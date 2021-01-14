‫مذيعو البث الحي على الإنترنت يجتمعون للاحتفال بالصلابة والإبداع في احتفال جوائز بيغو 2021

سنغافورة، 14 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — ستستضيف شركة بيغو تكنولوجي (بيغو)، BIGO Technology، الشركة المسؤولة عن منصات اتصالات العصر الجديد ذات الشعبية مثل بيغو لايف (البث المباشر على الإنترنت) ولايكي (مقاطع الفيديو القصيرة)، احتفال جوائزها السنوي الثاني في الساعة 8.00 مساء (جي تي أم + 8) يوم 21 كانون الثاني/يناير، للاحتفال بصلابة مجتمع البث المباشر على الإنترنت خلال العام الماضي. ومن المقرر أن يتم تنظيم الحدث على قناة بيغو لايف الموسيقية التابعة لبيغو لايف (Bigo ID: music) حيث سيتم تقدير ومنح الجوائز لعشرات المذيعين على المنصة. وسيكون شعار احتفال العام “ربط العالم”، حيث صممت بيغو الحدث تحديدا للاحتفاء بمذيعي المنصة البارزين من أرجاء العالم المختلفة على ما قاموا به خلال هذه السنة المضطربة.

ولكي تتوافق مع حقيقة أن حدث هذا العام هو حدث افتراضي بالكامل، تخطط بيغو لبدء الحدث بكلمات افتتاحية يلقيها التميمة الافتراضية الخاصة بـ بيغولايف “دينو” لبدء الحفل. سيتم تكريم أكثر من 72 عائلة، تم تشكيلها من قبل مجموعات من المستخدمين على تطبيق بيغو لايف، و 78 مذيعًا في الحفل السنوي، كما تخطط بيغو لتسليط الضوء على نجاح كل شخص على مدار العام. والفئات الأربع للفائزين بالجوائز هي “أفضل مذيع إقليمي” و “أفضل عائلة إقليمية” و “أفضل مذيع عالمي” و “أفضل عائلة عالمية”؛ التي تشير إلى الأفضل في كل من المناطق المختلفة في العالم وعلى مستوى العالم. يأتي المذيعون المختارون هذا العام من 150 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم.

لقد أجبرنا كوفيد-19 على إبعاد أنفسنا فعليًا عن الأشخاص الذين نحبهم كثيرًا وانتقلت الغالبية العظمى من الأحداث إلى بيئة افتراضية، مما أدى إلى ظهور البث المباشر كأفضل قناة لربط الأشخاص من جميع أنحاء العالم بـ تبادل الخبرات في الوقت الحقيقي”، كما قال متحدث باسم بيغو تكنولوجي. وقال، “على الرغم من الوباء، أثبت مستخدمو بيغو لايف أنه ليس مطلوبا أن تتجمع مجموعة من الناس معا فعليا في مكان ما لتشكيل علاقات ذات مغزى. نحن فخورون جدًا بكيفية دعم مستخدمينا لبعضهم البعض خلال هذا العام الصعب ونحن متحمسون للاحتفال بالتأثير الذي حققوه في ربط العالم من خلال البث المباشر. ولأن حدث هذا العام هو حدث افتراضي تمامًا، نتوقع جمهورًا أكبر من العام الماضي “.

سيشمل الحدث أيضًا مجموعة متنوعة من العروض التي قدمها المذيعون أنفسهم، والتي تشمل رقصات النار ومجموعات الدي جي ورقصات K-pop والأغاني الأوردية. ومع أكثر من 400 مليون مستخدم عالمي في المجموع، تهدف هذه العروض إلى عكس الجماهير المتنوعة والعالمية التي تستخدم بيغو لايف كل يوم. سيتضمن حفل هذا العام أيضًا طرقًا جديدة ومثيرة للجمهور للمشاركة في الحدث افتراضيا. من خلال التصويت للمذيعين والعائلات الإذاعية والعروض المفضلة لديهم، سيحصل أفراد الجمهور على تذاكر يمكن استخدامها في السحب في المقابل. تتضمن بعض جوائز هذا العام وسادة التميمة “دينو” بالإضافة إلى هدايا افتراضية مثل المعلقات وتأثيرات الدخول والشارات والميداليات المصممة خصيصًا للحفل.

