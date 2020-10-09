‫نجاح إدراج إيفرست ميديسنس المحتضنة من سي بي سي جروب في بورصة هونج كونج

شنغهاي، 8 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — تحتفل شركة سي بي سي جروب، والتي تُعرف بـ (“سي بي سي”)، وهي منصة استثمارية مخصصة للرعاية الصحية، اليوم بالعرض العام الأولي (IPO) لشركة إيفرست ميديسنس (Everest Medicines)، والتي تُعرف أيضًا بـ (“إيفرست”) (1952.HK)، شركة محفظة احتضنتها CBC، وهي أحد محافظ الاستثمار التي تحتضنها شركة سي بي سي جروب في بورصة هونغ كونغ. إيفرست ميديسنس هي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية الأخيرة تركز على تطوير وتسويق منتجات الصناعات الدوائية التحويلية التي تلبي الاحتياجات الطبية الحرجة والملحة غير المتوفرة للمرضى في الصين الكبرى وأجزاء أخرى من آسيا.

وقد جمعت شركة إيفرست ميديسنس ما يقرب من 3.495 مليار دولار هونج كونج من خلال عرض 63,547,000 سهم عادي بسعر 55.00 دولار هونج كونج للسهم الواحد، والتي بدأت التداول في 9 أكتوبر 2020 تحت رمز “1952.HK“.

وقد صرح فو وي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي بي سي ورئيس مجلس إدارة إيفرست ميديسنس: “يسر سي بي سي أن تشهد إدراج إيفرست اليوم في بورصة هونج كونج. وهذه ليست مجرد علامة فارقة لإنجاز إيفرست، ولكنها أيضًا علامة مميزة لشركة سي بي سي. لقد أسسنا العمل برؤية وسعى لبناء ونمو وتحويل إيفرست إلى منصة مبتكرة للتكنولوجيا الحيوية. ونحن فخورون للغاية برؤية ما تمكنت الشركة من تحقيقه في ثلاث سنوات فقط. تمتلك البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية لشركة إيفرست من الاكتشافات القدرة على تطوير وإحداث ثورة في العلاجات العلاجية في علم الأورام واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب والكلى والأمراض المعدية ، ونتطلع إلى مواصلة دعمهم وهم يتطلعون إلى تحويل صناعة التكنولوجيا الحيوية المزدهرة في الصين”.

منذ تأسيس شركة إيفرست في عام 2017، لعبت سي بي سي دورًا أساسيًا في الإدارة وعمليات الأعمال التجارية، حيث جمعت فريقًا عالميًا للتطوير الإكلينيكي والإدارة التنظيمية والتجارية مع دعم تطوير أعمال الشركة من البداية إلى النهاية.

وحتى هذه اللحظة، أحرزت شركة إيفرست تقدمًا ملحوظًا، حيث تم إنشاء بنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية قوية من ثمانية أصول واعدة عالية القيمة في المرحلة السريرية تمتلك إمكانات تجارية كبيرة في الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.

وبالإضافة إلى إيفرست، فقد شهدت سي بي سي أيضًا زخمًا قويًا في عام 2020:

أي ماب بيوفارما ( I-Mab Biopharma ): تُعد شركة سي بي سي مشاركًا في تأسيسها ، وهي شركة مستحضرات الصناعات الدوائية الحيوية التي تركز على المناعة والتي تم إدراجها بنجاح في بورصة ناسداك في يناير وأصبحت أول عملية إدراج أمريكية لشركة صينية للتكنولوجيا الحيوية منذ عام 2017. ,في الآونة الأخيرة في 4 سبتمبر، استطاعت أي ماب في الدخول بنجاح في اتفاقية شراكة عالمية مع شركة أب في ( ABBV.US) lemzoparlimab (المعروف أيضًا باسم TJC4) ، وهو أجسام المضادة أحادية المنشأ مضادة للخلايا السرطانية ( anti-CD47 ) مبتكرة وقد اكتشافها وتطويرها من قِبَل أي ماب لعلاج أنواع مختلفة من السرطان. تقترب القيمة المحتملة للصفقة من 3 مليارات دولار أمريكي، مسجلة رقماً قياسياً لنقل الفوائد في المنتجات الدوائية المبتكرة الجديدة من الصين إلى بقية العالم.

تُعد شركة سي بي سي مشاركًا في تأسيسها ، وهي شركة مستحضرات الصناعات الدوائية الحيوية التي تركز على المناعة والتي تم إدراجها بنجاح في بورصة ناسداك في يناير وأصبحت أول عملية إدراج أمريكية لشركة صينية للتكنولوجيا الحيوية منذ عام 2017. ,في الآونة الأخيرة في 4 سبتمبر، استطاعت أي ماب في الدخول بنجاح في اتفاقية شراكة عالمية مع شركة أب في ( (المعروف أيضًا باسم ، وهو أجسام المضادة أحادية المنشأ مضادة للخلايا السرطانية ( ) مبتكرة وقد اكتشافها وتطويرها من قِبَل أي ماب لعلاج أنواع مختلفة من السرطان. تقترب القيمة المحتملة للصفقة من 3 مليارات دولار أمريكي، مسجلة رقماً قياسياً لنقل الفوائد في المنتجات الدوائية المبتكرة الجديدة من الصين إلى بقية العالم. نيكانج ثيرابيوتكس ( NiKang Therapeutics ): أعلنت شركة نيكانج، وهي شركة مبتكرة للتكنولوجيا الحيوية تحتضنها شركة سي بي سي وتركز على الأدوية الجزيئية الصغيرة، عن إكمال جولة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من الفئة ب. في وقت أسبق في أبريل، دخلت شركة نيكانج أيضًا في شراكة تطوير وتسويق لعلاج جديد للأمراض المضادة للفيروسات في الصين، حيث يحق لشركة نيكانج تلقي رسوم مقدمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عوائد الملكية الفكرية على مبيعات المنتجات الصافية في المستقبل.

