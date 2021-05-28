‫منحت سيارات Neolix رخصة السيارة كأول دفعة محلية من السيارات الذاتية القيادة المعتمدة للسير على الطرق العامة.

بكين, 28 مايو 2021 /PRNewswire/ — في 25 مايو 2021، أصدرت منطقة عرض القيادة الذاتية الرفيعة المستوى في بكين سياسة إدارة سيارات التوصيل المستقلة. كواحدة من الدفعة الأولى لشركات السيارات المستقلة بالصين، حصلت Neolix على رخصة السيارة لسيارة التوصيل المستقلة الخاصة بها وحصلت على تصريح بالسير على الطرق العامة. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية يونيو 2021، ستصبح أكثر من 150 سيارة ذاتية القيادة من Neolix “متاجر صغيرة” بدون سائق مخصصة لخدمة المستهلك النهائي. سيتم بناء شبكة خدمة السيارات الذاتية القيادة في أول منطقة لسياسة السيارات المتصلة بالطيار الذكي بالبلاد، لتقديم خدمات مريحة للجمهور بوتيرة منتظمة.

تمتلك سيارات Neolix الذاتية القيادة نطاقًا واسعًا من سيناريوهات التطبيق في العديد من الصناعات مثل البيع بالتجزئة، والأمن، والتمويل. زقبل الانتقال إلى الطرق العامة، كانت سيارات Neolix تعمل بالفعل في Yicheng International، وBDA Enterprise Avenue، وحدائق Yizhuang بكين الطبية الحيوية ومناطق أخرى، لتقديم خدمة الطعام الملائم لموظفي المكاتب. يمكن للمستهلكين اختيار وتقديم طلب طعامهم عبر الشاشة الموجودة بالسيارة أو الهاتف المحمول، وإجراء الدفع واستلام طعامهم على الفور. سواء كان صندوق الغداء يحتاج إلى البقاء دافئاً عند درجة حرارة 65 مئوية، أو كان هناك آيس كريم يتم تبريده عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، سيتم الاحتفاظ بها في وحدة صندوق الأمتعة المتحكمة بدرجة الحرارة بسيارة Neolix الذاتية القيادة والتي لا تتأثر بالطقس أو درجات الحرارة.

تطمح Neolix إلى ريادة أسلوب حياة المدينة الذكية في المستقبل بأحدث صيحات التكنولوجيا. قامت Neolix بنشر سياراتها تجارياً على مستوى العالم لبناء نظام بيئي للخدمات الذكية جنباً إلى جنب مع شركاء موثوق بهم ولتزويد المستهلكين بتجربة مميزة، مدعومة بالقيادة الذكية، وإتصالات الجيل الخامس، وإنترنت المركبات، والأجهزة الذكية، والمصنع الفائق للسيارات المستقلة. حتى الآن، حطت سيارات Neolix بأكثر من 30 مدينة منها بكين، وشنغهاي، وقوانغتشو، وشنتشن، وشيان، وشيامن، بالإضافة إلى 8 دول من الخارج مثل ألمانيا، وسويسرا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، واليابان، وأستراليا، وتايلاند، مع التركيز على مئات سيناريوهات التطبيق مثل حدائق المكاتب، والمناطق الأساسية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وحدائق الحرم الجامعي.