‫منصة Zuddl تحصل على دورتها التمويلية الأولى (بقيمة 13.35 مليون دولار) من صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» وشركة «كوالكوم فنتشرز»

– ستستثمر منصة Zuddl هذا التمويل في تسريع تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها على مستوى العالم

بوسطن وبنغالور، الهند، 10 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت منصة Zuddl ، المنصة الشاملة لعقد الفعاليات الافتراضية والهجينة- عن استكمال دورتها التمويلية الأولى (بقيمة 13.35 مليون دولار أمريكي) التي أسهم فيها صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» (الذي تموّله منصة DisruptAD الاستثمارية التابعة لشركة ADQ القابضة، وتديره شركة فالكون إيدج كابيتال)، وشركة «كوالكوم فنتشرز ذ.م.م». وقد ساهم في هذه الدورة التمويلية أيضًا اثنتان من الشركات المستثمرة في المنصة وهما: GrowX وWaveform Ventures. وسيُستخدم مبلغ التمويل في تسريع تطوير منتجات المنصة وتوسيع أعمالها على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاصّ على السوق الأمريكية.

تأسّست منصة Zuddl في مايو 2020 -بعد تفشي جائحة كورونا- على يد كل من بهارت فيرما وhttps://www.linkedin. com/in/vedharaju/ فيدها سياباراجو . وسيُستثمر مبلغ دورة التمويل الأولى في توسيع أعمال المنصة جغرافيًا، وتعزيز قدرات فريقها التقني، وزيادة عروضها ومنتجاتها. ومنذ تأسيسها وحتى الآن، تضاعف حجم أعمال منصة Zuddl بأكثر من 30 ضعفًا، ولدى المنصة حاليًا قائمة عملاء من شركات عالمية كبرى (من بينها شركات مدرجة في قائمة Fortune 100، وشركات أخرى سريعة النمو) مثل كيلوجز، ومايكروسوفت، وديكس سبورتنج جودز، وبايجوس وجرانت ثورنتون، وناسكوم.

وقال بهارت فيرما، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في منصة Zuddl: «يمكننا القول بأنّ السبب في النمو الكبير الذي حققته منصة Zuddl هو حاجة الشركات إلى مزيد من إمكانيات التخصيص والإدارة لتتمكّن من عقد فعاليتها الافتراضية والهجينة بما يحقق أهدافها. معظم عملائنا من الشركات العالمية التي لديها فرق عمل تعمل عن بُعد، وتُنظم فعاليات معقدة؛ ونحن نساعد هذه الشركات على إدارة فعالياتها بسهولة بما يتوافق مع صورة علاماتها التجارية وسمعتها. وأضاف: «يُعدّ تفاعل المشاركين (افتراضيًا أو حضوريًا) ركيزة أساسية لنجاح أيّ فعالية. ونحن -في Zuddl– نعمل على توظيف خبراتنا في إدارة الفعاليات الحضورية واستخدام التكنولوجيا لزيادة تفاعل المشاركين في الفعاليات وتعظيم العائد من الاستثمار فيها. وفي حين يشهد العالم عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، فإنّنا في Zuddl نعمل على مساعدة الشركات على تبسيط إجراءات تنظيم الفعاليات الافتراضية والهجينة لتتمكّن الشركات من التركيز على أهدافها من عقد هذه الفعاليات».

تتوقع شركة الأبحاث «Grand View Research» أن ينمو سوق الفعاليات الافتراضية https://www.grandviewresearch. com/industry-analysis/virtual- events-market بمعدّل نمو سنوي مركّب قدره 24% خلال السنوات القليلة المقبلة. ووفقًا لأبحاث شبكة لينكد إن، تتوقّع شركات تسويق الفعاليات أن تُعقد أكثر من https://business.linkedin.com/ content/dam/me/business/en-us/ marketing-solutions/resources/ pdfs/virtual-events-a-new- reality-v4.pdf 65% من الفعاليات في المستقبل القريب في صورة فعاليات افتراضية أو هجينة.

ويرجع تميّز Zuddl إلى قدرتها على توفير مستوى عالٍ من تخصيص الفعاليات حسب احتياجات الشركات، وتوفير إمكانيات قوية لتحفيز تفاعل الحضور؛ بحيث يتمكّن منظمو الفعاليات من تخصيص تفاصيل الفعاليات بأنفسهم وبطريقة سريعة. ولتحفيز الحضور على التفاعل في الفعاليات، تستخدم Zuddl حلولًا تكنولوجية تركّز على الاهتمامات المشتركة بين الحضور وإضافة ألعاب ومسابقات تفاعلية تناسب المشاركين.

وقال أنيرود سينغ، العضو المنتدب لصندوق ألفا ويف إنكيوبيشن: «تستكشف الشركات حاليًا ميزات عقد الفعاليات الهجينة بعد أن ألجأتها الجائحة لعقد فعالياتها افتراضيًا. وإنّ منصة Zuddl -من خلال نموذجها الهجين لعقد الفعاليات- تسهم في حل المشكلات التي تواجه الشركات في عقد فعالياتها الافتراضية والهجينة، والمتمثلة في زيادة إمكانيات تخصيص الفعاليات وإدارتها، وكذلك وضع آليات لتحفيز الحضور على التفاعل مع تبسيط الإجراءات التنظيمية على منظمي الفعاليات. ومن ميزات منصة Zuddl أنّ فريق عملها يتمتع بخبرة واسعة في قطاع تنظيم الفعاليات وفهمًا ممتازًا لخباياه».

