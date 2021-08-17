‫معرض كانتون ال130 يصقل سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية العالمية

غوانزو، الصين, 17/أغسطس 2021 /PRNewswire/– الدمج بين الأنشطة الرقمية والشخصية لأول مرة، سيقام معرض كانتون ال130 سواء عبر الإنترنت أو على الأرض خلال 20 يومًا بدءً من 15/أكتوبر وحتى 3/نوفمبر/2021.

من المقرر أن يمثل معرض كانتون ال130 عرضًا متكاملًا للشركات الدولية لاكتشاف أقسام المعرض ال51 من خلال 16 فئة للمنتجات، إلى جانب “منطقة الإنعاش الريفية” المخصصة، فضلًا عن احتفالات جوائز التصميم السنوية بمعرض كانتون.

أشار تشو شيجيا، نائب الرئيس والأمين العام لمعرض كانتون، والمدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني إلى أن معرض كانتون يهدف إلى تقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي، وأضاف تشو أنه منذ نشأته، يتمتع معرض كانتون بمنصة هامة للترويج التجاري من أجل الصين لدعم التغيرات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأخرى، إلى جانب المساهمة في تطوير اقتصاد مفتوح لصالح الصين، والعالم، إلى جانب المشاركة في بناء مبادرة “حزام واحد طريق واحد” لخلق مستقبل مشترك للبشرية.

يوفر شكل المعرض المدمج خيارات متزايدة للمشترين

طبقًا للإدارة العامة للجمارك داخل الصين، زاد إجمالي الصادرات والواردات الصينية بنسبة 24.5% سنويًا ليصل إلى 31.34 تريليون يوان أي ما يعادل (3.3 تريليون دولار أمريكي) من يناير وحتى يوليو من هذا العام. ومع تزايد فرص الأعمال إلى جانب التحديات غير المؤكدة الناتجة عن الوباء، سوف يقدم معرض كانتون ال130-من خلال منصته عبر الإنترنت أو على الأرض- المزيد من الخيارات للمشترين حول العالم مما يصقل سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية العالمية.

سيشمل معرض كانتون ال130 المزيد من المنتجات الجديدة بنسبة 12% للانضمام إلى العرض الضخم داخل الموقع لما يذيد عن 20.000 عارض محلي وصناعي متميز يمثلون أفضل الصناعات التحويلية المتقدمة الصينية، مما يمكن المشترين من اكتشاف سلسلة التوريد الشاملة داخل الصين.

جيث سيتمكن جميع الموردين من العرض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يستمر المعرض في دعوة المشترين للانضمان لاحتفالاته عبر الإنترنت من خلال البث الحي، وصالات عرض الواقع الافتراضي، وعروض منجات الوسائط المتعددة على الموقع الرسمي، ويمكن للمشترين الانضمام إلى البث المباشر للعارضين داخل الموقع لمعايشة تجربة مؤثرة.

تلبي المنطقة المخصصة الاحتياجات المستهدفة

في السنوات الأخيرة، تعهدت الصين بالتخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الفقر المدقع. وفضلًا عن دعم المناطق الفقيرة سابقًا من أجل مستقبل مستدام، تشهد المرحلة الثالثة من النسخة 130 للمعرض إنطلاق “منطقة الإنعاش الريفية”، سواء عبر الإنترنت أو على الأرض، لعرض المنتجات المميزة التي تتمتع بخصائص وأنماط إقليمية قوية.

ويمكن للمشترين اكتشاف العديد من الخيارات التي تتراوح بين الأطعمة العضوية الخضراء والصحية، والملابس المنسوجة يدويًا وحتى المكملات الصحية، مع الانفتاح على الفرص التجارية الحيوية المتاحة في هذه المناطق.

سيقدم المعرض أيضًا تصميم صينيًا فريدًا من خلال احتفالاته السنوية بالجوائز، إلى جانب صالة العرض المادية لمنتجات 2020-2021. يمكن للمشترين أيضًا العثور على هذه المنتجات، والشركات عبر الإنترنت من خلال الوسوم للحصول على تجربة توريد أكث كفاءة.

يرحب معرض كانتون ال130 بالمشترين من الخارج للحضور عبر الإنترنت، ويشجع المشتريين الخارجيين المطابقين للاشتراطات على الحضور على الأرض، وسيوجه الدعوة للشركات ذات التمويل الأجنبي، وممثلي المؤسسات/المنظمات التجارية والصناعية الخارجية في الصين، والفروع الصينية لغرف التجارة الخارجية، ووكلاء المشترين الخارجيين للحضورإلى الفعاليات على الأرض باعتبارهم ممثلي المشترين.

Please visit https://www.cantonfair. org.cn/en للمزيد من المعلومات

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