من أبرز الفائزين في حدث هذا العام هي أيمي أوهتا، والمعروفة باسم “أيمي من طوكيو”، وهي مذيعة من اليابان، حصلت على لقب أفضل مذيع عالمي على بيغو لايف. وإلى جانب الانخراط يوميًا مع جمهورها، اكتسبت إيمي متابعيها من البث المباشر أثناء سفرها قبل تفشي الوباء. بالنسبة لأيمي، فإن الجزء الأكثر إثارة في البث المباشر على بيغو لايف هو ميزة PK، التي تتيح للمستخدمين محاربة بعضهم البعض من خلال ألعاب مختلفة. غالبًا ما تحضر أيمي أحداث PK الدولية وقد فازت بكأس العالم في PK هذا العام.

وقالت أيمي أوهتا: “لا يمكنني التعبير عن مدى تشرفي بالحصول على جائزة أفضل مذيع عالمي في احتفال بيغو لهذا العام. ومع ما يحدث في العالم في الوقت الحالي، قامت بيغو لايف بعمل رائع في الحفاظ على اتصال وتفاعل مستخدميها، ويسعدني أن يتم تقديري بأنني لعبت دورًا في ذلك.”

الفائز الآخر البارز في حفل هذا العام هي ميغان نغوين، مذيعة بيغو لايف في الولايات المتحدة، والمعروفة باسمها في البث المباشر MeganQQ. ومع حوالي 2 مليون معجب على بيغو لايف، اكتسبت MeganQQ شعبيتها من خلال الأحداث الكبيرة على المنصة و Big Box PK. ولأنها ثنائية اللغة أيضًا، فهي قادرة على التواصل مع مجموعة واسعة من جمهور بيغو العالمي. وقالت نغوين “كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها هذا العام هو محاولة أن أصبح أفضل مذيع في الولايات المتحدة، نظرًا لوجود العديد من المضيفين الموهوبين والأقوياء في الولايات المتحدة. أنا فخورة جدًا بحقيقة أنني حاليًا مذيعة أميركية كبيرة وأن عائلتي بيغو لايف لا تزال تنمو بقوة.”

سيحصل كل فائز على ميدالية وصندوق هدايا على إنجازاته، بالإضافة إلى مكافآت على التطبيق. كما سيتم عرض صورهم على مجموعة متنوعة من اللوحات الإعلانية الموجودة في معالم بارزة في 23 دولة حول العالم. نظرًا لأن البث المباشر على الإنترنت أصبح شكلاً رائدًا من أشكال المعلومات والترفيه، فقد أصبح كبار المذيعين على بيغو لايف من المشاهير في حد ذاتهم، حيث يحتفل معجبوهم بنجاحهم في جميع أنحاء العالم.

لمشاهدة حفل بيغو السنوي القادم، يمكنك ضبطه مباشرةً عبر تطبيق بيغو لايف الذي يمكن تنزيله على: https://bigolive.onelink.me/ sG8X/2021GALAPRGLOBAL.

حول بيغو تكنولوجي

تعتبر بيغو تكنولوجي واحدة من أسرع شركات التقنية السنغافورية نموًا، إذ لديها أكثر من 30 مكتبا و 6 مراكز بحث وتطوير حول العالم. وإذ تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حازت منتجات وخدمات بيغو القائمة على الفيديو، على شعبية هائلة، إذ لديها ما يقرب من 400 مليون مستخدم نشط شهريا في أكثر من 150 دولة. وهذه تشمل بيغو لايف (البث الحي على الإنترنت) ولايكي (مقاطع الفيديو القصيرة).

يرجى زيارة: http://www.bigo.sg/ لمزيد من المعلومات عن شركة بيغو ومنتجاتها.

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