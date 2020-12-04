‫معهد السلام الأميركي يفتتح التسجيل لترشيحات جائزة النساء بانيات السلام 2021

الجائزة السنوية تقدر النساء بانيات السلام من دول متأثرة بالصراعات

واشنطن، 4 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تقديرا للدور الحاسم الذي تقوم به النساء في بناء السلام، افتحت معهد السلام الأميركي الترشيح لجائزة النساء يبنين السلام 2021. جائزة النساء بانيات السلام هذه الجائزة السنوية التي أطلقت في العام 2020 تقدر النساء يكرم امرأة بانية سلام تعتبر مساهمتها الجوهرية والعملية في السلام مصدر إلهام وضوءا مرشدا لبناة السلام في المستقبل.

إن “جائزة بانيات السلام من معهد السلام الأميركي هي رمز قوي للعديد من النساء العاملات من أجل السلام، وأن عملهن مهم، كما قالت السفيرة ميلاني فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهدجورج تاون للمرأة والسلام والأمن وعضو مجلس النساء لبناء السلام التابع لمعهد السلام الأميركي مجلس النساء بانيات السلام. هذه الجائزة تعترف بدور النساء كقائدات، وليس كضحايا، في بناء سلام دائم ومستدام.”

ستمتد فترة الترشيح من 1 ديسمبر 2020 حتى 2 فبراير 2021. وستتلقى الفائزة 10,000 دولار أميركي وسيتم تكريمها في حفل ينظمه معهد السلام الأميركي في أواخر العام 2021.

لمزيد من المعلومات وترشيح امرأة من بناة السلام، يرجى زيارة USIP.org. يشجع معهد السلام الأميركي بشدة ترشيحات النساء اللواتي لم يتم الاعتراف بهن سابقًا لعملهن في بناء السلام. ستتم مراجعة الترشيحات بناءً على المعايير التالية:

الالتزام بالسلام : امرأة يمثل عملها نموذجًا للالتزام بالسلام من خلال منع النزاعات أو حلها بطريقة سلمية في بلد أو منطقة هشة أو متأثرة بالصراع.

: امرأة يمثل عملها نموذجًا للالتزام بالسلام من خلال منع النزاعات أو حلها بطريقة سلمية في بلد أو منطقة هشة أو متأثرة بالصراع. قيادة استثنائية: امرأة تجسد قيادة استثنائية من خلال رؤياها وابتكارها ونالت احترام مجتمعها في السعي لتحقيق السلام.

امرأة تجسد قيادة استثنائية من خلال رؤياها وابتكارها ونالت احترام مجتمعها في السعي لتحقيق السلام. ممارسة متميزة: امرأة تمارس بناء السلام وتعمل مع أعضاء المجتمعات المحلية أو الوطنية أو الدولية بطريقة شاملة وتشاركية.

امرأة تمارس بناء السلام وتعمل مع أعضاء المجتمعات المحلية أو الوطنية أو الدولية بطريقة شاملة وتشاركية. تأثير جوهري: المرأة التي أدى عملها في بناء السلام إلى نتائج ملموسة أو يمكن إثباتها.

سيتم اختيار الفائزة من قبل مجلس النساء لبناء السلام مجموعة من الخبراء المتميزين الذين يقدمون المشورة لمعهد السلام الأميركي بشأن مسائل النوع الاجتماعي وبناء السلام.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة، يرجى زيارة: www.usip.org/ womenbuildingpeace.

لمزيد من المعلومات عن معهد السلام الأميركي، يرجى زيارة: https://www.usip.org/ about.