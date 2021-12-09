بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة لمجموعة مياكس للصرافة 13.88% في نوفمبر 2021، بزيادة 309 نقطة أساس عن حصة السوق البالغة 10.79% في نوفمبر 2020 وتمثل زيادة بنسبة 28.6%.

نفذت مجموعة مياكس للصرافة بشكل جماعي 124.7 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في نوفمبر 2021، وهو ما يمثل متوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 5.936.084 عقدًا. حقق إجمالي حجم الخيارات متعددة القوائم حتى شهر نوفمبر 2021 رقمًا قياسيًا بقيمة 1.2 مليار عقدًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63.8% عن الفترة ذاتها من عام 2020.

فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية، سجلت مياكس بيرل إكواتيز™ عددًا من السجلات الجديدة خلال شهر نوفمبر 2021 بما في ذلك الحجم الإجمالي 1.610.270.288 سهمًا، وهو رقم قياسي جديد في الحجم الشهري وزيادة بنسبة 12.7% عن شهر أكتوبر 2021. يمثل الإجمالي الذي تحقق في شهر أكتوبر 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية قدرها 0.69%. إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم أسهم مياكس بيرل إكواتيز تداول يومي قياسي بلغ 115.2 مليون سهمًا في 10 نوفمبر 2021 وحصة سوقية قياسية يومية بلغت 0.86% في 26 نوفمبر 2021.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 420,826 عقدًا في نوفمبر 2021، وهو رابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 61.5% عن إجمالي نوفمبر 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2021، 3,657,954 عقدًا، بزيادة قدرها 43.1% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 87,473 عقدًا في 30 نوفمبر 2021، بزيادة قدرها 25.8% عن 30 نوفمبر 2020.

حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 136,949 عقدًا في نوفمبر 2021، بزيادة قدرها 45.4% من إجمالي 250,982 عقدًا في أكتوبر 2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ6,521 عقدًا في نوفمبر 2021.