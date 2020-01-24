‫معهد المحاسبين الإداريين يقدم تخفيضاً بقيمة 50% لكافة المتقدمين لبرنامج “المحاسب الإداري المُعتمد” في لبنان

دبي، الامارات العربية المتحدة، 23 يناير، 2020: /PRNewswire/ — أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن تخفيض بقيمة 50% على كافة رسوم برنامج “المحاسب الإداري المعتمد” للأعضاء الحاليين والجدد في لبنان. وذلك بهدف دعم المتخصصين في مجال المحاسبة والمالية والطلاب الذين يسعون لاستكشاف فرصهم في ظل التخبط الاقتصادي والسياسي المتصاعد الذي يمر به البلاد.

ونظراً للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يسعى معهد المحاسبين الإداريين (IMA) إلى تخفيف بعض الضغوطات التي تفرضها الحالة الراهنة من خلال منح المتقدمين الحاليين والمستقبليين فرصة البقاء على اطلاع دائم على التغيرات التي تطرأ على القطاع العالمي من خلال الحصول على شهادة مهنية.

وفي معرض تعليقها، قالت هنادي خليفة، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): “يمكن لأنشطة التطوير الشخصي والطموحات المهنية أن تتراجع على قائمة الأولويات خلال هذه الأوقات العصيبة. ونحن نأمل أن تشجع هذه الخطوة المختصين في قطاع التمويل والمحاسبة على السعي بشكل مستمر لتحقيق أهدافهم بالرغم من العقبات الحالية التي يواجهونها. ومن خلال هذا التخفيض، نحن نؤكّد على التزامنا الراسخ بهم خلال هذه المرحلة العصيبة ونوجه لهم رسالةً بأن هذه الظروف لا تحتم عليهم تعليق مساعيهم وأهدافهم المستقبلية وأن مسألة اكتساب المهارات الضرورية لتحقيق النجاح في بيئة العمل الحالية وأجواء المنافسة المحتدمة فيها لا تزال في متناول يدهم“.

وأضافت خليفة: “يتخصص معهد المحاسبين الإداريين (IMA) بتمكين المختصين في قطاع التمويل والمحاسبة في المنطقة في جميع مراحل المسيرة المهنية من خلال مساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتسريع تطورهم الوظيفي في قطاع المحاسبة الإدارية”.

ويشمل الحسم كافة المختصين وطلاب الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية، حيث يغطي الحسم الذي يبلغ 50% تكاليف الانتساب للمعهد والتسجيل في برنامج “المحاسب الإداري المعتمد” بالإضافة إلى تكاليف الخضوع لامتحانين. ويعتبر الحسم سارياً حتى 30 يونيو 2020.

وتماشياً مع التزام معهد المحاسبين الإداريين (IMA) بدعم وتعزيز مهنة التمويل والمحاسبة في لبنان، عقد فرع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) ورشة عمل تحت عنوان “الاقتصاد اللبناني وآخر تطورات الأزمة”، بهدف البحث عن أبرز أسباب الأزمة والتطورات في القطاع المصرفي. وسلطت ورشة العمل الحوارية التي أدارها زياد جحيم، أمين صندوق فرع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في لبنان بوجود خبراء في القطاع الضوء على تأثير الاستراتيجيات النقدية على الاقتصاد اللبناني والعملة المحلية.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

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للتواصل:

الاسم: ربى زيدان

الشركة: معهد المحاسبين الإداريين

بريد إلكتروني: Rouba.Zeidan@imanet.org