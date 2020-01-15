‫نتائج تقرير مايندتري للربع الثالث من 2019-2020

– ارتفاع صافي الأرباح بالدولار الأمريكي بنسبة 44,7% لكل ربع سنة ميلادية

– نمو العائدات بنسبة 1,5% لكل ربع سنة ميلادية / 9,4% لكل سنة ميلادية

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 14 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — كشفت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، لعملائها عن تحقيقها نتائج أعمال أسرع من المتوقع، حيث أعلنت اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر / كانون أول، 2019 المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وفي هذا الإطار، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، مايندتري، قائلاً: “بينما نواصل النمو، أدى تركيزنا الشديد على تحقيق نمو مربح إلى التوسع في هامش التشغيل بنحو 2,6% وارتفاع صافي الأرباح بنحو 44,7% مقارنة بالربع السابق”. ويضيف، “ونواصل تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، حيث نحتضن بصورة استباقية صفقات من خلال تحديد العملاء الاستراتيجيين وغرس ثقافة تقوم على التعلم. وتؤكد نتائج الاستبيان السنوي الخاص بتجارب العملاء الذي عقد مؤخرًا ويحدد درجات قيادة الصناعة، على عملنا الاستثنائي في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا”.

المعالم المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 31 ديسمبر / كانون أول، 2019

بالدولار الأمريكي:

تبلغ الإيرادات 275,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 1,5% لكل ربع سنة ميلادية / 9,4% لكل سنة ميلادية). يبلغ صافي الأرباح 27,7 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 44,7% لكل ربع سنة ميلادية / 3,1% لكل سنة ميلادية).

بالروبية الهندية: تبلغ الإيرادات 19,653 مليون روبية (بنسبة نمو 2,7% لكل ربع سنة ميلادية / 10,0% لكل سنة ميلادية). يبلغ صافي الأرباح 1,970 مليون روبية (بنسبة نمو 45,9% لكل ربع سنة ميلادية / 3,0% لكل سنة ميلادية).



المعالم الأخرى:

العملاء: 320 عميلاً نشطًا حتى 31 ديسمبر / كانون أول، 2019. نمو تعاملات العملاء بنحو 25 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 5 عملاء. نمو تعاملات العملاء بنحو 10 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 22 عميلاً.

الأفراد: 21,561 عضوًا في مايندتري حتى 31 ديسمبر / كانون أول، 2019. بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 17,2%.

فرق عمليات الأعمال*: تلعب الأتمتة دورًا مهمًا في تحديث تقديم الخدمات التقنية، وتحسين كفاءة العملاء وسرعة تحقيق نتائج لعملائنا. ويسعدنا الإعلان عن مزايا فرق عمليات الأعمال التي تعمل بشكل مستقل بجوار عقول مايندتري، مما يتيح لفريقنا أداء المزيد من الأعمال وتحقيق أهداف أكبر. لدينا 715 فريقًا من فرق عمليات الأعمال حتى 31 ديسمبر / كانون أول، 2019.



*عبارة عن برمجيات تعمل بشكل مستقل، وتخلو من أي تدخل سواء كان تدخلاً بشريًا أم خلافه، وتؤدي مهمة معينة قد يتولى تنفيذها شخص آخر.

يتعامل الربع الثالث مع كبار العملاء العالميين:

العملاء الجدد:

قررت مايندتري تقديم ملكية متكاملة لتطبيق ساب وخدمات صيانة ودعم تطبيق سيلزفورس (AMS) لشركة عالمية تورد الغازات الصناعية.

تم إرساء عقد على شركة مايندتري لتوفير دعم مركز البيانات بما في ذلك عمليات سحابة خدمات أمازون ويب (AWS) لشركة تجزئة رائدة تقدم المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية والخدمات اللاسلكية.

شاركت مايندتري خريطة طريق طويلة الأمد وخدمات استراتيجية في مبادرات التحول الرقمي لمؤسسة امريكية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم الرعاية الشخصية.

العملاء الحاليون:

مع أحد أكبر شركات السيارات في المملكة المتحدة، عززت مايندتري حضورها من خلال تنفيذ حلول ذكاء الأعمال، وبنية الحلول وتقديم البرنامج من خلال منصة إدارة علاقات العملاء المؤسسية الحالية.

ستدعم مايندتري حلول إدارة التسويق الرقمي والعمليات لإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال برمجيات وتقنيات الحاسب الآلي.

الجوائز والتقديرات : تم تسمية مايندتري الفائز الأكبر في جوائز آي إس جي نجم التميز “ISG Star of Excellence Award TM ” لعام 2019، الذي يعد البرنامج الأول والوحيد في الصناعة الذي يصنف الموردين على أساس جودة خدماتهم استنادًا إلى “صوت العميل”. ودرست آي إس جي أكثر من 1,400 تقييم فريد و600 مؤسسة و100 مزود خدمة طوال هذا العام. وتم تكريم مايندتري بصفتها الرابح عن منطقة أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى درجة في خدمات تطوير وصيانة التطبيقات (ADM). نالت مايندتري المستوى الخامس في تصنيف تكامل نموذج الكفاءة (CMMI)® 0، الذي يعد بمثابة التزام مثبت لعمليات تطوير البرمجيات عالية الجودة ومعايير التسليم. وتعد مايندتري أحد أول المؤسسات التي تحظى بتقدير عالمي من خلال حزمة منتجات التطوير والخدمات. نالت مايندتري جائزة مرموقة من اتحاد المحاسبين بجنوب آسيا (SAFA) كعلامة على تقدير أخلاقياتها القوية، والتميز في إعداد التقارير المالية والحوكمة المؤسسية. فازت مايندتري في جوائز آي دي سي إنسايتس “IDC Insights Awards” السادسة لعام 2019 عن التميز في العمليات لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها، ومنصة إم ووتش “MWatch“، التي تتيح تنفيذ خدمات عمليات البنية التحتية المتوافقة والمحسنة من خلال الأتمتة. فازت مايندتري في جوائز باراغون “Paragon Awards™” لعام 2019 في فئة التميز عن تقديم خدمات فائقة لشركة طيران عالمية. تم تسمية مايندتري رائد عالمي وفي الولايات المتحدة في خدمات الجيل القادم لتطوير وصيانة التطبيقات، والتطوير المرن، والاختبار المتواصل طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider Lens™” ربع السنوي لعام 2019 عن خدمات الجيل القادم لتطوير وصيانة التطبيقات. تم تكريم مايندتري طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بشركاء حلول وخدمات – السحابة العامة بصفتها نجمًا صاعدًا على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة في خدمات تحول السحابة العامة، وكذلك نجمًا صاعدًا في الولايات المتحدة عن خدمات السحابة العامة المدارة. تم تسمية مايندتري رائدًا في تحول المشاهد والنماذج الأًلية للتحول الفني طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس آرك تايب 2019 الخاص بشركاء ساب هانا ومنظومة ليوناردو. تم تسمية مايندتري كشركة مبتكرة طبقًا لتقرير أفاسانت رادر فيو “Avasant RadarView TM ” لعام 2019 عن خدمات الأتمتة الذكية.



نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

ملاذ آمن

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بخصوص توقعات النمو المستقبلية لشركتنا بيانات استشرافية، وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك التي قد تجعل نتائجنا الفعلية تختلف على نحو جوهري عن تلك الواردة بالبيانات الاستشرافية. ولا نتعهد بتحديث أي بيان استشرافي يجوز إصداره من حين لآخر من طرفنا أو بالنيابة عنا.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9789061981 -91+

swetha.ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

earvidson@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

7877- 459- 783- 44+

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

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