‫منصة Turing تدشن مجتمعًا عالميًا لدعم التطوير المهني لمطوري البرمجيات

المجتمع الافتراضي الأول من نوعه الذي تم إنشاؤه بغرض التطوير المهني لمطوري البرمجيات

سان فرانسيسكو, 27 يناير 2022/PRNewswire/ — أعلنت منصة Turing ، وهي منصة دولية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر لمطوري البرمجيات فرص عمل ممتازة وطويلة الأمد وعن بُعد في الشركات الأمريكية- عن تدشين Turing Community ، وهي منصة لمجتمع مطوري البرمجيات أنشئت بغرض تطوير العاملين في هذا المجال مهنيًا.

ووفقًا لإحدى الدراسات التي أجراها موقع Science Direct ، فقد ثبت أنّ مطوري البرمجيات يتعرضون لأعلى درجات التوتر والإجهاد والتي تحدث بسبب غياب الدعم والتقدير من الشركات التي يعملون بها، ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون منهم منطوين على أنفسهم ومنهكين من كثرة العمل، وهو ما يؤدي إلى استنفاد طاقاتهم وانخفاض إنتاجيتهم.

وقد سجّل في منصة Turing أكثر من مليون مطور، ولا شكّ أن تدشين مجتمع يهتم بالتطوير المهني لمطوري البرمجيات سيعزز من قدراتهم ويمكّنهم من مواجهة التحديات والصعوبات، فضلًا عن أنّه سيكون فرصة لإطلاق العنان للطاقات والإمكانات البشرية غير المستثمرة.

ومن خلال الاستفادة من الخبرات والعقول المحتشدة لإيجاد حالة نجاح متنامية، يهدف مجتمع Turing إلى إلهام المطورين في جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على توطيد علاقاتهم مع أقرانهم، وطلب التوجيه من المخضرمين في هذا القطاع، وخلق تجربة إيجابية لهم. وتعمل هذه المنصة على تمهيد الطريق للمطورين لتحقيق النجاح، وتوفر لهم مساحة آمنة تركّز على التطوير المهني لتنمية قدراتهم، والاستفادة من خبرات غيرهم، وصقل مهاراتهم، وإيجاد وظائف مناسبة لهم.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جوناثان سيدهارث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Turing : “إن منصة Turing أكبر بكثير من مجرد موقع للبحث عن وظائف. فنحن نهدف إلى أن نكون شركاء حقيقيين لمطوري البرمجيات الذين نعمل معهم، وتزويدهم بجميع ما يلزمهم لتحقيق النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني. وأنا على يقين من أنه من خلال مجموعة الخدمات والحلول التي نقدمها، وكذلك من خلال مجتمع Turing Communityالذي تم تدشينه مؤخرًا، سنمضي جنبًا إلى جنب مع المطورين في طريقهم إلى النجاح”.

تجدر الإشارة إلى أنّ Turing Community هو منصة مجانية ومفتوحة للمطورين في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية تتيح لهم التواصل مع زملائهم، والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، وتطوير مهاراتهم، وتحقيق النمو على المستويين المهني والشخصي. كذلك ستوفر المنصة فرصًا للإعداد الوظيفي والتدريب والتوجيه، وهذا يشمل البرامج الخاصة والفعاليات الاجتماعية المقدمة لأعضاء المجتمع.

وقد انضم الآلاف من المطورين بالفعل إلى Turing Community ، ونتيجة لذلك حققوا نجاحًا مبهرًا في مسيرتهم المهنية. لمزيد من المعلومات عن Turing Community ؛ يُرجى زيارة: https://community.turing.com/

عن منصة Turing

تأسّست منصة Turing في شهر مارس من عام 2018، وتُتيح سحابتها القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي توظيف أفضل مطوري البرمجيات في العالم في كبرى الشركات الأمريكية. وقد أسّس المنصة كل من جوناثان سيدهارث وفيجاي كريشنان، وهما من خريجي جامعة ستانفورد ومن رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وقد استحوذت شركة Revcontent بنجاح على شركتيهما السابقة ” Rover”، وهي محرك اكتشاف محتوى قائم على التعلم الآلي.

وبفضل منصة Turing أصبح بإمكان كبرى الشركات الأمريكية توظيف مجموعة منتقاة من أفضل مطوري البرمجيات في العالم عن بُعد -والذين تم تقييم أكثر من 100 مهارة من مهاراتهم وفقًا لمعايير الشركات العاملة في وادي السيليكون- وذلك “بضغطة زر” واحدة. وقد استخدمت أكثر من 200 شركة المنصة لتوظيف مهندسي برمجيات موهوبين عن بُعد، ومن بين هذه الشركات: جونسون آند جونسون، و Dell ، وديزني، و Coinbase لتبادل العملات الرقمية، و Rivian للسيارات، و Plume للبرمجيات، و VillageMD لخدمات الرعاية الصحية.

تمّ تصنيف المنصة ضمن فئة الشركات الناشئة التي تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي (تُقدر قيمة المنصة حاليًا بأكثر من 1,1 مليار دولار أمريكي)، وهي الآن في المرحلة الرابعة من دورتها التمويلية التأسيسية، ويُشارك في تمويل المنصة شركات استثمارية كبرى، منها شركة WestBridge Capital ، وشركة Foundation Capital ، وشركة Founders Fund (من ضمن المستثمرين في شركات فيسبوك وتسلا وأسانا)، وشركة Altair Capital ، وشركة Mindset Ventures ، وشركة Frontier Ventures ، وشركة Gaingels، بالإضافة إلى رجل الأعمال الأمريكي آدم دانجيلو (أول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا في فيسبوك) ومديرين تنفيذيين بارزين في جوجل وأمازون وتويتر.