‫مراجعة لجي أيه سي 2020: نهضة معاكسة، مستقبل واعد

غوانغجو، الصين, 24 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في العام 2020، توسعت شركة السيارات جي أيه سي موتور في سوق السيارات الدولي. وبالنظر إلى هذا العام، شهد العمل التجاري الدولي لجي أيه أيه سي موتور نموا مطردا كما نمت المبيعات بصورة معاكسة للتوجهات العالمية، ما ولد تقارير لافتة للنظر للشركة في السوق.

هناك عدة مجموعات من المؤشرات التي تظهر التقدم الكبير الذي حققته جي أيه سي موتور هذا العام:

تواصل تحسين قنوات المبيعات من خلال افتتاح 30 صالة عرض جديدة هذا العام؛

استكشاف قنوات جديدة مثل البث المباشر العالمي عبر الإنترنت، ما بث الحياة في السوق من خلال تقديم موديلات جديدة رائجة؛

تحقيق اختراقات في 6 أسواق مهمة، من المتوقع أن تحقق المبيعات السنوية فيها نموًا بنسبة 22٪ على أساس سنوي، لتحتل الشركة المرتبة الأولى في معدل نمو الصناعة.

كيف تواصل جي أيه سي موتور التقدم بنجاح في سوق يمر بمثل هذه الظروف المعاكسة والصعبة؟ في طريق التطور العالمي، تواصل جي أيه سي موتور اتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على احتياجات السوق والمستهلكين. وهو ما يعني تقديم المنتجات والخدمات المخصصة لهم، مع معالجة نقاط الضعف الخاصة بهم، حتى تتمكن جي أيه سي من التميز في المنافسة الشرسة في سوق السيارات.

بدعم من أفضل الأبحاث والموارد التكنولوجية في العالم، تواصل جي أيه سي موتور تنفيذ مصفوفة منتجاتها الممتازة، مما يجعلها رائدة في السوق لجميع أنواع الموديلات. أدخلت الشركة عددًا من الموديلات الجديدة إلى الأسواق، مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وروسيا وتشيلي ونيجيريا. واستخدمت الشركة البث المباشر العالمي عبر الإنترنت بصورة مبتكرة وأشكال إعلامية جديدة أخرى، وكسر قيود المساحة لتحقيق تفاعل أكبر وأكثر فعالية، من خلال تقديم العروض الشاملة عبر الوسائط المتعددة لمزايا السيارة الجديدة، مما يجلب إحساسًا غير مسبوق بالمشاركة والخبرة.

وكان مسار التوسع العالمي لشركة جي أيه سي موتور منضبطا وعمليًا – بناءً على الالتزام الصارم بمعايير الجودة والاستثمارات الإستراتيجية في الأسواق الأساسية، وبناءً على تطوير سمعة قوية للعلامة التجارية.

مع العديد من المراجعات الإيجابية للمالكين، حظيت جي أيه سي موتور باهتمام كبير من وسائل الإعلام المحلية. تحدثت العديد من وسائل الإعلام الرسمية عن جي أيه سي موتور، بما في ذلك الابتكار في التصميم، وتحسينات الميزات، ونظام سلسلة التوريد، لتحليل نجاح العلامة التجارية.

تصر جي أيه سي موتور على الابتكار والبحث الموجهين نحو المستهلك، وتبني منتجات عالية الجودة بحرفية، لذلك تم دعمها والاعتراف بها من قبل مالكي السيارات والصناعة في جميع أنحاء العالم. مع النتائج الرائعة للعام 2020، ستواصل جي أيه سي موتور طريقها في التطوير عالي الجودة لخلق تجربة سيارات ممتعة للعملاء في جميع أنحاء العالم.