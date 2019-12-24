‫من إصدارات Thinkr .. استخدام مرة واحدة للمدخنين الانتقاليين

شينزين ,الصين , 24 ديسمب2019 / بي آر نيوزواير / — Thinkr العلامة التجارية المبتكرة لمنتجات أسلوب الحياة المعاصر، والحلول البديلة للتدخين، تشعر بسعادة غامرة لمشاركتها العالم في حلها الجديد للمدخنين الذين يتطلعون للانتقال إلى الحلول الأنظف – الـ vaping / vapers – الذين يريدون طعم السجائر الحقيقي والإحساس به، من دون أضرارها ودخانها.

السجائر الإلكترونية كانت الاتجاه السائد منذ ما يقرب العقد من الزمان، وتطور مجتمع الـ vaping على مر السنين مما أتاح العديد من الخيارات.. النكهة وسهولة الحمل وسهولة الاستخدام والحرية.

تتميز Thinkr Disposable بهيكل خفيف لسهولة الحمل، وأنيق، ويقدم نكهة بطعم الفواكه لتجربة طويلة.. متوفر في 5 نكهات ، فاستمتع إذن بنكهة مختلفة كل يوم.

تجربة أفضل

مهما كان السبب، سواء أكانت تجربته لأسباب صحية أو لمجرد تقليص عدد السجائر، توفر Thinkr Disposable تجربة أكثر نظافة وصحة، وفريدة من نوعها، بدون المعوقات الكبيرة والمعقدة، كما أنها لا تقدم مجموعة رائعة من النكهات فقط لتجلب للمستخدمين حرية الاختيار، بل إن Thinkr لا يوجد فيها القطران، أو الحرق.. مما يؤدي إلى انخفاض المواد الضارة.

أنيقة ، حصيفة ، متقدمة

تم تصميم أنظمة Thinkr لتكون سهلة الحمل وتوفر الراحة. وتتميز أنظمتها بسهولة الإمساك والراحة في متناول اليد، بطابع سيجارة كلاسيكي، ولكنها مصنوعة عصريًا من سبائك الألمنيوم من الدرجة الفضائية، مع إحساس ممتاز. صُممت السنفات بمواد PCTG لتوفير أقصى درجات الأمان، كما أن التصميم العام مبسط ، لذا لا توجد بها أي مشكلات، وكل شيء يصطف مع بعضه البعض، ليمنح شعورًا أنيقًا ومتميزًا.

تصميم حدسي

تعمل Thinkr على:

1- استشعار أنظمتها عالي الحساسية فالجهاز يعمل بمجرد نفث البخار.

2- مؤشر LED يوضح حالة النظام والبطارية.

3- تتميز Thinkr Disposable أيضًا بحماية من الماس الكهربائي.

4- حماية منخفضة / عالية المقاومة لتقليل مخاطر الأعطال.

عصا ثنكر

بالنسبة للمدخنين الذين يتطلعون للانتقال إلى خيار أنظف، قدمت ثنكر vape pods أكثر إحكامًا قليل التعقيد ويجنب مشكلات تجربة الـ vaping الموجودة في سجائر أخرى. ومع ذلك، سعى الكثيرون إلى تذوق المصفاة الكلاسيكية التي لا يتمتع بها العديد من vapes. طورت Thinkr عصا Thinkr Stick المعلقة – ببراءة اختراع – لتوفير تجربة أصيلة لـ (التدخين دون الاحتراق) للحصول على نظافة وسلاسة في كل مرة. وتتميز بنظام ترشيح متقن آمن صحيًا، ومغمور بجوهر محاكاة الإحساس الصافي للسجائر العادية، مما يجعل من السهل على المنضمين حديثًا التعامل معها وتقبلها.

خمسة نكهات للاختيار من بينها

تتوفر Thinkr Disposable في 5 نكهات، هي: البطيخ والتوت والليتشي والنعناع والتبغ.

انتقل من التبغ الكلاسيكي أو النعناع، إلى نكهة الفاكهة مثل البطيخ. استمتع بحرية الاختيار مع Thinkr Disposables .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1058902/Thinkr_Disposable.jpg