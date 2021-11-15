الأرصدة المعتمدة عالية الجودة المكملة لانخفاضات الانبعاثات المؤثرة للشركات لتلبية مهامهما في حيادية الكربون

جلاسجو، 15/نوفمبر/2021، اسكتلند، /PRNewswire /– تشارك Global Accelerated Ventures و ACTUAL مع Bioassets لدمج أرصدة الكربون عالية الجودة والأصلية، مع حل تحول الحوكمة البيئية والاجتماعية المعزز بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات الشركات الضخمة. يمكن حل Bioassets الشركات من عمل انخفاضات مؤثرة في انبعاثات الكربون الخاصة بها بما يتفق مع تعهدات مؤتمر الأطراف 26 لمحايدة الكربون يعمل التعاون بين كلا من GAV ، و ACTUALعلى إيجاد الحلول التي تعهد بها المناخ في إطار العوائد المالية الإيجابية، والمخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية الواضحة، ومقاييس الأداء. من خلال الاستفادة من الموقع والخبرة الفريدة لكل شركة، أنشأوا معا شراكة رائدة لجعل التخلص من الكربون حقيقة فعلية واسعة النطاق.

تقدم ACTUAL مجموعة أدوات رقمية هي الأولى من نوعها، تمكن المؤسسات من التخطيط واتخاذ الإجراءات بسرعة بشأن التخلص من الكربون. تتركز خبرة GAV في التحول المؤسسي، وإدارة الحفظ، وتمويل التنمية، وخاصة في الأسواق الناشئة ويقدمان معًا حلا مركزيًا للمؤسسات الحديثة لتحقيق الأهداف المناخية المعقدة من خلال الشراكة مع Bioassets يمكن ل GAV ، و ACTUAL توفير وبناء أرصدة كربونية عالية الجودة للمؤسسات لتلبية أهدافها الإدارية والاستراتيجية الفورية.

قال ويليام بيون، الشريك الأول في GAV” في هذا المشهد التجاري سريع التغير، بدلا من منهج الشراء الجزئي، تعمل شراكتنا على حشد المهارات والأصول الهامة لمساعدة الشركات على هيكلة نهج شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الكربون.

ومؤخرًا، تم استغلال هذه الشراكة من قبل واحدة من أكبر مجموعات الموارد الطبيعية في جنوب شرق آسيا لإجراء مراجعة لجميع أعمالها وعملياتها الحالية في منشآتها الصناعية، وتطورات الأعمال الزراعية التجارية للبحث عن مسارات تحويل نموذجية طويلة الأجلفي عالم تزداد حاجته للكربون.

تتمتع Biossets بتاريخ طويل من إنتاج تعويضات عالية الجودة ومعتمدة تلبي عقبات الإضافة والاستمرار. وقد ساعدت تعويضاتنا الشركات الرائدة مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الطيران وغيرها على تحقيق أهداف تعويض الكربون”

تُمكن الشراكة بين GAV ، و ACTUAL ، و Bioassets جميع الشركات من التخلص من الكربون بشكل هادف. ويعد التخلص من الكربون أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه البشرية، ومسعى معقد بشكل لا يصدق لأغلب الشركات التي تضم العديد من الأجزاء المتحركة، وتحتاج الشركات إلى شريك واحد يمكنه تقديم خطة متكاملة لا تعتمد على الحلول تقدم كلا من GAV ، و ACTUAL بناء خطة التخلص من الكربون، وإدارة التغيير، والتحول التنظيمي، ومجموعة كاملة من أدوات برنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية لمساعدة الشركات على التحرك السريع، وبناء الزخم، والحفاظ على التقدم في الرحلة التي استمرت لعقود طويلة لتقليل الانبعاثات في العالم الحقيقي تتيح شراكات الأصول الحيوية موازنة عالية الجودة للانبعاثات المتبقية في الحالات التي لا يمكن فيها خفض الانبعاثات حتى الآن بسبب القيود التكنولوجية أو غيرها من القيود.

وقال كارثيك بالاكريشنان، الحاصل على الدكتوراة، المؤسس المشارك ورئيس GAV “لقد مكن برنامج ACTUAL المشاريع العالمية على مستوى الدولة من التحرك السريع، مما أتاح للمؤسسات التخطيط السريع للسيناريوهات وتصور تقدم المسارات للمرة الأولى بتأثير إيجابي واسع النطاق. يعد التحول الكربوني المؤسسي أمرًا بالغ الأهمية للوفاء بالتزمات حيادية الكربون الطموحة المعلنة خلال مؤتمر الأطراف ال 26، ونفخر بالشراكة مع Bioassets و GAV لمساعدة الشركات على تلبية الطموح

وقد أُطلقت الشراكة رسميًا، ويمكن للمؤسسات المهتمة بالعمل معهم التواصل مع رئيس ACTUAL ووالمؤسس المشارك كارثيك بالاكريشان للحصول على المزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي

كارثيك بالاكريشان

k@actualhq.com

Bioassets

Bioassets تأسست عام 2000، وهي أحد المنظمات الاجتماعية الرائدة في البرازيل التي تشارك في توليد أرصدة الكربون من خلال تطوير المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الغابات والطاقة المتجددة، بما في ذلك كونها رائدة في أرصدة + REDD البرازلية الأولى في أمازون

https://bioassets.com.br/

المعجل العالمي للمشاريع ( GAV )

GAV شركاء مع جامعات الأبحاث الرائدة في العالم لتسريع عملية تطوير وتسويق R&D في مجال الاستدامة والمحافظة، فضلا عن المشاركة في إدارة التغيير المؤسسي المتعلق يهذا الاعتماد التكنولوجي

https://gaventures.co/

ACTUAL

ال منصة التي تمكن القادة عبر الصناعات للعمل على أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بهم، والعمل على وضع مشار نحو تغيير حقيقي من خلال مجموعة أدوات رقمية هي الأولى من نوعها