‫مهرجان مدل بيست (MDL Beast): وصول عاصفة الموسيقى السعودية، وإثارتها لإعجاب أكثر من 130000 معجب في يومها الأول

3 أيام، و 5 مسارح + تراخيص مطاعم، وأكثر من 22 عرض فني بالإضافة إلى أكثر من 70 فنان من فناني الدي جي العالميين والوطنيين

المملكة العربية السعودية، الرياض، 23 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — مهرجان مدل بيست أكبر مهرجان للموسيقى والفنون والثقافة شهدته السعودية في الوقت الحاضر يفتح أبوابه واستقبل في يومه الأول بالترحاب أكثر من 130000 من المعجبين المتحمسين للمهرجان من أنحاء المنطقة ومن جميع أنحاء العالم. وقد تجمعت الحشود في المهرجان السعودي الموسيقي الأول على الإطلاق والذي يقام على عدة مسارح لمشاهدة نجوم الموسيقى العالميين ومنهم تيستو (Tiësto)، ومارتن غاركس (Martin Garrix) وفرقة بلاك كوفي (Black Coffee) و فرقة سويز بيتز (Swizz Beatz) و ريك روس (Rick Ross) بالإضافة إلى الموهبة المحلية كوزمي كات (Cosmicat) ودي جيه بالو (DJ Baloo) وديش داش (Dish Dash) وسيمي هايز (Simi Haze).

مهرجان مدل بيست حدثاً يُمثل نقطة تحوُّل وتجربة فريدة من نوعها للسعوديين وزوار المملكة من جميع أنحاء العالم على السواء، لأنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالمجالات المختلفة لثقافة وفنون وموسيقى المملكة العربية السعودية التي تعرض على مسرح تم تخصيصه لهذا الغرض.

الموسيقى

العرض الرئيسي، عرض “بيج بيست” (‘Big Beast”) افتتحته فرقة سيمي هايز، وهما عازفا الدي جي التوأم المتماثل المولود في المملكة العربية السعودية اللذان اقتحما عالم الموسيقى والأزياء بقوة وقد عادا حالياً إلى وطنهما لتقديم عروض في مهرجان مدل بيست. مسرح بيغ بيست يسع 45000 شخص وهو أكبر مسرح تم بناؤه في العالم هذا العام، وقد أثار العازفان وبقوة عروض المهرجان على الطريقة السعودية الرائعة!

في مقاطعة بيت تحت الأرض شاهد الزوار تسعة عشر عرضاً على 3 مسارح مصنوعة من حاويات جميعها قام بزخرفتها فناني الجرافيتي المحليين. بالإضافة إلى بعضٍ من أفضل تجهيزات وتصاميم العروض البصرية والصوتية، توفر مناطق الأنفاق منظوراً مميزاً فريداً من نوعه للمسرح الرئيسي وجذبت حشوداً ضخمة من زوار المهرجان المحليين ومن جميع أنحاء العالم.

صعد فنانون منهم كوزمي كات وفينيل مود (Vinyl Mode) على خشبة المسرح في على خشبة المسرح في مقاطعة بيست أندرغراوند وعزفا بكل حماس ومن القلب للحشود التي أمامهما ولا يمكن رؤيتها من كثرة أعدادها.

وقد علَّق كوزمي كات على المهرجان قائلاً: هذا أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، هنا في المملكة العربية السعودية لم تقم لدينا مهرجانات موسيقية من قبل، أما الآن فيقام لدينا أكبر مهرجان! هذا المهرجان ليس الأول وحسب. إنما هو الأكبر ونحن نتوقع حضور أكثر من 200000 شخص للمهرجان لهذا فهو مهرجان ضخم بالفعل! وهي فرصة رائعة للسكان المحليين والفنانين المحليين، لإنه يوفر لهم منصة عروض ضخمة لكي يظهروا القدرات السعودية للعالم.

الثقافة

مقاطعة ريتال ثيرابي (retail therapy) ومدينة مدل وقاعة طعام الملتقى السعودي (Saudi Alley) رحبتا بالرجال والنساء من أجل تجربة عينات من أفضل الماركات المحلية والعالمية في الطعام والأزياء والتصميم، وقد أعد الطهاة من جميع أنحاء العالم قوائم طعام شهيرة من المأكولات والعصائر لهذا الحدث، وقد تواجد المصممون في أرض الحدث لاستعراض تصميماتهم أمام العالم.

الفنون

في اليوم الأول، كان هناك 22 عرضاً قدمها العازفون، كل هذه العروض أعدت خصيصاً لمهرجان مدل بيست، كما تميزت مقاطعة آرتس بيست (Arts Beast) بمجموعة من العروض الرائعة والمذهلة والعروض البصرية بينما قدم العازفون على مسرح الشارع عروض الأنردغراوند تفاعلاً مع الجمهور.

ومع حلول الليل شاهد زوار مقاطعة أرتس بيست عروضاً ضوئية مذهلة كما كانت فرق الطبول تجوب شوارع المهرجان وهي تعزف على طبول مضيئة.

وقد علَّق أحد زوار المهرجان قائلاً:

“لم أتوقع مطلقاً أن أرى عروضاً مثل هذه العروض في السعودية. مع وجود الكثير من العازفين والفرق الموسيقية الذين أتوا من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم عروض مميزة لنا نحن خصيصاً. وإنه لشرف لنا أن نرحب بهم وقد كنت معجباً بهم جميعاً للغاية”.

وقد علق جون راش (John Rash) المخرج المبدع لمهرجان مدل بيست قائلاً:

نحن فخورون للغاية بما استطعنا أن نقدمه هنا اليوم وأن بإمكاننا استعراض إمكانيات المملكة العربية السعودية لإقامة مناسبات وأحداث ضخمة مثل هذا الحدث الضخم في المستقبل. سوف يؤدي مهرجان مدل بيست إلى خلق نوعية مميزة من المهرجانات الدولية من الآن فصاعداً – شاهدوا هذه المساحة فسوف يعود الوحش!.

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