TricValve ® مصنوع في أوروبا

فيينا،24 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — منحت شركة P+F Products + Features GmbH تصنيف الأداة الاختراقية لمنتج الشركة الرئيسي ® Transcatheter Bicval Valves System من قبل وكالة الغذاء والدواء الأميركية يوم 15 </158 2020. TricValve® هو نظام مكون من صمامين بيولوجيين ذاتي التوسيع لعلاج المرضى الذين يعانون من القصور الثلاثي الشرفة ذي صلة بالديناميكا الدموية والارتجاع الكهفي. “يمثل نظام TricValve® تقنية جديدة تقدم علاجًا يحتمل أن يكون بسيطًا ومنخفض الخطورة نسبيًا ولكنه فعال للمرضى الين يعانون من أعراض الارتجاع الثلاثي الشرفة الشديد <323 (TR) وفشل القلب، وكثير منها تتميز بتشريح غير موات للإصلاح الكامل أو الرأب الحلقي بشكل مباشر. وهو يسمح لجميع الخيارات المستقبلية مع استقرار المرضى وتحسين أوضاعهم. ونتطلع إلى التجارب السريرية في الولايات المتحدة لمزيد من تقييم سلامته وفعاليته، كما قال البروفيسور سمير كاباديا، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية والبروفيسور ريشي بوري، طبيب القلب التداخلي، كليفلاند كلينك.

حول TricValve ®

يتم زرع جهاز TricValve®الاصطناعي المخصص تحت الجلد في الوريد الأجوف السفلي والأعلى دون الإخلال بالصمام ثلاثي الشرفة الأصلي.

وهذا الجهاز مصمم خصيصًا للاستخدام للمرضى المعرضين لخطر شديد أو غير القادرين على التعرض للعمليات الجراحية المفتوحة. تأتي الصمامات مثبتة مسبقًا بالكامل مما يسهل استخدام هذا الجهاز المبتكر في الممارسة السريرية اليومية.

“إنها علامة فارقة كبيرة أن نحصل على تصنيع الجهاز الاختراقية لجهاز TricValve.®. قد يكون هذا تغييرًا كبيرًا في علاج المرضى الذين يعانون من الارتجاع الثلاثي الشرفة الشديد الشديدة المصنوع في أورولا”، كما قالت الدكتورة الدكتورة كاثرينا كيس، المديرة التنفيذية لشركة P+F

TricValve® يخضع حاليًا لعملية الحصول على شهادة الموافقة الأوروبية سي إي. ومن المتوقع الحصول على هذه الشهادة في الربع الأول من عام 2021.

حول P + F

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في المجال الطبي، قام فريق القيادة في P + F ببناء بنية تحتية كاملة للبحث والتطوير والتصنيع والتوزيع. تصنع P + F خط كامل من صمامات القلب والطعوم عبر القسطرة، بالإضافة إلى Aortasave – وهو حل Endobentall يتم القيام به عبر القسطرة لتشريح الأبهر.

يقع المقر الرئيسي لشركة P + F في فيينا، النمسا، ولها مواقع إنتاج في أوروبا وآسيا والبرازيل. دخلت P + F مؤخرًا في مشاريع مشتركة مع أوبروس نيش <1062® لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومع شركة ريلسيز للأجهزة الطبية لشبه القارة الهندية والدول المجاورة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.johncullenlighting. com .

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1390781/PF_Logo.jpg

اتصالات الإعلام:

P+F Products + Features GmbH