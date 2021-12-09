مزيد من المكافآت والهدايا الحصرية لهواة الألعاب على مشتريات الألعاب الإلكترونية المشاركة في مهرجان هذا العام

لندن, 9 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — بعد نجاح النسخة الافتتاحية من مهرجان ألعاب شركة هواوي «AppGallery Game Fest» العام الماضي، يعود المهرجان بنسخته الثانية هذا العام ليقدّم لهواة الألعاب هدايا حصرية على مجموعة متنوعة من أفضل الألعاب الإلكترونية وأكثرها إثارة وتشويقًا، ويفتح لهم عالمًا جديدًا من الألعاب على متجر هواوي للتطبيقات «AppGallery».

من الآن وحتى 31 ديسمبر 2021، يمكن لمستخدمي متجر AppGallery في جميع أنحاء العالم الحصول على عروض خاصّة من شركات ألعاب شهيرة عند شراء الألعاب الإلكترونية ذات التصنيف AAA -مثل Shadow Fight 3، وLords Mobile، وTop Eleven– وتشمل هذه العروض مكافآت لشراء نقاط داخل كل لعبة بقيمة تصل إلى 10 دولارات أمريكية لكل باقة هدايا.

وقد صرّح ألكسندر سالم، المدير العالمي لقسم أعمال الشراكات العالمية والتنمية البيئية في شركة هواوي، قائلًا: «نحن -في متجر AppGallery نبذل قصارى جهدنا لضمان وصول جمهورنا العالمي المتنوع إلى جميع التطبيقات والألعاب التي يرغبون في شرائها، وفي الوقت نفسه نمنحهم أفضل تجربة استخدام ممكنة». وأضاف: «ونحن نعمل على نحو وثيق مع مطوّري الألعاب في الشركة ونوفّر لهم حلولًا تساعدهم على تلبية احتياجات المستخدمين. ومهرجان الألعاب «Game Fest» خير دليل على مدى تعاوننا مع شركائنا؛ حيث نقدّم في هذا المهرجان عروضًا ترويجية جذابة وهدايا مجانية لمستخدمينا ليتمكنوا من استكشاف طرق جديدة للعب على AppGallery.»

يضم متجر AppGallery العديد من الألعاب الإلكترونية الشهيرة مثل لعبة Angry Birds 2 الخاصّة بشركة Rovio، ولعبتي Township وFishdom الخاصّتين بشركة Playrix، ويعمل المتجر على تحسين تجربة اللعب الإلكتروني من خلال توفير مجموعة غير محدودة من أفضل عروض المحتوى والألعاب إلكترونية المثيرة في موسم الأعياد.

متجر AppGallery يزوّد مستخدميه بطرق جديدة للعب مع كل تسجيل دخول

من خلال تعاون متجر AppGallery مع مجموعة من أفضل مطوّري الألعاب المبتكرين، يسعى المتجر جاهدًا لضمان تزويد مستخدميه بطرق جديدة للعب في كل زيارة للمتجر. وقد لاقت النسخة الافتتاحية من مهرجان الألعاب العام الماضي نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا كثيفًا من المستخدمين والمطوّرين؛ حيث حقق المهرجان زيادة بنسبة 90٪ في متوسط عدد مرّات التنزيل اليومية، وأكثر من 600 مليون ظهور رقمي لشركاء المتجر.

منذ إطلاقه، عزّز متجر AppGallery مكانته ليصبح الوجهة الرئيسية لهواة الألعاب الإلكترونية. وفي الوقت الحالي، لدى المتجر -الذي يُعدّ واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم- 560 مليون مستخدم نشط شهريًا و5,1 مليون مطوّر ألعاب مسجّل، وخلال المدّة من يناير إلى سبتمبر 2021، تجاوز عدد مرّات تنزيل المستخدمين لتطبيقات المتجر 332,2 مليار مّرة، والمتجر متاح لمستخدميه في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://consumer.huawei. com/en/mobileservices/ appgallery/

تشمل القائمة الكاملة لأسماء شركات الألعاب الإلكترونية المشاركة في المهرجان:

اسم اللعبة الشركة المنتجة العرض الترويجي Shadow Fight 3 Nekki عرض الباقة الحصرية للمبتدئين متاح بسعر 4,99 دولارات أمريكية بعد إكمال الدورة التعليمية ماراثون الفائزين متاح بعد هزيمة الزعيم الأول العرض البطولي 1 متاح بسعر 4,99 دولارات أمريكية بعد شراء باقة المبتدئين العرض البطولي 2 متاح بسعر 6,99 دولارات أمريكية بعد شراء عرض ماراثون الفائزين Lords Mobile IGG أكواد هدايا محدودة للاعبين الجدد بقيمة 5 دولارات أمريكية استرداد نقدي قبل 31 ديسمبر 2021 Top Eleven Nordeus باقة هدايا* تحسين الحالة المعنوية للاعبين (5 مرّات)

الحصول على استراحة (5 مرّات)

الحصول على علاج (5 مرّات) Fishdom Playrix حياة دائمة لمدّة 3 ساعات، 10 آلاف عملات معدنية، عملات مزدوجة Evony: The King’s Return TG Inc باقة هدايا حصرية (بقيمة 10 دولارات أمريكية)* 888 جوهرة

تسريع لمدة 24 ساعة (3 مرّات)

للاسترداد النقدي: استخدم الكود: HUAWEI01 قبل 31 ديسمبر 2021 * للمستخدمين الجدد فقط

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1703472/Game_Fest.jpg