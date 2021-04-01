‫معرض كانتون الـ 129 يستضيف جولة ترويج عبر الإنترنت، ويربط مبادلات الأعمال الافتراضية

غوانغجو، الصين، 1 أبريل / نيسان 2021 / بي آر نيوزواير / — استضاف معرض كانتون الـ 129، الذي سيتم عقده عبر الإنترنت في الفترة بين 15-24 نيسان/أبريل، 2021، فعالية “الترويج على السحابة” الأولى له للشركات النيوزيلندية يوم 30 آذار/مارس. وقد حضر التجمع على الإنترنت كل من هوانغ يوفنغ، المستشار التجاري للسفارة الصينية في نيوزيلندا، وشو شيجيا، الأمين العام ونائب رئيس معرض كانتون، المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، ومارتن طومسون، رئيس جمعية التجارة الصينية النيوزيلندية.

قدم الحدث معرض كانتون عبر الإنترنت مع التركيز على الفئات ذات الشعبية، مثل المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والمنتجات الاستهلاكية.

معرض كانتون ينشيء قناة رقمية لنيوزيلندا للقيام بأعمال تجارية مع الصين

وبانضمام أكثر من 80 مشتريا من مراكز التجارة النيوزيلندية مثل أوكلاند وويلينغتون لحدث الإنترنت الترويجي، أقام الحدث، الذي نُظم على أساس نموذجي جلستي معرض كانتون الرقميتين السابقتين اللتين نُفذتا بنجاح في العام 2020، شبكة افتراضية لمشتري معرض كانتون لاستكشاف فرص الأعمال مع الصين .

الصين هي أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، وأكبر سوق للصادرات النيوزيلندية ومصدر استيراد للصين، وعادة ما يرحب معرض كانتون بأكثر من 800 مشتر نيوزيلندي في كل معرض. يهدف هذا الحدث الترويجي إلى مساعدة هؤلاء المشترين على التعرف على التغييرات في تنسيق المعرض عبر الإنترنت.

وأشار مارتن طومسون إلى أن معرض كانتون الـ 129 هو منصة قيمة ستمكن المشترين من إجراء مفاوضات تجارية مع العارضين من منازلهم على الرغم من التحديات التي تسبب فيها الوباء للتجارة الدولية. وهو يشجع الشركات المحلية في نيوزيلندا على اغتنام الفرصة في المعرض لتطوير أعمالها والترويج لمنتجاتها عالية الجودة.

الشركات الصينية-النيوزيلندية العابرة للحدود تدخل حقبة جديدة

بدعم من السفارات والقنصليات الصينية في جميع أنحاء العالم، تعمل فعاليات “الترويج على السحابة” في معرض كانتون على الترويج للعلاقات بين الشركات بطريقة مبتكرة.

وقال شو شيجيا إنه بفضل الجهود المشتركة لشعبي البلدين، يتم الترويج للتنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية المستمرة بين البلدين. بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، اتخذت نيوزيلندا والصين إجراءات لرفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية وتعميق هذه العلاقة بينهما.

وقال هوانغ يوفنغ إنه في العام 2020، حافظت التجارة الثنائية بين البلدين على زخم مستقر. وهو يعتقد أن معرض كانتون الافتراضي الـ 129 سيساعد في سلاسة سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية الدولية المستقرة. ودعا الشركات النيوزيلندية لحضور المعرض التجاري، وتعزيز التعاون التجاري، والاستفادة بشكل أكبر من إمكانات التجارة بين الصين ونيوزيلندا.

سيتم عقد المزيد من الأحداث الترويجية عبر الإنترنت للبلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، أميركا الجنوبية وأوروبا. لمزيد من التفاصيل والتسجيل في الحدث التالي، يرجى زيارة https://www.cantonfair. org.cn/en/news/article/ 5ece1f25fad2cb6087348122

سجل للمشاركة في معرض كانتون على https://buyer.cantonfair. org.cn/en/register/selectiveId for more opportunities!

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1478360/The_129th_ Canton_Fair_hosted__Promotion_ Cloud__event_New_Zealand.jpg