‫منصة شنغهاي إلكتريك SEunicloud تفوز بالجائزة العالمية الأولى للذكاء الصناعي في “ويك” 2020

شنغهاي، 20 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شنغاهي إلكتريك (SHA:601727/HK:02727) اليوم أن منصتها SEunicloud قد فازت بأول جائزة عالمية في الذكاء الاصطناعي في قمة الذكاء الاصطناعي العالمية (ويك) 2020. وفازت المنصة بجائزة “زانغ لو” في قطاع الخدمات الأفضل. وتم عقد قمة ويك 2020 في القاعة الذهبية في مركز شنغهاي إكسبو يوم 9 تموز/يوليو. وتم تأسيس هذا الجائزة بالشراكة بين فورتشن الصين وقمة الذكاء الصناعي العالمية لتكريم الابتكارات في الذكاء الصناعي العالمية التوجه.

وأشار هوانغ أو، نائب سكرتير لجنة الحزب ورئيس مجموعةشنغهاي إلكتريك، “في المستقبل، ستواصلشنغهاي إلكتريكتطوير منصة SEunicloud وتحسين منصة الإنترنت الصناعية لنموذج الخدمة في دلتا نهر اليانغتسي في جميع أنحاء البلد وحتى العالم “.

تم تنظيم قمة هذا العام من قبل لجنة المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وشارك في استضافتها المعهد الصيني للمعلومات والاتصالات وتحالف صناعة الإنترنت الصناعية، من بين آخرين. ركزت القمة على “الابتكار والتكامل وبناء مستقبل الصناعة الذكية”. تضمن البرنامج مشاركة الحدود التكنولوجية لسلسلةبلوكتشين الصناعية والبيانات الضخمة الصناعية ومنصة صناعة الإنترنت الصناعية بالإضافة إلى استكشاف نماذج جديدة لتمويل سلسلة صناعة الإنترنت الصناعية.

كان أحد الموضوعات الرئيسية لـ”ويك” 2020 هو بناء هيكل إيكولوجي جديد للإنترنت الصناعية. تحقيقا لهذه الغاية، وبأمل تسريع تطور عملها، قامتشنغهاي إلكتريك بترقية منصة الحلول الرقمية للشركة SEunicloud . تتيح المنصة التشغيل الذكي لطاقة الرياح، وتشغيل الطاقة الحرارية عن بعد، وصيانة أدوات الآلات، وتخزين الطاقة وتوزيعها. باستخدام SEunicloud، توفرشنغهاي إلكتريكحلولًا فعالة، بما في ذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتشغيل عن بعد والصيانة وتخطيط الطاقة لتلبية الطلبات في سيناريوهات مختلفة.

تم تجهيز منصة SEunicloud أيضًا بحل سلسلة إمداد ذكي تم تصميمه ليطابق بين إنتاج المصنع وبين طلبات محطة الطاقة مباشرة. يتميز حل تخطيط الطاقة DES-PSO الخاص بالمنصة بالتصميم والتخطيط، وتحليل الاستثمار ووظائف تقييم المخاطر. تسمح هذه للعملاء بتقييم الجدوى المالية لمشاريع إنتاج الطاقة على نطاق واسع قبل التكليف بإنشائها. مكون حلولشنغهاي إلكتريك E-Commerce في المنصة عبارة عن منصة وقفة واحدة مجهزة بقطع الغيار وخدمات الصيانة وتعزيز التحويل والمزيد. ويسهل ذلك التسليم عبر الإنترنت لأكثر من 22000 من منتجات قطع الغيار و 70 مجموعة إصلاح قياسية – كل ذلك بسعر قريب من سعر المصنع.

كما أعلنت القمة عن الإطلاق الرسمي لبرنامج تكامل الصناعة المالية لبرنامج الإنترنت الصناعي. بعد تشكيل الكونسورتيوم، ستعمل شركة شنغهاي إلكتريك بشكل مشترك على تعزيز بناء منصة خدمة عامة لتمويل الإنترنت الصناعي وبناء نظام مالي صناعي للإنترنت موثوق به وقابل للتشغيل البيني ومنسق.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1216081/Huang_Ou_ Shanghai_Electric_Group.jpg