‫مساهمو “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني” يوافقون على دمج أعمالها مع “أنغامي إنك”

نيويورك، 21 يناير 2022/PRNewswire/ — أعلنت “أنغامي إنك” (“أنغامي” أو “الشركة”)، منصة وخدمة بث الموسيقى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و”فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك” (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز VMAC) – وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة، اليوم أن مساهمي “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني” صوتوا بالموافقة على الدمج المقترح لأعمال الشركتين، وذلك خلال اجتماع خاص انعقد يوم 19 يناير 2022. وبلغت نسبة الموافقين على الدمج نحو 98% من مجمل الأصوات التي تم الإدلاء بها.

ومن المتوقع دمج الأعمال بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، على أن يبدأ عقب ذلك تداول الأسهم العادية وضمانات الشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين “ANGH” و”ANGHW“، على التوالي.

حول “أنغامي”

“أنغامي” هي المنصة التكنولوجية الرقمية الرائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم أكبر قائمة تحتوي أكثر من 57 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم. وكانت “أنغامي” عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في المنطقة. ومن خلال رقمنة قطاع الموسيقى في المنطقة، أصبحت المنصة العلامة التجارية الأشهر والأبرز في مجال بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر “أنغامي” اليوم محتوى مرخصاً من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين. كما أنها توفر موسيقى من أهم العلامات التجارية العالمية مثل “يونيفرسال” و”سوني” و”وارنر”، وتدأب باستمرار على توفير محتوى جديد مرخص. ويقع المقر الرئيسي لـ “أنغامي” في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.

لمزيد من المعلومات حول “أنغامي”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com

حول “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك”

“فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” هي شركة “شيكات على بياض” أو ما يُعرف بـ “شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص”، تأسست بغرض إجراء عمليات اندماج، أو تبادل أسهم، أو استحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة تنظيم، أو دمج أعمال متشابهة مع شركة واحدة أو كيان واحد أو أكثر في قطاع الإعلام والترفيه العالمي.

لمزيد من المعلومات حول “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك”، يرجى زيارة https://vmac.media

الاستفسارات الإعلامية في الشرق الأوسط

عمر نصرو، أصداء بي سي دبليو

omar.nasro@bcw-global.com

بيانات استشرافية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على بيانات استشرافية متوافقة مع أحكام بيان “الملاذ الآمن” المنصوص عليها في قانون “إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة” الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية لكلّ من “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” و”أنغامي” عن توقعاتهم وتقديراتهم لذا ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات مستقبلية. وإن كلمات أو عبارات مثل “يتوقع”، و”يعتزم”، و”يضع ميزانية”، و”يقدّر”، و”ينوي”، و”يخطط”، و”يمكن”، و”وسوف”، و”قد”، و”يعتقد”، و”ربما”، و”من المحتمل”، و”يواصل” وغيرها من التعابير المشابهة (أو صيغة النفي الخاصة بها) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية – على سبيل المثال لا الحصر – مدى رضاهما عن الشروط الختامية لاندماج الأعمال المقترح، وموعد إتمام هذا الاندماج.

وقد تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة وعوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما تتم مناقشته فيها. ويعتبر العديد من هذه العوامل خارجاً عن سيطرة كلا الشركتين المذكورتين آنفاً ويصعب التنبؤ به. وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: (1) وقوع أية حوادث أو تغييرات أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إلغاء اتفاقية اندماج الأعمال (“الاتفاقية”)؛ (2) العواقب المتأتية من أية دعاوى قانونية قد يتم رفعها ضد الشركتين عقب الإعلان عن الاتفاقية والمعاملات المنصوص عليها ضمنها؛ (3) العجز عن إتمام اندماج الأعمال المقترح، بما موافقات تنظيمية معينة، أو الإيفاء بشروط أخرى لإتمام الاتفاقية؛ (4) وقوع أية حوادث أو تغييرات أو ظروف أخرى قد تتسبب في إلغاء الاتفاقية أو ربما فشل اختتامها (5)؛ تبعات جائحة “كوفيد – 19” على أعمال “أنغامي” و / أو على قدرة كلا الطرفين على إتمام اندماج الأعمال المقترح؛ (6) احتمال تسبب اندماج الأعمال المقترح في تعطيل الخطط والعمليات الحالية نتيجة الإعلان عن الاندماج وإتمامه؛ (7) التكاليف المترتبة على اندماج الأعمال المقترح (8) تعديل القوانين واللوائح المعمول بها (9) احتمال تأثر “أنغامي” أو “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” سلباً بعوامل اقتصادية، تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ و(10) المخاطر والشكوك الأخرى المُشار إليها من وقت لآخر في نشرة إصدار شركة “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” الخاصة بطرحها الأولي، بما فيها الواردة في “عوامل المخاطرة”، وفي البيانات المالية الأخرى لشركة “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وتنبه شركة “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” القراء من الاعتماد كلياً على أي بيانات تطلعية، والتي لا تغطي إلا اعتباراً من التاريخ المحدد. كما أن “فيستاس ميديا أكويزيشن إنك” لا تتعهد أو تقبل بأي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية تُجرى لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تبدلات في الأحداث أو الأحوال أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل.