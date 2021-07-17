‫معرض الصين الدولي الثالث والعشرون لديكور المباني (في غوانزو) من المقرر افتتاحه في 20 يوليو

غوانزو، الصين, 17 يوليو 2021 — /PRNewswire/ سيفتح معرض الصين الدولي الثالث والعشرون لديكور المباني في غوانزو -(“معرض CBD 2021” أو “المعرض”)- أبوابه للجمهور في 20 يوليو 2021. يشير افتتاح المعرض إلى بوادر انتعاش خضراء للصناعة، بعد الانتصار في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 آخَر في غوانزو في أواخر مايو.

قال ليو شياومين، المدير العام لشركة CFTE، منظم معرض CBD 2021، “سمح التعافي السريع من تفشي فيروس كورونا في مقاطعة غوانغدونغ للصناعة بالعودة بسرعة إلى مسارها الصحيح. من المستحيل تجاهل تأثير هذه الأزمة الصحية العالمية بينما يواصل معرض CBD 2021 العمل كمنصة عالمية للتصميمات الداخلية وصناعة الديكور، مما يضخ زخمًا جديدًا في تطوره في سياق وباء جَلَبَ الكثير من عدم اليقين والتحديات للصناعة”.

تشمل أبرز سبعة نقاط في معرض CBD 2021 القادم ما يلي:

بصفته رائدًا في صناعة ديكور المباني في الصين، سيُنشئ معرض CBD 2021 معرضًا ضخمًا يتيح “للشركات الرائدة” طرح أفكار ومنتجات التصميم المبتكرة. سيشهد المعرض وصول حجمه إلى مستوى غير مسبوق، حيث يستقطب المعرض 2000 شركة، ويغطي مساحة 40000 متر مربع ويضم أكثر من 100 اجتماع منتدى، خلال الحدث الذي يستمر لمدة 4 أيام. وبناءً على جهوده لإنشاء منظومة للتصميم، مع إجمالي 33 حدثًا للمصممين سيتم عقدهم، فمن المقرر أن يصبح المعرض منصة للمصممين والشركات من أجل عرض مفاهيم التصميم الأولية الخاصة بهم، وتسويق مشاريع التصميم الخاصة بهم، وعرض أعمال التصميم الرائدة الخاصة بهم. يشارك المزيد من العارضين في المعرض باستثمارات أكبر. وقد قام معظم العارضين بزيادة استثماراتهم في التخطيط للمعرض هذا العام، إلى جانب زيادة عدد إطلاق المنتجات الجديدة وإنشاء الأكشاك. وتماشيًا مع تطورات الصناعة واتجاهات السوق، سيعمل معرض CBD 2021 على تنويع المُورِّدين وأصحاب التوكيلات المشاركين من حيث مواقعهم وفئاتهم من أجل تعزيز مزاياه كمنصة تجارية رائدة وتمكين الصناعة. سيستمر المعرض في توسيع حجم وتركيبة جمهوره، وسيسعى جاهدًا لتعزيز كونه المعرض رقم 1 في الصناعة من أجل مساعدة الشركات على جذب الاستثمار. سيعزز المعرض تدابير السيطرة على انتشار وباء كوفيد-19، مع تطبيق معايير خضراء عالية في الوقت ذاته من أجل بناء معرض موفر للطاقة.

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