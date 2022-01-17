‫”ميسان” و”أركان” يعلنان اندماج أعمالهما في اكبر عملية ضم بالقطاع القانوني في الشرق الاوسط

مدينة الكويت, 17 يناير / كانون الثاني 2022 في حدث يمثّل أكبر عملية اندماج لمكاتب المحاماة في القطاع القانوني في الشرق الأوسط طوال العقد المنصرف؛ اعلن كل من شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية (“ميسان”) ومكتب أركان للإستشارات القانونية (“أركان”)، وهما من بين أهم مكاتب المحاماة في الكويت، عن دمج أعمالهما اعتبارًا من هذا الشهر ، وسيحمل الكيان الجديد المشترك اسم ميسان للمحاماة والإستشارات القانونية.

وسيقدم الإندماج القانوني الكبير قيمة مضافة إلى العملاء، وذلك من خلال منحهم الفائدة التي يقدّمها مكتبا محاماة متخصصان في تقديم كافة الخدمات القانونية المحلية والدولية في مجالات القانون المتعددة عبر فريق متخصص ويمتلك الخبرات في القوانين المحلية والدولية لقرابة الثلاثين عاما وهو ما سينعكس على جودة الاعمال والخدمات المقدمة للعملاء .

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة ميسان والشريك فيها، المحامي وليد التتان: ” يُسعدنا أن نعلن أنه بفضل هذا الاندماج مع مكتب أركان، ومن خلال تكاتف الجهود، سيستفيد موكّلينا من المواهب والموارد المشتركة لمكتبي محاماة رائدين في السوق، ما بدوره سيساهم في توسيع نطاق خدمات شركة ميسان وتعزيز مكانتها كشركة محاماة رائدة في الكويت“.

وأضاف قائلًا: “يكمن سر النجاح في تلبية طلبات الموكّلين المتزايدة بحيث يتعاون المحامين من كل من المكتبين لتتكامل مجالات تخصصهم ورؤيتهم وثقافتهم “.

من جانبه أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة ميسان بدر ناصر الجيعان ان الاندماج يهدف الى استكمال رؤية ميسان نحو التوسع في تقديم الخدمات القانونية المتعددة داخل وخارج دولة الكويت .

وأضاف الجيعان قائلا : نعمل في ميسان على توفير خدماتنا القانونية في العديد من دول المنطقة الممثلين فيها ونطمح الى زيادتها متى توافرت الفرص المناسبة .

بدوره أكد الشريك الإداري في مكتب أركان للإستشارات القانونية المحامي د. حسين العبدالله ان هذا الاندماج يساعدنا في أركان على تحقيق الاهداف نحو التوسع الخارجي لعملنا من اجل تقديم الخدمات القانونية وفق منظومة عمل رائدة ، خاصة بعد اقرار قانون الشركات المهنية والذي يساهم في تنظيم عمل شركات المحاماة الكويتية ونقلها الى شركات المحاماة الدولية .

ولفت العبدالله إلى ان مثل هذا الاندماج سيعمل على تعزيز حضورنا في دولة الكويت، نظرًا لأن شركة ميسان وأركان تمتلكان قاعدة عملاء عريضة، ما سيمكّننا من استقطاب العديد من العملاء واكتساب حضور جغرافي أكبر وشبكة أوسع نطاقًا سعيًا لتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة لموكّلينا “.

وستواصل شركة ميسان مسيرتها في تقديم خدمات قانونية مميزة لعملائها في عدد من القطاعات القانونية لاسيما عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، والمشاريع، والشؤون التنظيمية والحكومية، والعملاء من القطاع الخاص، والقضايا والنزاعات.

هذا وسينتقل جميع أعضاء مكتب أركان وموظفيه إلى مركز أعمال شركة ميسان وسيواصلون تقديم نفس الخدمات العالية الجودة التي يعتمد عليها جميع الموكّلين.

نبذة عن شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية

تأسست شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية في العام 2015، وهي شركة محاماة تسعى إلى التوسع والتميّز من خلال تقديم مشورة قانونية مبتكرة عالية الجودة بفضل فريق من المحامين ذوي الخبرة الواسعة والمتعمقة. ولقد قدمت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للموكّلين عبر مجموعة من القطاعات في ما يتعلق ببعض الصفقات والنزاعات الأكثر أهمية وتعقيدًا في المنطقة.

نبذة عن مكتب أركان

تأسس مكتب أركان للإستشارات القانونية في العام 2011 بواسطة مجموعة من المحامين الكويتيين وهو حاليًا واحد من أسرع مكاتب المحاماة نموًا وتوسعًا في الكويت ويعمل في تقديم الخدمات القانونية من استشارات وعقود وتحكيم واعمال المحاماة في كافة التخصصات القانونية واعمال التدريب والدورات والورش القانونية ومتخصص في مجال الاعلام القانوني .