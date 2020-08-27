‫نجاح إنشاء نموذج التخزين لشركة كوانغشي للخدمات اللوجستية الذكية في سنغافورة لرفع قدرة إستغلال المساحات بمقدار 3 أضعاف

اعتمادا على الحلول اللوجستية الذاتية التي قدمتها شركة كوانغشي والتي تشمل تقنيات نظام تشغيل خهتو وتمييز ونظام الوقاية الذكي وروبوتات النقل والأقفال الكترونية الذكية وغيرها، نجحت مجموعة خدمات التخزين（Store Friendly）في تحقيق إنشاء نمط التخزين الذاتي دون مشاركة أي موظف أو عامل بشري في عملية التخزين الكاملة والذي يمكنه من تقديم خدمات التخزين والتفريغ على مدار 24 ساعة في 7 أيام من الأسبوع في سنغافورة التي تعد تكاليف الأيادي العاملة و العقارات مرتفعة فيها. وحقق هذا النمط من التخزين الذي تمّ تشغيله لقرابة عام كامل بشكل سلس ومستقر حتى الآن تخفيض تكاليف الأيادي العاملة ونال إعجاب المستخدمين.

وهذا المشروع قدم نظام الحسابات الخاصة للمخزن الذكي في سنغافورة والذي يتيح تحقيق أحسن طريق لنقل البضائع للروبوتات في أي وقت من الأوقات وبلغت نسبة الاستغلال للمساحات 75% مايمثل 3 أضعاف مقارنة مع المخزن العادي. وبالإضافة إلى ذلك فيمكن لهذا المشروع تمييز هوية المستخدمين بشكل أوتوماتيكي وتوجيه الروبوتات لتخزين البضائع واستخراجها بشكل أوتوماتيكي وكذلك يمنع حدوث مشاكل مثل كوارث الحريق والسرقة والنهب في وقت مناسب من خلال نظام الوقاية الآمن.

وفي تصريح للسيد شيوه تساي تشنغ المدير العام لقسم الأعمال اللوجستية بشركة كوانغشي قال: ” نحن نتشرفجدا بالمساهمة في بناء المخزن الذكي وإننا على ثقة تامة بأنّ حلول شركتنا ستساعد على رفع فعالية تشغيل المخزن وتنال اعجاب المستخدمين. وأضاف أن التعاون هذه المرة يهدف الى الارتقاء بقدرتنا على تسليم الحلول ومساعدة عملائنا على مستوى العالم على حل مشاكلهم المتعلقة بالتخزين.

وأكّد مدير المبيعات لشركة المخزن الذكي Marco Yip قائلا: ” هذا المخزن الذاتي والذكي الذي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع ساعدنا في تخفيض تكاليف التخزين وجودة عملية التخزين وضمان رفع فعالية تشغيل المخزن ، واعتمادا على منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركة كوانغشي سنقدم خدمات التخزين المرنة والسهلة لعملائنا في سنغافورة بشكل مستمر.