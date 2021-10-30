نيودلهي30 أكتوبر 2021/PRNewswire/ — وقع معهد كالينغا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينغا للعلوم الاجتماعية (KISS) إتفاق شراكة مع معهد المهاتما غاندي للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة (MGIEP) التابع لليونسكو لتوفير دورة تعليم انفعالي ذاتي التوجيه على الإنترنت للتعاطف والإحسان (SEEK) لموظفي برنامج KIIT-KISS وطلابه بطريقة تدريجية.

وسيكون معهد كالينغا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينغا للعلوم الاجتماعية (KISS) الذان يعتبران جامعيان وسيكونان من بين أولى الجامعات في جميع أنحاء العالم الذان ينفذان دورة من أجل السلام والتنمية المستدامة لتوفير دورة تعليم انفعالي ذاتي التوجيه على الإنترنت للتعاطف والإحسان (SEEK)MGIEP SEEK، التي أيدتها أيضا لجنة المنح الجامعية، حكومة الهند.

يقوم معهد اليونسكو للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة وجامعة لايف في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع هذه الدورة، التي تستند إلى التدريب على النزاهة المتسمة بالرأفة. هو يسعى إلى بناء مهارات ذكاء عاطفي في القرن الحادي والعشرين والمساهمة في تحقيق أهداف سياسة التعليم الوطنية في الهند من أجل نشر التعلم الاجتماعي والأنفعالي لخلق مواطنين عولميين مشاركين. تستغرق الدورة حوالي 40 ساعة لإكمالها، كما أنها تتكون من 10 مهارات في 3 سلاسل.

أشرف على حفل التوقيع الدكتورة أنانثا دورياباه، مديرة معهد اليونسكو للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة؛ وأشيوتا سامانتا، المؤسس،معهد كالينغا للتكنولوجيا الصناعية ومعهد كالينغا للعلوم الاجتماعية KIIT & KISS؛ وشري ساتيا تريباثي، مستشار- معهد كالينغا للعلوم الاجتماعية الذي يعتبر جامعياً، وممثلون عن العديد من السفارات في دلهي ومكاتب الأمم المتحدة.

في كلمتها قالت الدكتورة أنانثا دورياباه إن الهدف من التعليم الانفعالي ذاتي التوجيه على الإنترنت للتعاطف والإحسان (SEEK)هو أن تجدوا أنفسكم وأن تكونوا طيبين مع أنفسكم. إنني أرحب بالشراكة مع معهد كالينغا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينغا للعلوم الاجتماعية (KISS) وأتطلع إلى أن يقوم موظفوهم وطلابهم بهذه الدورة القائمة على المرونة، وأرجو حقًا أن يجدوها مفيدة في تعزيز التعاطف الذاتي والمساهمة في تطوير مجتمعات أكثر سلمًا واستدامة.

قالت د.سامانتا ان معهد كالينغا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينغا للعلوم الاجتماعية (KISS) قائمان على روح التراحم، اللطف والإنسانية. يسعدنا أن نقيم شراكة مع معهد المهاتما غاندي للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة (MGIEP) التابع لليونسكو لتجهيز طلابنا وموظفينا بمهارات الذكاء الانفعالي التي تساعد على بناء القدرة على الصمود الانفعالي، خصوصا عندما تمر البشرية بأوقات الاختبار.”

قال الدكتور شري تريباثي إن “دورة التعليم الانفعالي ذاتي التوجيه على الإنترنت للتعاطف والإحسان (SEEK) ستخصص ل 1000 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين و 11 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، وسيشارك فيها جميع طلاب المستقبل في الدورات التسجيلية لعام 2022″.

ويركز معهد اليونسكو للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة؛ على تحقيق الهدف 4.7 من أهداف الأمم المتحدة بشأن التعليم من أجل بناء مجتمعات سلمية ومستدامة في جميع أنحاء العالم، من خلال وضع برامج تعزز التعلم الاجتماعي والانفعالي، وتجديد نظم التعليم الرقمي، وتمكين الشباب.

للتواصل الإعلامي:

د.شرادهانجالي ناياك

director.pr@kiit.ac.in