وقالت فارشا تاجاري، كبيرة المديرين في شركة كوالكوم تكنولوجيز، والعضوة المنتدبة لشركة كوالكوم فينتشرز: «تساعد الفعاليات الهجينة التي تعقدها منصة Zuddl الشركات على تخصيص فعالياتها وإدارتها بسهولة مع تحقيق زيادة كبيرة في تفاعل الحضور، ونحن نتطلع إلى دعم مسيرة Zuddl لابتكار تطبيقات جديدة وتهيئة أجواء تفاعلية جذابة في قطاع تنظيم الفعاليات باستخدام تقنيات الواقع الممتد (XR) والذكاء الاصطناعي (AI) وشبكات الجيل الخامس ( (5G.

وقال مانو ريكتي، الشريك في شركة GrowX Venture: «لقد كنّا -في GrowX– متحمّسين لرؤية الفريق المؤسّس لمنصة Zuddl وخبراتهم القوية وسرعتهم في تنفيذ أفكارهم. وإنّ “فيدها سياباراجو” و “بهارت فيرما” يشكّلان معًا فريقًا مؤسّسًا متوازنًا وموهوبًا بشكل استثنائي. وبفضل فهمهما العميق لاحتياجات منظمي الفعاليات، والمتحدّين، والرعاة، وقبل هؤلاء جميعًا الحضور، إلى جانب تركيزهما على منتجات المنصة وتطويرها، استطاعت منصة Zuddl أن تتبوأ مكانة بارزة في قطاع مليء بالمنافسين».

عن منصة Zuddl :

تُعدّ Zuddl منصة شاملة لعقد الفعاليات الافتراضية والهجينة، وتهدف المنصة إلى مساعدة الشركات على تنفيذ تجارب تفاعلية رائعة لعلاماتها التجارية. وتحظى منصة Zuddl بثقة شركات كبرى في جميع أنحاء العالم مثل جوجل، وديكس سبورتنج جودز، ومايكروسوفت، وكيلوجز، وجرانت ثورنتون، وتستخدمها في عقد فعالياتها الافتراضية. لمزيد من المعلومات عن منصة Zuddl، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.zuddl.com

عن صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن – AWI »

صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن – AWI» هو صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، تموّله منصة DisruptAD الاستثمارية التابعة لشركة ADQ القابضة، وتديره شركة «فالكون إيدج كابيتال». ويعمل لدى صندوق AWI فرق عمل متخصّصة في لندن وبنغالور وأبوظبي. يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والمعتمدة على التكنولوجيا في الهند وجنوب شرق آسيا. ويعمل الصندوق على تمويل الشركات الواعدة في مراحل تأسيسها الأولى، ويوفر لها مجموعة لا مثيل لها من آليات الدعم لبناء نماذج أعمال حديثة ومبتكرة؛ وفي الوقت نفسه يساعد الشركات على التوسّع عالميًا ودخول أسواق جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجهما.

عن منصة DisruptAD

منصة DisruptAD الاستثمارية هي منصة أنشأتها شركة ADQ القابضة بهدف تعزيز مستقبل الابتكار وتسريع منظومته. وتوفر منصة DisruptAD حاضنات أعمال وفرصًا كبيرة للتوسّعات الاستثمارية والتجارية للشركات التقنية الناشئة في ظل بنية تحتية رقمية متطوّرة للوصول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار. وتعمل المنصة على تعزيز مبادرات البحث والتطوير من خلال تبني المواهب التقنية ذات المهارات العالية؛ بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز داعم لريادة الأعمال والابتكار.

وتعمل منصة DisruptAD على تأسيس مجتمع زاخر بمؤسسي الأعمال ومديري الصناديق الاستثمارية وحاضنات ومسرعات الأعمال، لإنشاء ودعم التكنولوجيا القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية في أبوظبي.

عن شركة «فالكون إيدج كابيتال»

فالكون إيدج كابيتال هي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة، أسّسها كل من ريك جيرسون، ونافروز دي أودواديا، وريان خوري في عام 2012. وتدير فالكون إيدج أصولًا تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار في أسواق عامة وخاصّة، ولها مقرّات في نيويورك ولندن وبنغالور. وتقدّم الشركة منتجات وإستراتيجيات استثمارية تشمل مجموعة متنوعة من فئات الأصول والقطاعات التجارية والمناطق الجغرافية.

عن شركة «كوالكوم فنتشرز»

منذ عام 2000، تركّز شركة كوالكوم فنتشرز -التي تباشر أعمالها من خلال شركة «كوالكوم فنتشرز ذ.م.م» أو الكيانات التابعة لها- على الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات التكنولوجية التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في عالمنا المعاصر. وبوصفها شركة استثمارات عالمية، تهدف كوالكوم فنتشرز إلى مساعدة رواد الأعمال على إقامة شركات تكنولوجية ابتكارية يمكنها المساهمة في صنع غد أفضل للعالم من حولنا. لمزيد من المعلومات عن شركة كوالكوم فنتشرز، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www. qualcommventures.com .

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هيثشيثا ماهيش

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