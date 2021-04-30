‫مصممو جريت وول موتورز (GWM) يقومون بكشف أسرار تصميم الطرازات الجديدة التي تم الكشف عنها في معرض شانغهاي للسيارات 2021

شانغهاي, 30 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في 19 أبريل، كشفت شركة جريت وول موتورز (GWM) عن العديد من الطرازات الجديدة والسيارات الاختبارية في معرض شانغهاي للسيارات 2021. على وجه التحديد، قامت بتقديم عائلة هافال جوليون والجيل الثالث من هافال H6. وقد قام فرع الشركة للسيارات البيك أب GWM PICKUP بتحديث سيارات البيك أب ذات الحجم الكامل. وقد تم الإعلان عن TANK رسميًا كالعلامة التجارية الخامسة لـ GWM. وعلى الفور، تشرفنا بسماع راؤول بيرس جونيور، نائب الرئيس الأول للتصميم في GWM وأندرو كولينسون، رئيس قسم التصميم في GWM، وهما يشاركان أفكارهما حول اتجاه تصميم السيارات العالمي وكشف فلسفة تصميم سيارات GWM.

لغة تصميم متباينة وموجهة نحو تجربة المستخدم

في هذا المعرض، قامت GWM بإطلاق علامة تجارية جديدة – وهي TANK. وجنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية الحالية، أصبحت GWM هي شركة صناعة السيارات التي تمتلك خمس علامات تجارية. وفي ضوء كيفية التميز عن المنافسين مع الحفاظ على هوية علامتها التجارية الخاصة، وكذلك كيفية إعطاء فواصل زمنية مناسبة للتصميم بين العلامات التجارية الخمس الرئيسية، سيتعين على رئيس التصميم تحديد اتجاه التصميم المستقبلي. للإجابة على هذا السؤال، أشار راؤول بيرس جونيور إلى أن كل علامة تجارية تحتاج إلى إنشاء نظامها الخاص بناءً على قيمها وسوقها ومجموعة المستهلكين المستهدفة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تحتاج كل علامة تجارية إلى إنشاء نظام معين. ويكمن سر GWM في متابعة تجربة المستخدم القصوى، والاستماع إلى آراء المستهلكين، والاستفادة من لغة التصميم الاحترافية، وتشكيل شخصيات العملاء بعناية، وزيادة إدراك الجودة لكل علامة تجارية من خلال التصميم البارع. لقد وُلِدَت علامات تجارية مختلفة من أجل تلبية احتياجات مجموعات المستهلكين المختلفة. بهذا المعنى، سيتعين على كل علامة تجارية الاختلاف في لغة التصميم. بالنسبة إلى هافال، نريدها أن تكون أكثر شبابية. إلى جانب ذلك، نتمنى أيضًا أن تكون قادرة على عكس الاتجاه في أذهان العملاء من خلال لغة تصميم فريدة.

جماليات عالمية من أجل تلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة

كشركة عالمية، تواجه GWM عملاء مختلفين من السوق العالمية. يكمن المفتاح الرئيسي في كيفية تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة من مختلف البلدان. فيما يتعلق بهذا الموضوع، قال راؤول بيرس جونيور، “ما هو جيد جدًا داخل GWM هو أن لدينا العديد من الفِرَق والمجموعات التي تُمثِّل كل مشروع نعمل به، وتقوم بتغذية التصميم بمتطلباتهم ورغباتهم من كل عميل محلي. بخلاف ذلك، لدى GWM فريق خاص من أجل جَمع اتجاهات تصميم السيارات لتمكين العلامة التجارية من مواكبة أحدث الاتجاهات والبقاء دائمًا في مقدمة مفهوم التصميم”. “

بصمة وراثية لتصميم سيارة بيك أب مبتكر، وترفع المنتجات إلى مستوى ممتاز

في معرض شانغهاي للسيارات 2021، أطلقت GWM أول سيارة بيك أب بالحجم الكامل، والتي جذبت اهتمامًا واسعًا من جميع مناحي المجتمع. إن كيفية تعزيز الشعور بالفخامة في تصميم سيارات البيك أب ورفع مستوى الإدراك لقيمتها هي المفتاح الرئيسي لرفع استهلاك سيارات البيك أب. مفهوم التصميم هو جعل سيارات البيك أب شائعة. “نحن نلتقط بعضًا من الفخامة وفن النحت ونضيف هذه العناصر إلى تصميم سيارات البيك أب. ينتقل التصميم الجميل أيضًا من الخارج إلى الداخل، حيث نُقدِّم مستوى غير مسبوق من المواد الفاخرة. قال أندرو، مدير تصميم GWM PICKUP في GWM، “من العجلة إلى المصد الأمامي، لدينا تصميم أنيق وفن نحت جميل يجلب الحياة والأبعاد الثلاثة، “تتميز سيارة البيك أب الجديدة كليًا بأسلوب تصميم أكثر فخامة، وستكون بمثابة البصمة الوراثية لاتجاه تصميم GWM PICKUP المستقبلي”. وفي الوقت نفسه، مع تطور التكنولوجيا وتحولات السوق وبدء المزيد من المستخدمين في قبول السلسلة، ستُقدِّم GWM PICKUP لغة تصميم أكثر ثراءً.

ظلت GWM مواكبة للعصر، واتخذت من تجربة المستخدم جوهرًا، وحافظت على فريق دولي. وبفضل هذه الجهود، بدأت في إنشاء لغة وأسلوب التصميم الفريد الخاص بها خطوة بخطوة. في الوقت نفسه، قامت GWM بوضع تنوع طلبات المستخدمين من الأسواق المختلفة في اعتبار التصميم العام للعلامة التجارية. لقد أصبح هذا بمثابة أحد ركائز إستراتيجية GWM العالمية في مختلف الأسواق العالمية.

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