كما ضم المعرض أيضًا نماذج أخرى من جريت وول موتورز بور مثل إصدار تشوفينج وجيشي بور وهوو بور وديانتشوانغ بور ولفزوانج بور وهيدان ولونج دان (النسخة). وتتميز إصدارات جريت وول موتورز بور بقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين العالميين في سياراتهم في مشاهد متعددة ولأغراض متعددة.

ترث نسخة تشوفينغ القوة الرائدة لشاحنات جريت وول موتورز بور على الطرق الوعرة ومجهزة بمحرك 2.0T وناقل 8AT لتعزيز قدرتها على الطرق الوعرة؛ وتتوفر أوضاع قيادة مختلفة لسهولة القيادة على طرق على شكل حدبة ومغمورة بالمياه في الطرق الملتوية، إعرابًا عن تقديرها لمحبي التسلق بأداء سليم؛ في الهيكل ممتص الصدمات، يتم استخدام نظام التعليق الأمامي بموجه عرض مزدوج والتعليق الخلفي متعدد الوصلات لضمان حسن الأداء والراحة.

تصنف مركبة جيش بور كشريك لراكبي الدراجات النارية، حيث تتميز بصندوق شحن كبير بمقاسات 2480/1520/538 مم، وهو مجهز بهيكل سلم شديد القوة وتعليق حمولة عالقة فائق لدعم تحميل دراجة نارية طويلة يترواح طولها من 2 متر إلى 2.4 متر، وتعادل قدرة تحميل فائقة تصل إلى 400 كجم. ويمكن، في الوقت نفسه، سحب الصندوق سهل التشغيل برافعة التحكم عن بعد، بحيث يمكن للمستخدم أن ينزلق بالدراجة النارية على الصندوق بمفرده. ويحل هذا بسهولة الصعوبات التي يواجهها راكبو الدراجات النارية أثناء الخروج ويعزز انتشار وتطوير ثقافة الدراجات النارية

استحوذت جريت وول موتورز بور، على مدار عامين، على مكانة راسخة في السوق بفضل قوة المنتج القوية والتكوين الذكي، مع مبيعات عالمية تبلغ 200000 وحدة. في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، تم بيع 77356 مركبة من جريت وول موتورز بور في جميع أنحاء العالم، بزيادة 13.4٪ على أساس سنوي، لتصبح الـ “فئة الجديدة” الأكثر مبيعًا في سوق سيارات البيك أب العالمية.

وفي تشيلي، حافظت جريت وول موتورز بور على زيادة حجم مبيعات سيارات البيك آب من جريت وول موتورز. وبعد احتلالها للصدارة بين ماركات البيك أب الصينية في يونيو، وصلت إلى مستوى جديد في يوليو وفازت بالمركز الأول بين العلامات التجارية الدولية والمحلية.

في المملكة العربية السعودية، عززت شاحنات جريت وول موتورز بور وشاحنات جريت وول موتورز وينجلي مكانتها كشاحنات بيك آب راقية ومنخفضة التكلفة بشكل فعال بين شاحنات البيك آب، لتصبح جريت وول موتورز من بين المراكز الثلاثة الأولى في مبيعات الصناعة المحلية لشهرين متتاليين، ولتتجاوز بذلك بعض العلامات التجارية اليابانية. ولقد زادت حصة السوق بشكل مطرد لتصل إلى 11٪، لتحتل المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الصينية.

ومنذ إطلاقها في عام 2019، وصل شاحنات جريت وول موتورز بور إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة مثل أستراليا وتشيلي وجنوب إفريقيا والعراق ومصر والأردن وروسيا، ودخلت مؤخرًا الأسواق الناشئة مثل بيرو والإكوادور. وزاد انتشارها على نطاق عالمي.

وسوف تستمر طرازات جريت وول موتورز بور الجديدة التي تم الكشف عنها هذه المرة في دخول السوق العالمية، مما يدفع بقوة سيارات بيك آب من جريت وول موتورز إلى مرتبة متقدمة بين أفضل ثلاث علامات تجارية عالمية لشاحنات البيك آب، وسوف يزيد هذا من قدرة جريت وول موتورز المستمرة لتحقيق مبيعات سنوية عالمية تصل إلى 4 ملايين وحدة بحلول عام .2025

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1627655/GWM.jpg