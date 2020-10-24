‫معرض كانتون الـ 128 يستضيف فعاليات لمطابقة الأعمال لتحسين الكفاءة للمتسوقين الدوليين والعارضين

غوانغجو، الصين، 23 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت المؤسسة التي تنظم معرض كانتون، المركز الصيني للتجارة الخارجية، بالتعاون مع شركائه وغرف التجارة الخارجية، عددا من فعاليات مطابقة الأعمال على الإنترنت في فرنسا وأوكرانيا وتنزانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في جهد لبناء منصات تواصل على الإنترنت لتحسين الفعالية للمتسوقين العالميين والعارضين.

هذه الفعاليات على الإنترنت هي جزء من برنامج جديد يقدمه معرض كانتون لتقديم فرص الشاشة-إلى الشاشة للموردين والمشترين للحصول على فهم متعمق لعروض ومتطلبات بعضهم البعض.

وقال يو يي، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون “لقد عطل فيروس كورونا بشكل كبير الأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية، وبالتالي وسع الفجوات في سلاسل التوريد الدولية. وقد بدأ معرض كانتون الـ 128 برنامجًا للمطابقة بين الأعمال من خلال بناء منصة اتصال عبر الإنترنت لتسهيل عمل المشترين العالميين الذين يبحثون عن شراكات تجارية في الصين في وقت أصبحت فيه المعارض العادية خارج الإنترنت محدودة للغاية. نحن نهدف إلى تزويد الشركات الصينية والعالمية بفرص الدخول إلى أسواق دولية جديدة.”

وربطت المؤتمرات الافتراضية ما يقرب من 200 مشتر من فرنسا وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا، مع 16 عارضًا في معرض كانتون قدموا منتجاتهم التي تراوحت بين الأجهزة المنزلية ومواد البناء ومنتجات الإضاءة والمنسوجات وصولا إلى الآلات ومعدات الأجهزة.

ومن بين الضيوف المميزين الذين حضروا الحدث عبر الإنترنت، تشن روهوا، مستشار المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة في فرنسا، وشياو تشينغ سو-بيليميل، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في باريس إيل دو فرانس، وتوماس بدر ماناكوت، المدير الأول للإدارة المالية في بنك الصين فرع باريس، وزاتشي مبينا، المدير التنفيذي بالإنابة، مؤسسة القطاع الخاص في تنزانيا.

وقال العديد من العارضين المشاركين في الحدث إن البرنامج فتح قناة تمكنهم من الترويج لشركاتهم ومنتجاتهم للمشترين العالميين والوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وقال ألكسندر ساينز، وهو مشتر من فرنسا، إن الحدث “جمع العديد من الشركات الصينية الممتازة التي جلبت مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة.” وأضاف: “أنا مهتم جدًا بالعديد من المنتجات المعروضة في هذا الحدث وأتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص العمل معهم في معرض كانتون في الأيام التالية“.

وقال زاكي مبينا: “يبلغ عدد سكان تنزانيا ما يقرب من 60 مليون نسمة، وهناك طلب قوي على الآلات الزراعية والمنسوجات ومنتجات التصنيع الأخرى من الصين. وكعضو في مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية في الجنوب الأفريقي، تتمتع تنزانيا بقدرة سوقية كبيرة ومزايا جغرافية“.

وأضاف: “يلعب معرض كانتون يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الشركات في تنزانيا على شراء منتجات عالية الجودة من الصين. وكانت عروض العارضين في حدث المطابقة بين الأعمال هذا رائعة، مما يدل على السحر الفريد لمعرض كانتون. نعتقد أن المعرض سيجذب بلا شك المزيد من المشترين التنزانيين لحضور معرض كانتون عبر الإنترنت في المستقبل“.

تعتبر فعاليات مطابقة الأعمال محاولة مبتكرة من معرض كانتون هذا لمساعدة الشركات على استكشاف الأسواق الدولية وتحسين كفاءة التجارة، وبناء مسار سريع للموردين والمشترين للوصول إلى صفقات تجارية عملية.

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