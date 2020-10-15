‫مدينة تشنغدو الصينية تعرض 42.3 مليار دولارًا أمريكيًا لبناء مدينة ثقافية هي الأشهر عالميًا

تشنغدو، 15 أكتوبر/تشرين الأول، 2020 /PRNewswire/ — تقدم مدينة تشنغدو الواقعة جنوب غرب الصين، وجهة السفر الأولى التي تمتاز بالإبداع الثقافي النابض بالحياة في البلاد، عددًا كبيرًا من السياسات الداعمة وفرص الاستثمار التي تركز على تطوير المدينة لتصبح مدينة ثقافية هي الأشهر عالميًا في 15 أكتوبر. تنفذ صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي (National Business Daily) حدث شهر أكتوبر.

مشهد ليلي تطل فيه تشنغدو

سيعقد الحدث القادم في قاعة الرياضات الإلكترونية في منطقة فان ميت الإبداعية (Fanmate)، والتي تقع في الضواحي الشرقية للمدينة. وسيُكشَف عن إجمالي 51 سياسة مواتية وفرص استثمار بقيمة 284.8 مليار يوان (42.3 مليار دولار أمريكي) و100 منتج جديد و 100 مشهد عن الثقافة والرياضات ومجال صناعات السفر في هذا الحدث.

تعكس السياسات والفرص جهود تشنغدو لتطوير نفسها لتصبح مدينة مشهورة عالميًا بالثقافة والإبداع، والسياحة، والأحداث الرياضية، وفن الأكل، والموسيقى، والمعارض. شهدت جميع هذه القطاعات الستة نموًا مضاعفًا سنويًا في عام 2019. تظهر البيانات أن تشنغدو هي ثاني أكثر وجهة سفر شعبية خلال عطلة العيد الوطني الأخيرة.

وفي هذا الحدث، ستكشف شركة كوكو كارتون (CoCo Cartoon) التي تتخذ من تشنغدو مقراً لها، وهي منتجة فيلم الرسوم المتحركة الصيني الأعلى ربحاً ني زها (Ne Zha)، عن عرض رسوم متحركة مختلط بالواقع تم إنتاجه بالتعاون مع متحف تشنغدو يونغلينج. سيضم العرض موسيقيين وراقصين من أكثر من ألف عام ويضعهم في ستة مشاهد تمثيلية في تشنغدو.

ومن أبرز الفاعليات في هذا الحدث حضور نادي تشنغدو للرياضات الإلكترونية الشهير (أول جيمرز) All Gamers، والذي اكتسب شهرة لأدائه المتميز في بطولة أونر أوف كينجز (Honor of Kings) ولاير أنونز باتل غراوندز (PlayerUnknown’s Battlegrounds) للمحترفين، بما في ذلك بطولة واحدة وثلاث ميداليات فضية في دوري كينج للمحترفين (King Pro League). طورت تي مي إستوديوز (TiMi Studios) التي تتخذ مدينة تشنغدو مقرًا لها لعبة الهواتف المحمولة الاستثنائية أونر أوف كينجز (Honor of Kings).

وعلاوة على ما سبق، ستجتمع مجموعة من الضيوف البارزين في هذا الحدث لتقديم رؤاهم حول تعزيز مدينة الثقافة. تتضمن هذه القائمة؛ بول أوينز (Paul Owens) مدير منتدى ثقافة المدن العالمية، وجان لوك مونتيروسو (Jean-Luc Monterosso) عضو أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا وأمين متحف تشنغدو للصور المعاصرة، وباتريك نيجس (Patrick Nijs) السفير السابق لبلجيكا لدى الصين والمؤسس المشارك لمركز الابتكار المشترك بين الاتحاد الأوروبي والصين.

هذا الحدث هو جزء من حملة مدتها عام لتعزيز قطاع الاقتصاد الجديد في مدينة تشنغدو، والتي ستنشر 1000 منتج جديد وتعرض 1000 مشهد جديد في هذا القطاع بحلول نهاية عام 2020. يتم تنظيم حدث أكتوبر هذا من قبل عدد من السلطات البلدية في تشنغدو وحكومة منطقة لونجكانيي.