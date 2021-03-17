‫مستشفيات أبولو الهندية أول مستشفى آسيوية تجري أربع عمليات زرع متتالية للمشبك الميترالي “ميتراكليب” في يوم واحد

تشيناي، الهند17 مارس 2021/PRNewswire/ — حققت مجموعة مستشفيات أبولو – وهي واحدة من أكبر مجموعات الرعاية الصحية وأكثرها موثوقية في آسيا – إنجازًا قياسيًا بعد أن أتمت بنجاح أربع عمليات زرع متتالية للمشبك الميترالي “ميتراكليب” (MitraClip) في يوم واحد، حيث أجرت أبولو عمليات زرع للمشبك الميترالي “ميتراكليب” لأربعة مرضى يعانون من قصور حاد في القلب في نفس اليوم، وبهذا سجلت المجموعة رقمًا جديدًا يفوق ما سجلته اليابان التي أجرت ثلاث عمليات زرع للمشبك الميترالي “ميتراكليب” لثلاثة مرضى في يوم واحد.

قام بإجراء عمليات الزرع الأربع الدكتور ساي ساتيش، كبير أطباء القلب التداخلي بمستشفيات أبولو تشيناي. وتسمح الطريقة الأقل توغلًا لزرع المشبك المترالي “ميتراكليب” بإصلاح الصمام التاجي الذي يحدث منه التسرب دون الخضوع لجراحة القلب المفتوح، وهي بمثابة طوق النجاة للمرضى المعرضين لمخاطر جراحية عالية. ولقد عاد المرضى الأربعة جميعًا، بمن فيهم أكبرهم البالغ من العمر 87 عامًا، إلى المنزل في غضون 3 أيام وهم في حالة صحية جيدة حاليًا.

وصرح الدكتور براتاب سي ريدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات أبولو قائلًا: “إنه لمن دواعي الفخر أن تكون مستشفيات أبولو من بين المستشفيات القليلة المختارة في الهند المعتمدة لإجراء عملية زرع المشبك الميترالي “ميتراكليب”، وقد حقق جراحونا في هذا الصدد إنجازًا قياسيًا هو الأول في القارة الآسيوية.”

وقالت السيدة سونيتا ريدي، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات أبولو: “تماشيًا مع مبادراتنا الرائدة في هذا المجال لجلب أفضل وأحدث التقنيات الطبية التي تعود بالنفع على المرضى في الهند، قدمنا نظام “ميتراكليب” لعلاج المرضى الذين يعانون من تسرب في الصمام التاجي، وهي حالة مرضية ليس لها سوى القليل من سبل العلاج، لا سيما للمسنين في الثمانينيات من العمر”.

وأفاد الدكتور ساي ساتيش، كبير أطباء القلب التداخلي بمستشفيات أبولو قائلًا: “نعكف على إجراء عمليات زرع المشبك الميترالي “ميتراكليب” منذ قرابة ثلاث سنوات حتى الآن. ولقد كانت الثقة التي اكتسبناها بفضل خبرتنا الواسعة هي العامل الذي مكّننا من إجراء عمليات زرع متتالية للمشبك الميترالي “ميتراكليب” لأربعة من المرضى المتوعكين للغاية في يوم واحد فقط”.

وجدير بالذكر أن الدكتور ساي ساتيش كان دومًا في طليعة الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الصمام التاجي فهو صاحب أكبر عدد من عمليات زرع المشبك الميترالي “ميتراكليب” في الهند، حيث أجرى أكثر من 60٪ من هذا النوع من عمليات الزرع في الهند منذ إدخال هذا النظام في البلاد.

وتعمل مستشفيات أبولو كذلك على تطوير مشروع “Echo Connect Project” من أجل مساعدة المرضى الذين يعانون من تسرب في الصمامات التاجية في جميع أنحاء البلاد، من خلال إجراء تخطيط صدى القلب محليًا ثم الإحالة إلى مركز أبيكس (Apex) بمستشفيات أبولو تشيناي لإجراء عملية زرع المشبك الميترالي “ميتراكليب” المنقذة للحياة. هذا وتأتي مستشفيات أبولو في صدارة المؤسسات الطبية التي تتيح نظام “ميتراكليب”، حيث أصبح هو معيار الرعاية لمرضى قصور القلب الذين لا يظهرون أي تحسن مع الأدوية.

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