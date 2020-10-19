‫منتدى كلين إكويتي موناكو 2020 – عروض الشركات وعمليات التعاون الجديدة

وسيتم بث فعاليات المنتدى على EarthX TV .

وسيفتتح الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت كي آي سي، الدكتور كريستن دنلوب، المؤتمر ويتحدث عن الدور الأساسي الذي يتعين أن يلعبه الابتكار في تخفيض انبعاثات الكربون والكيفية التي يجب فيها على الأسواق المالية أن تتكيف وتقوم هي الأخرى بدورها.

وراجع فريق من بنك الاستثمار المتخصص في لندن، بنك إنوفيتر كابيتال (“آي سي أل”) كلين إكويتي، أكثر من 600 تقنية بالمناسبة السنوية الـ 13 للمنتدى. وهذه هي الشركات الـ 22 التي تم اختيارها لعرض تقنياتها.

تعلنآي سي ألعن تعاوني رعاية جديدين للعام 2020، كلايمت كي آي سي وتارونيس فيولز.

سكوت ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة تارونيس فيولز:

“تلتزمتارونيس فيولزبإنتاج منتجات وقود عالمية متجددة ومسؤولة اجتماعيًا. ويشرفنا الانضمام إلى منتدى كلين إكويتي موناكو 2020 والالتقاء مع رواد الصناعة والمبتكرين الرائدين في الصناعة الذين يتشاركون معنا شغف تطوير التكنولوجيا المستدامة. من خلال شبكتنا الموسعة لمراكز مبيعات الغاز الصناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، نخدم مجموعة واسعة من عملاء السوق النهائيين. توفر تقنيتنا بديلاً مقنعًا للوقود الكربوني الضار القديم. نحن ننتج منتجات وقود مسؤولة بيئيًا وقائمة على الهيدروجين بجزء بسيط من تكلفة الأسيتيلين والبروبيلين. منتجاتنا متفوقة وظيفيًا إلى حد كبير. ونحن متميزون من حيث أن حلولنا لا تأتي مع حلول وسط أو مقايضات ضارة. نحن ببساطة نقدم بديلًا أنظف وأكثر أمانًا وأكثر ذكاءً وأرخص. نتطلع إلى مشاركة رؤيا شركتنا، ورغبتنا في التأثير بشكل إيجابي على البيئة، وتقنيتنا الجذابة مع الشركات والمستثمرين الحاضرين”.

كيرستن دنلوب، الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت كي آي سي

“التحديات التي نواجهها من خلال تغير المناخ الناتج عن الإنسان اليوم هي تحديات غير مسبوقة. لم يتبق أمامنا سوى عقد من الزمان، وفقًا لخبراء من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، للتخلص من الكربون من طرق عيشنا وممارسة الأعمال التجارية، ومتابعة استراتيجيات جادة للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود. ومن دون تحول في الطريقة التي نبتكر بها وفي الطرق التي نمول بها الابتكار فإننا لن نتمكن من النجاح. إن هوسنا بالعوائد قصيرة الأجل في الأسواق المالية هو أحد أهم العقبات التي نواجهها ويجب استبدال ذلك برأس المال الصبور المصمم لتقييم الفوائد الاجتماعية والبيئية للاستثمار بشكل كامل. يتطلب تغير المناخ أكثر بكثير من الحلول التكنولوجية؛ فهو يتطلب عددًا لا يحصى من الابتكارات في النظام المالي نفسه. قد تكون نقطة الانطلاق الجيدة هي الابتعاد عن التعامل المصرفي القائم على الأصول المتعثرة لاقتصاد الكربون الأحفوري المنتهي الصلاحية والاستثمار في محافظ نماذج الأعمال والابتكارات التي تدمج الحلول المستدامة في الاقتصاد الحقيقي. في إي آي تي كلايمت كي آي سي، نعمل على تسريع الانتقال إلى عالم خالٍ من الكربون وقادر على الصمود من خلال تمكين تحول الأنظمة. نحن نجمع أكثر من 400 شريك من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقطاعين العام وغير الربحي لإنشاء شبكات من الخبرة، يتم من خلالها تطوير المنتجات والخدمات والأنظمة المبتكرة وتقديمها إلى السوق وتوسيع نطاقها لتحقيق التأثير”.

ومن بين الشركاء والجهات الراعية الأخرى الأمير ألبرت الثاني من مؤسسة موناكو وبي بي فينتشرز وسيجن وكلايمت-كي آي سي وكوفينغتون أند بيرلنغ، وجامعة كرانفيلد وإيرث كابيتال وإدوفرونت ومجلس موناكو الاقتصادي وباركفيو وتارونيس فيولز.

لمزيد من المعلومات حول كلين إكويتي 2020، استخدم تفاصيل الاتصال أدناه أو يرجى زيارة موقع المؤتمر www.cleanequitymonaco.com

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