‫مدينة بوغوتا تروّج لفرص الاستثمار وريادة الأعمال في إكسبو 2020 دبي

وتتولى قيادة الوفد الممثل للمدينة في معرض “إكسبو دبي” إيزابيلا مونيوز، المديرة التنفيذية لوكالة Invest in Bogota (استثمر في بوغوتا) والتي تعقد اجتماعات ومقابلات مع ممثلي صناديق الأسهم الخاصة المهتمين بالاستثمار في المنطقة، ومع الشركات المهتمة بتوسيع أعمالها في كولومبيا وفي أمريكا اللاتينية بصفة عامة، وكذلك مع المؤسسات الحكومية التي تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وفي تعليقها على مشاركة وفد بوغوتا في إكسبو 2020 دبي، قالت إيزابيلا مونيوز: “من المهم لبوغوتا الاستفادة من هذه النافذة العالمية لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأسواق الكبرى والمهمة، والتي لم نتبوأ فيها بعد مكانتنا كشريك تجاري”.

وقالت مديرة وكالة “استثمر في بوجوتا” إنّ مشاركة المدينة في هذا المعرض التجاري الدولي تهدف إلى جذب الاستثمارات من أسواق إستراتيجية مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، لأكثر من 25 مشروعًا متعدّد القطاعات في مجالات النقل والبنية التحتية، مثل الخط الثاني من مترو بوغوتا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في كانواس، ومشروع “حي برونكس المتطور”، إلى جانب مشروعات أخرى.

وفي السياق ذاته قالت كارولينا دوران، الأمينة العامة للتنمية الاقتصادية في مدينة بوغوتا بقولها: “نحن نسعى جاهدين لكي تتبوأ مدينتنا المكانة اللائقة بوصفها معلمًا سياحيًا، ومدينة رائدة في مجال الاستدامة. ونعمل على تعزيز تحالفاتنا وتقوية أواصر التعاون الدولي بيننا وبين الجهات الإستراتيجية الفاعلة لحشد الموارد، وتطوير البرامج والأنشطة بما يعود بالنفع على المدينة، وعلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الرائدة”.

ويستعرض الوفد المشارك مشروعات ريادة الأعمال والابتكارات في بوغوتا، والتي جعلت منها واحدة من الأسواق الرئيسية في أمريكا اللاتينية، ويستعرض كذلك الفرص الاستثمارية التي توفرها بيئة ريادة الأعمال المحلية الحيوية.

ويواصل وفد بوغوتا تنفيذ جدول أعماله في إكسبو دبي، والذي بدأ بمشاركة كارولينا دوران، الأمينة العامة للتنمية الاقتصادية، في شهر نوفمبر الماضي من عام 2021. وقد تكللت هذه الجهود بتحقيق إنجازات مهمّة، مثل توقيع مذكرة تفاهم من جانب أمانة بوغوتا للتنمية الاقتصادية للانضمام إلى “المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة”. وستستضيف بوغوتا الدورة القادمة لهذا المجلس والتي ستُعقد في هذا العام 2022.

ويواصل الوفد جهوده لعقد شراكات مع صناديق الاستثمار المهمّة، بهدف تمكين كولومبيا من أن تصبح “دولة مقيمة” في منطقة 2071 (Area 2071) وهي حاضنة عالمية للشركات في دبي؛ وهو ما يعني إقامة 10 مشروعات كولومبية في دبي بالإضافة إلى تمويلها وتدريب طواقمها.

للتواصل:

ميغيل هيرنانديز

هاتف رقم: 57 3043762439