‫«مونتي موبايل» تنقذ شركة «كوميوم» المشغل في غامبيا

بيروت, 23 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — حسمت شركة مونتي موبايل (Monty Mobile)، الرائدة في تقديم حلول الاتصالات المبتكرة، لإنقاذ شركة كوميوم (Comium)، مشغل شبكات اتصالات الهاتف النقال في غامبيا، لكي تحول دون توقفها عن العمل.

وبعد مفاوضات ووساطات شاملة ومستفيضة، نجحت مونتي موبايل في إنجاز مصالحة مالية وقانونية سليمة وودية بين شركة كوميوم والسلطات الغامبية. وقد انتهت من تسوية الديون بالكامل بالإضافة إلى جميع الرسوم التي لم يحسم أمرها للعامين 2020 و2021، إلى جانب تمكنها من حماية مصدر مهم للعيش لأكثر من 150 أسرة.

وستواصل كوميوم عملها تحت مظلة الخبرة التي تتمتع بها مونتي موبايل في النواحي الاستثمارية وكفاءة الاستشارات. وتهدف مونتي موبايل إلى ترقية شبكة كوميوم الحالية بتقنية رائدة من خلال تزويد المشتركين بمنتجات وحلول متقدمة، مما يمهد الطريق نحو تقنية شبكات الجيل الخامس 5G .وستدعم هذه الخطوة تقدم مونتي موبايل في مهمتها نحو تعزيز التكامل المجتمعي العالمي.

والسؤال الآن: هل ستنجح مونتي موبايل في إنجاز هذا التحول الكبير؟ سنراقب مسيرتها عن كثب نحو هذا الإنجاز لنتابع كل ما هو جديد بشأنه.

نبذة عن مونتي موبايل

يقع مقر مونتي موبايل في المملكة المتحدة ولديها 11 مكتبًا دوليًا تنتشر في أكثر من 120 دولة، كما أنها عضو في مجموعة مونتي هولدينغ غروب. وتعد مونتي موبايل شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات القيمة المضافة وحلول الاتصالات ومركزًا وسيطًا دوليًا للتسويق من خلال الرسائل النصية القصيرة. وتسعى مونتي موبايل جاهدة، منذ عام 1998، لتوفير أفضل التقنيات المبتكرة من خلال توسيع محفظتها لتشمل طائفة واسعة من الحلول تشمل حلول فاينتك وتسييل البيانات (بمعنى استغلال قيمتها الاقتصادية) وإنترنت الأشياء والإعلانات عبر الهاتف النقال. لقد حققت مونتي موبايل من النمو ما جعلها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تدعم أكثر من 500 مشغل للهاتف النقال ومقدمي الخدمات حول العالم. وبفضل ما يميزها من التفاني في الابتكار أصبحت مونتي موبايل قوة محركة للسوق بما تقدمه من حلول اتصالات داخلية حديثة ومخصصة وخدمة عملاء احترافية، وبما تتمتع به من تعطش مستمر للتحسين والتطور.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.montymobile.com .