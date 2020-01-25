‫مذيعون أتراك يحصدون جوائز البطولة في حفل جوائز بيغو 2020 في سنغافورة التي حضرها ألف شخص

سنغافورة، 23 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة التقنية الرائدة من سنغافورة، بيغو تكنولوجي، الشركة التي توفر منصات الاتصالات الجديدة ذات الشعبية مثل “بيغو لايف” (البث الحي على الإنترنت)، “لايكي” (الفيديوهات القصيرة) و”إيمو” (اتصالات الفيديو) أول حفل جوائز بيغو 2020 للمذيعين الموهوبين، يوم 15 كانون الثاني/يناير، 2020 في مسرح كابيتول في سنغافورة. وقد قدر الحفل وقدم الجوائز لمقدمي برامج البث الحي على الإنترنت الذي أدوا أداء حسنا على منصة بيغو لايف على مدى السنة الماضية.

أقيم الحفل بطريقة رائعة فُرشت فيه السجادة الحمراء وحضره بعض أكبر الأسماء علىبيغو لايف، الذين طاروا إلى سنغافورة من جميع أنحاء العالم، وانضم إليهم مئات المعجبين الكبار الذين جاؤوا ليعربوا عن دعمهم للمحتفى بهم. تم منح الجوائز لأكثر من 75 مذيعا في هذا الحفل ووصل العدد الإجمالي للحضور إلى ما يقرب من 1000. وكانت الفئات الأربع للفائزين بالجوائز هي “المذيع الإقليمي الأفضل”؛ “العائلة الإقليمية الأفضل”؛ “المذيع العالمي الأفضل”؛ و”العائلة العالمية الأفضل”، الذي مثلوا أفضل الأفضل في كل من المناطق العالمية وفي جميع أنحاء العالم.

تتزايد شعبيةبيغو لايفبسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت إلى حوالي 22 مليون مستخدم نشط شهريًا. وأصبح البث المباشر على الإنترنت ظاهرة عالمية، حيث يشعر جيل الألفية بالحاجة إلى أن يكون متصلاً باستمرار، وتتيح له هذه المنصات، مثلبيغو لايف، البقاء على اتصال ومقابلة أشخاص مختلفين وتبادل الخبرات الجديدة. انتهز العديد من الفائزين بهذه الجوائز هذه الفرصة للتواصل مع معجبيهم، بل إنهم قاموا بأنشطة البث المباشر أثناء استلامهم الجوائز.

بالنسبة للفائزين الأتراك “شام – 95″، “نيرفانا” و”سولوتيرك”، فقد فوجئوا عندما علموا أنهم فازوا بالجوائز، بل وأكثر من ذلك عندما اكتشفوا أنهم سينقلون جواً إلى سنغافورة لاستلام جوائزهم. وفي مقابلات خلف الكواليس، قالوا إنهم لم يكونوا ليستطيعو عمل ذلك دون “عائلاتهم، التي كانوا ممتنين لها.”

فيبيغو لايف، يمكن للمذيعين الفرديين التجمع معًا لتشكيل “عائلة”، وإنشاء نظام عام حيث يقدمون الدعم والإرشاد وحتى الرفقة لبعضهم البعض. ذكر الفائزون أن هذه ميزة فريدة لـبيغو لايفوسعدوا لحقيقة أن جهودهم قد آتت أكلها. في العام المقبل، قال هؤلاء إنهم سيحرصون على التركيز على عائلاتهم وصقل مهاراتهم الفردية كمذيعين.

في معرض حديثه عن الجوائز ومساحة البث المباشر، قال مايك أونغ، نائب رئيسبيغو تكنولوجي إنه “مع انتشار البث المباشر عبر الإنترنت حول آسيا والمحيط الهادئ، نريد صقل هذا الفضاء في سنغافورة من خلال إطلاق حفل جوائزبيغو هنا، لأنه حسب اعتقادنا، فبغض النظر عن المكان الذي تقودنا إليه خططنا التوسعية، فإن سنغافورة ستكون دائمًا موطنبيغو. وعلى الرغم من كون سنغافورة صغيرة، إلا أنها موقع متصل للغاية مما يجعلها سوقًا مثاليًا لإطلاق هذا الحدث. فمع تزايد الطلب على المحتوى وزيادة انتشار الأجهزة المحمولة ستستمر ظاهرة البث الحي على الإنترنت في لعب دور محوري في قيادة الصناعة، حيث تمتلك الشركة الآن أكثر من 330 مليون مشارك نشط شهري في أكثر من 150 دولة حول العالم، فمن الأهمية بمكان تكريم مضيفي البث المباشر الذين أدوا أداءً جيدًا على نظامنا الأساسي في العام الماضي. مجتمعنا هو قلب وروحبيغو، ونود أن نقدرهم ونعترف بتفانيهم والتزامهم بفنهم.”

واتفق ضيف شرف حفل توزيع جوائزبيغو 2020، السيدهوي ليو، كبير المسؤولين عن تطوير الصناعة بهيئةإنفوكوملتنمية الوسائط الإعلامية، على أن حفل توزيع جوائزبيغو للعام 2020 يمثل أهمية متزايدة للبث المباشر، معترفا بفضل الفائزين الذين أحدثوا الفرق في النظام الأساسي. سيتم عرض مقتطفات من الاحتفال في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة واليابان وتايوان.

حول بيغو تكنولوجي

بيغو تكنولوجي هي شركة تكنولوجيا سريعة النمو في سنغافورة تأسست في العام 2014. بيغو تدير المنتجات والخدمات في أكثر من 150 دولة في العالم. تشمل منتجات بيغو “بيغو لايف” (منصة البث المباشر العالمية)، “لايكي” (المنصة العالمية لإنتاج الفيديوهات القصيرة) و “إيمو” (النظام العالمي لاتصالات الفيديو).

يرجى زيارة موقع بيغوwebsite لمزيد من المعلومات عن علامتها ومنتجاتها التجارية.

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