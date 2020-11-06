‫مشروع حقل الغاز الطبيعي Fuling Shale Gas Field من سينوبك يسجل رقما قياسيا جديدا في الإنتاج

يصل الإنتاج اليومي لحقل الغاز الطبيعي Fuling Shale Gas Field التابع لشركة سينوبك إلى 20 مليون متر مكعب

تشونغتشينغ، الصين، 6 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ – سجلت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (الصين للبتروكيماويات) (HKG: 0386، “Sinopec“) أعلى إنتاج يومي للصين من الغاز الصخري عند 20.62 مليون متر مكعب في حقل الغاز الطبيعي Fuling Shale Gas Field في مدينة تشونغتشينغ بالصين. ويُعد مشروع الغاز الصخري هذا مصدرًا مهمًا للغاز لخط أنابيب الغاز في سيتشوان-إيست، ويلبي استهلاك الغاز اليومي من 40 مليون أسرة.

يعد حقل الغاز الصخري التابع لشركة سينوبك في منطقة فلوينج (Fuling) أول مشروع تجاري كبير للغاز الصخري في الصين، مما يضع علامة فارقة جديدة في صناعة موارد الطاقة في الصين ويساهم في تطوير الغاز الصخري العالمي.

منذ بداية عام 2020، حقق حقل الغاز الصخري في فولينج تعافيًا كاملاً للإنتاج من خلال عمليات الحفر المستمرة والاستئناف السريع لاختبار الغاز المتصدع على الرغم من تفشي كوفيد-19. لقد تحطمت الأرقام القياسية باستمرار لأقصر دورة حفر لحقول الغاز مع زيادة حفر الخزانات عالية الجودة للغاية، حيث تغطي أكثر من 3 ملايين متر. كما تم توسيع بناء إنتاج حقول الغاز لرفع الطاقة الإنتاجية.

وفقًا لشركة سينوبك، فإن حقل الغاز الصخري في فلوينج يحافظ الآن على إنتاج يومي ثابت يبلغ 20 مليون متر مكعب، وينتج ما يقدر بنحو 6.7 مليار متر مكعب من الغاز الصخري على مدار عام كامل.

نبذة عن سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتتضمن عملياتها الرئيسية التنقيب على النفط والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن بيع المنتجات البترولية وتخزينها ونقلها وأيضًا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال الاستيراد والتصدير بالوكالة عن الشركات، وذلك للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

ترفع سينوبك شعار “دعم الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والنجاح المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتخصيص الموارد المتكاملة التعاون المفتوح، والنمو الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربون، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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