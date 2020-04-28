‫معرض كانتون سيدعو المتسوقين العالميين لمعرضها الـ 127 على الإنترنت من 15 يونيو

غوانغجو، الصين، 28 نيسان/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يدعو معرض الاستيراد والتصدير الصيني (“معرض كانتون” أو “المعرض”)، الذي سيعقد من 15-24 حزيران/يونيو، أكثر من 400,000 متسوق عالمي للمشاركة في الطبعة الـ 127 من المعرض التي هي الأولى التي تُعقد على الإنترنت. وسيروج معرض كانتون عبر المنصات الرقمية لاستئناف الأعمال والعلاقات التجارية على الإنترنت في اقتصاد مفتوح.

استجابة للتحديات الحالية التي أحدثتها جائحةكوفيد-19في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعاون معرض كانتون مع شركائه العالميين وجمعيات الأعمال الدولية الرئيسية والشركات متعددة الجنسيات لدعوة المشترين المستهدفين إلى معرضه على الإنترنت. وقد غطت الدعوة عبر قنوات مختلفة المشترين المنتظمين وأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور الطبعات السابقة من المعرض بسبب قيود الوقت والتكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المعرض أيضًا بتوسيع نطاق دعوته للمشترين المحترفين من خلال دعوة المزيد من المشترين الصينيين لتعزيز الاستيراد بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي.

سيحافظ معرض كانتون عبر الإنترنت على تركيزه علىنموذج الأعمال للأعماللتمكين عرض المنتجات المركزية وتكامل الموارد حتى تتمكن الشركات من العثور على أفضل حل لها للسوق المستهدفة. لمزيد من تقليل حواجز الاتصال للأعمال التجارية عبر الإنترنت، سيقوم المعرض بإنشاء بيئة افتراضية للتفاوض التجاري وجهاً لوجه من خلال توفير معلومات أساسية عن مصداقية الشركة ودعم الترجمة بعدة لغات.

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة، جاو فنغ، إلى أن عشرات الآلاف من المشترين والعارضين سيكون لديهم تفاعل واتصال فعالان في هذا الحدث الذي يستمر 10 أيام، والذي لن يسهّل تجربة الشراء من مصدر واحد للشراء فقط، ولكنه سيساعد أيضًا العارضين على تعديل استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم وجمع تفاصيل الطلب من المشترين. وبالتالي، يمكن لكلا الطرفين وضع خطط لمصادر شرائهما وإنتاجهما في المستقبل.

أصبحت شركة تينسنت الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا مزود الخدمات التقنية للمعرض لتقديم كل الدعم التقني والسحابي الضروري لضمان قدرة المتداولين على إدارة أعمالهم في هذا الحدث دون سفر.

وستكون خدمة البث المباشر المدعومة منتينسنتمن أبرز أحداث هذه الجلسة للمعرض. ستتيح الخدمة المباشرة على مدار 24 ساعة للمشترين إجراء مفاوضات فردية أو الانضمام إلى حدث ترويج منتج شامل. يمكن للمشترين أيضًا زيارة مقاطع الفيديو وأحداث البث على الإنترنت السابقة، بالإضافة إلى المشاركة والتعليق، تمامًا مثل أي نظام تواصل اجتماعي أساسي آخر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://www.cantonfair.org.cn/ en/index.aspx

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1159935/20200426152245. jpg