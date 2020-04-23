‫مع حلول مهرجان Akshaya Tritiya، تمتع بفرصة الشراء مع “ملبار ذهب والماس” في جو من الراحة والأمان بمنزلك

تعمل شركة “ملبار ذهب والماس” على تيسير عملية التسوق الإلكتروني لتلبية متطلبات العملاء الذين يتفاءلون بشراء الذهب خلال مهرجان Akshaya Tritiya

تدشين مجموعة جديدة وحصرية من المجوهرات

عملات ذهبية مضمونة مع كل عملية شراء من الذهب والألماس بقيمة 1000 درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أبريل 2020/PRNewswire/– أصبحت ممارسة الناس لمعتقداتهم وعاداتهم واحدة من التحديات المتعددة التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة التي فرضت على الجميع البقاء في منازلهم. ومن بين هذه التقاليد المُتبعة منذ زمن طويل مهرجان Akshaya Tritiya الذي يحل في 26 من شهر أبريل الجاري ويُعرف بأنه موسم للرخاء والحظ السعيد. لذلك تسعى شركة “ملبار ذهب والماس” -وهي واحدة من أكبر شركات المجوهرات في العالم وتمتلك 250 متجرًا على مستوى العالم- إلى تسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلبات المتزايدة للعملاء الذين يتفاءلون بشراء الذهب في مهرجان Akshaya Tritiya، وفي الوقت نفسه تضمن لهم راحتهم وأمانهم داخل منازلهم دون الحاجة إلى مغادرتها.

ويأتي تدشين مجموعات المجوهرات الخاصة عبر بوابتها الإلكترونية https://www. malabargoldanddiamonds.com/ae/ تكليلاً لجهودها في المساعدة على حماية المعتقدات والتقاليد. وصرح السيد شملال أحمد المدير العام للعمليات الدولية لشركة “ملبار ذهب والماس” قائلاً: “يمثل مهرجان Akshaya Tritiya مناسبة ميمونة للهنود في جميع أنحاء العالم، لذلك لا نرغب في أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى تثبيط هذا الاعتقاد الشائع. وقد أردنا -كوننا علامة تجارية تؤمن دائمًا بجمال التقاليد والثقافة- أن نقدم تجربة تسوق سلسة لعملائنا مع تلبية طلباتهم المتزايدة، وهو ما جعلنا نتجه إلى تقديم هذه التسهيلات للتسوق عبر الإنترنت.

عروض حصرية في انتظار المتسوقين لشراء المجوهرات. تُهدي الشركة عملة ذهبية واحدة وزن 150 ملغم مقابل كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم إماراتي من مجوهرات الذهب، وعملتين ذهبيتين وزن كل منهما 150 ملغم مقابل كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم إماراتي من مجوهرات الألماس، على أن تُرسل الهدايا مع الطلبات. ويسري هذا العرض حتى 26 من أبريل الجاري. تُشحن جميع الطلبات بمجرد انتهاء وقت الحظر وعودة الأمور تحت السيطرة.

نُبذة عن شركة “ملبار ذهب والماس”

شركة “ملبار ذهب والماس” هي الشركة الرائدة لمجموعة “ملبار”، وهي مجموعة تجارية هندية متنوعة ورائدة.

تأسست الشركة في عام 1993 بولاية كيرالا الهندية، وتمتلك حاليًا شبكة قوية من متاجر البيع للعملاء يربو قوامها على 250 متجرًا تتوزع في 10 دول، منها الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحوز الشركة حاليًا 12 علامة تجارية للمجوهرات تلبي من خلالها الاحتياجات المميزة لعملائها من خلال 14 وحدة تصنيع في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

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