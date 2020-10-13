‫”معجزة العمارة العالمية” من شركة Hangxiao Steel Structure التي اختارتها قناة ناشونال جيوغرافيك الأميركية يتم بثها إلى 18 دولة

هانغتشو، الصين، 13 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أُصدر مؤخرًا الفيلم الوثائقي فندق شينكينج أوف ذا جريت بروجكت تاور (Shenkeng Hotel of the Great Project Tour)، الذي صورته قناة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية، في أستراليا ونيوزيلندا ودول جنوب شرق آسيا. تم الاحتفاء بفندق إنتركونتيننتال شنغهاي واندرلاند (InterContinental Shanghai Wonderland) (المعروف أيضًا باسم فندق شينكينج)، الذي تم بناؤه على جرف في محجر شينكينج (Shenkeng Quarry) المهجور، باعتباره “معجزة معمارية عالمية” من قبل ناشونال جيوغرافيك، مع تقارير متابعة من قبل كل من ناشونال جيوغرافيك وقناة ديسكفري (Discovery Channel).

تولت شركة Hangxiao Steel Structure على بناء الهيكل الفولاذي للمشروع. نظرًا للهيكل العام غير المنتظم، يتم تشكيل عشرات الآلاف من المكونات وحجمها بشكل مختلف، مما ينتج شكل نهائي عبارة عن بناء معقد للغاية يتبعه التثبيت الذي كان بنفس الصعوبة. وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا للقوة التقنية الرائدة في الصناعة لدى شركة Hangxiao Steel Structure، فقد تغلبت الشركة على العديد من العقبات لإكمال المشروع في النهاية. وقد أجرت قناة ناشونال جيوغرافيك مقابلة مع المقاول الرئيسي، وهي شركة Hangxiao Steel Structure، للتعرف على تقنيتها الفائقة والجهد الهائل الذي استخدمه فريقها لإكمال هذه المعجزة المعمارية العالمية.

تُعد Hangxiao Steel Structure شركة الإنشاءات الفولاذية الرائدة في الصين. كما ان الشركة لديها أكثر التقنيات تقدمًا لتطبيقات الإنشاءات الفولاذية التي اقترنت بثروة من خبرات المشروع. كما تنتشر الآلاف من المشاريع النموذجية لشركة Hangxiao Steel Structure في أكثر من 60 دولة أو منطقة حول العالم.

وسوف يتم بث مقدمة مدتها دقيقة واحدة عن شركة Hangxiao Steel Structure، الذي من انتاج ناشونال جيوغرافيك، في وقت واحد في الفيلم الوثائقي الذي بعنوان فندق شينكينج (Shenkeng Hotel) في 18 دولة ومنطقة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام والإمارات العربية المتحدة.