أعلنت شركة نيكانج، وهي شركة مبتكرة للتكنولوجيا الحيوية تحتضنها شركة سي بي سي وتركز على الأدوية الجزيئية الصغيرة، عن إكمال جولة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من الفئة ب. في وقت أسبق في أبريل، دخلت شركة نيكانج أيضًا في شراكة تطوير وتسويق لعلاج جديد للأمراض المضادة للفيروسات في الصين، حيث يحق لشركة نيكانج تلقي رسوم مقدمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عوائد الملكية الفكرية على مبيعات المنتجات الصافية في المستقبل. لو داوبي ميديكال جروب ( Lu Daopei Medial Group ): وبصفتها أكبر مجموعة مستشفيات أمراض الدم المملوكة للقطاع الخاص وأكثرها شهرة في الصين، أعلنت داوبي مؤخرًا عن الانتهاء من جولة التمويل من الفئة ب الخاصة بها والتي تجاوزت 100 مليون يوان (أي حوالي 14.6 مليون دولار أمريكي)، بعد جولة تمويلية من الفئة ب بقيمة 500 مليون يوان (أي حوالي 74.0 مليون دولار أمريكي) بقيادة تماسيك القابضة ( Temasek Holdings ) وبمشاركة من بنك انفستكورب ش.م.ب ( Investcorp Holdings ) في وقت سابق من هذا العام في شهر يوليو.

وبصفتها أكبر مجموعة مستشفيات أمراض الدم المملوكة للقطاع الخاص وأكثرها شهرة في الصين، أعلنت داوبي مؤخرًا عن الانتهاء من جولة التمويل من الفئة ب الخاصة بها والتي تجاوزت 100 مليون يوان (أي حوالي 14.6 مليون دولار أمريكي)، بعد جولة تمويلية من الفئة ب بقيمة 500 مليون يوان (أي حوالي 74.0 مليون دولار أمريكي) بقيادة تماسيك القابضة ( ) وبمشاركة من بنك انفستكورب ش.م.ب ( ) في وقت سابق من هذا العام في شهر يوليو. أنري جروب ( Anrei Group ): تعتبر أنري جروب إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة الطبية للعمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي في الصين، وهي أداة اقتناء لشركة سي بي سي للتكامل عبر سوق الجراحة. ومنذ استحواذ شركة سي بي سي عليها في أواخر عام 2016، نمت عائدات أنري ستة أضعاف ونما صافي الدخل خمسة عشر ضعفًا. في يوليو 2020، أكملت أنري بنجاح جولة تمويل ما قبل الاكتتاب بتقييم مختلط يصل إلى 1.7 مليار يوان (أي حوالي 240 مليون دولار أمريكي)، مستفيدة من الدعم من جي إل كابيتال ( GL Capital ) و شركة سي أي سي سي ( CICC) ، من بين أمور أخرى.

تعتبر أنري جروب إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة الطبية للعمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي في الصين، وهي أداة اقتناء لشركة سي بي سي للتكامل عبر سوق الجراحة. ومنذ استحواذ شركة سي بي سي عليها في أواخر عام 2016، نمت عائدات أنري ستة أضعاف ونما صافي الدخل خمسة عشر ضعفًا. في يوليو 2020، أكملت أنري بنجاح جولة تمويل ما قبل الاكتتاب بتقييم مختلط يصل إلى 1.7 مليار يوان (أي حوالي 240 مليون دولار أمريكي)، مستفيدة من الدعم من جي إل كابيتال ( ) و شركة سي أي سي سي ( ، من بين أمور أخرى. أر بريدج لتمويل الرعاية الصحية ( R-Bridge Healthcare Fund :): جمعت شركة سي بي سي أول صندوق ائتمان خاص من نوعه بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مخصص فقط لتوفير تمويل بديل وغير مخفض لشركات الرعاية الصحية مدعومًا بالإتاوات وفوائد الإيرادات والتدفقات النقدية الأخرى الناتجة عن بيع منتجات وخدمات الرعاية الصحية في الصين الكبرى .

نبذة عن سي بي سي جروب

سي بي سي جروب (والتي كانت تُعرف فيما مضى باسم سي بريدج كابيتال C-Bridge Capital) هي واحدة من أكبر وأنشط شركات الاستثمار المتخصصة في الرعاية الصحية في آسيا والتي تركز على بناء المنصات وفرص الاستحواذ عبر ثلاثة مجالات أساسية في قطاع الرعاية الصحية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية وخدمات الرعاية الصحية. ويمكّن نهج سي بي سي جروب المكثف تشغيليًا أبطال قطاع الرعاية الصحية من إجراء تغييرات تحويلية لتمكين النمو المستدام طويل الأجل، وتلبية الاحتياجات الطبية الملحة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الرعاية باستمرار في الصين وبقية آسيا. تأسست الشركة في عام 2014، ولديها فريق قوي من المتخصصين في الاستثمار والرعاية الصحية وإدارة المحافظ في جميع أنحاء سنغافورة وشنغهاي وبكين وهونغ كونغ ونيويورك. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة www.cbridgecap.com.

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