‫منصة ديليفر آيه آي (DeliverAI) تُجهِّز شركات البيع بالتجزئة وشركات الأغذية والمشروبات التقليدية لمزاولة التجارة الإلكترونية في 3 أيام

– مُصممة لتكون طوق نجاة لتجارة التجزئة الواقعية في خضم القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المُستجد

– جودة مُختبرة ومُجرّبَة تضارع جودة كبرى المتاجر وبميزانية منخفضة

– بيئة دعم كاملة من المدفوعات حتى التوصيل

– رؤى ثاقبة ثرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للإشراك العميق للعملاء

دبي، الإمارات،10 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ –دشنت ديليفر آية آي، وهي حل للتجارة الإلكترونية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أعمالها في دبي، الإمارات، حيث تَعِد بمساعدة شركة التجزئة والمشروبات والأغذية على بيع منتجاتها عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة. ويأتي هذا الحل المبتكر الذي يُعدُّ من بنات أفكار رائد الأعمال رافاييل تيبيريو (Raffaele Tiberio) استجابةً مباشرة لعجز الشركات التي تتبنى نموذج البيع مباشرةً إلى العملاء عن الوصول إلى عملائها أثناء قيود جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وحل ديليفر آيه آي هو حزمة سريعة ومُتكاملة. فهو يختصر الطريق ويُجنب العملاء عناء التعامل مع العديد من الشركاء، ويُقدِّم محطة واحدة للمتاجر الإلكترونية وبوابات الدفع وخدمات التوصيل.

ولقد أنشأ تيبيريو وفريقه سلسلة قيمة مُتكاملة تُسرِّع العملية الانتقالية إلى شبكة الإنترنت في غضون ساعات لا أشهر. ويمكن لعملاء ديليفر آيه آي تأسيس أعمالهم والشروع في بيع منتجاتهم في غضون ثلاثة أيام، إذ سيجدون قنوات للإيرادات جديدة بسرعة تحل محل الزائرين الحقيقيين الذين خسروهم بسبب الجائحة.

يقول تيبيريو: “إن ديليفر آيه آي قصة مرونة وقدرة على التحمل في ميدان ريادة الأعمال بقدر ما هي قصة ابتكار. على مدار الأشهر القليلة الماضية، بلغتنا قصص كاشفة عن شركات تعاني الأمرَّين إذ حالت جائحة غير مسبوقة بينهم وبين عملائهم على أرض الواقع. ولا يتعلق الأمر وحسب بالنسبة لنا بخلق شيء فريد جدًا، وإنما أيضًا بإنقاذ الصناعات والوظائف. إننا نريد صدقًا مساعدة رواد الأعمال الشجعان هؤلاء الذين أسسوا شركاتهم من الصفر، وكثيرًا ما منحوها حياتهم كلها”.

تعمل منصة ديليفر آيه آي عمل الحل البرمجيّ كخدمة ‎(SaaS)، لكن مهمتها لا تنتهي عند هذا الحد. ففريق ديليفر آية آي عازم على خلق منظومة بيئة كاملة حول البرنامج، تشمل شبكة من الشركاء من بينهم بنوك محلية وشركات تقديم خدمات اتصالات وأساطيل توصيل وخبراء خدمات لوجستية. ويقدم الفريق أيضًا وصولاً إلى مطوري الويب والتطبيقات وشركاء الوفاء بالخدمات وبوابات الدفع.

شرح تيبيريو قائلاً: “ديليفر آية آي خدمة أكثر منها برنامج. إننا نُحْدِث ثورة في النمط القديم للتكاملات المعقدة والبرامج باهظة الثمن التي تتطلب تكوينًا موسَّعًا. وبيت القصيد أن نتمكن من توصيل البضائع إلى العملاء والمال إلى الحسابات المصرفية للشركات، بأسرع ما يمكن للحد من الأضرار التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

والحل يكمن في قناة موحدة شاملة تُسرِّع التوجه إلى البيع الإلكتروني عبر العديد من القنوات الاجتماعية وقنوات التراسل، بما في ذلك واتس آب وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك.

وقال تيبيريو: “لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ميزانيات محدودة في أيامنا هذه، غير أن هذا لا يعني أنه يمكنها التنازل عن الجودة. إننا نقدم منتجات عالية الجودة تتماشى مع أكبر الأطراف العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق، ونضعهم مباشرةً بين أيدي الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونقدم الدعم لهم أيضًا خلال رحلتهم حتى نهايتها، بخدمات دعم ما بعد البيع واستكشاف المشكلات وإصلاحها وأي شيء آخر ربما احتاجوا إليه، بدايةً من إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى المرحلة الأخيرة للتوصيل”.

والمهم أن عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من جمع بيانات الزبائن الخاصة بها والاحتفاظ بها، مما يترتب عليه إقامة علاقات مديدة معهم تزيد من القيمة الدائمة لزبائنها. ومن بين النقاط التي تميزنا تحليلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقترح تفعيلات ومبادرات ورؤى مُتعمقة لتخصيص حملات التوعية. وتكشف المنصة أيضًا عن رؤى متعمقة بغية الارتقاء بقرارات الأعمال، وذلك بفك شفرة سلوك المستهلكين.

وحتى إذا لم تعد جائحة فيروس كورونا المُستجد مصدر قلق مُلّحًا، يرى تيبيريو أن ديليفر آيه آي تُسرِّع التحولات الرقمية التي تستدعيها الضرورة جدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في شتى أرجاء المنطقة. وختم تيبيريو حديثه قائلاً: “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مثلاً. ولكن، 4٪ فقط من تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها خطة تحوُّل رقمي. وهي بحاجة إلى رعاية ودعم وخرائط طريق رقمية يسهل اتباعها، إذا ما نظرنا إلى أهميتها بصفتها الحافز الأساسيّ للنمو الاقتصادي”.

رافاييل تيبيريو، ‎+971553396929