‫مجموعة TBD Media تتخذ إجراءات لتعويض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج أفلامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة مبتكرة تحت شعار «50 Mena Leaders » تنفذها مجموعة TBD Media لصالح صحيفة Gulf News (جلف نيوز) لتسليط الضوء على أبرز الشخصيات والشركات الابتكارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لندن، 11 يناير 2022 /PRNewswire/ — تعمل مجموعة TBD Media، وهي شركة إنتاج فيديو حائزة على عدّة جوائز للتميّز وتتمتع بحضور عالمي، على تعويض البصمة الكربونية الناتجة عن مشروعاتها لإنتاج الفيديوهات في إمارة دبي. وقد عقدت المجموعة شراكة مع شركة أوليف جيا (Olive Gaea)، وهي شركة ناشئة مقرّها في دبي ومالكة أول منصة تسهم في تعويض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومن خلال هذه الشراكة ستقوم مجموعة TBD Media بزراعة المئات من الأشجار في إطار التزامها بزيادة المساحات الخضراء في المنطقة للمساهمة في إيجاد مستقبل أكثر استدامة.

ينجم عن إنتاج الفيلم متوسط المدّة 50 طنًا من ثاني أكسيد الكربون؛ وهو ما يعادل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل 11 سيارة لمدّة عام كامل. لذا، تلتزم مجموعة TBD Media، بوصفها شركة منتجة للأفلام، بالعمل على تعويض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أفلامها؛ وذلك من خلال حملة لزراعة المئات من الأشجار بهدف امتصاص الانبعاثات الكربونية في المناطق التي تنتج فيها أفلامها للمساهمة في تحقيق مفهوم «الحياد الكربوني».

ولتتمكّن من الوصول إلى هدفها المتمثل في تعويض الانبعاثات الكربونية لأفلامها التي أنتجتها لتسويق فعاليات الأسبوع الافتتاحي لمعرض إكسبو 2020 دبي، عقدت مجموعة TBD Media شراكة مع شركة أوليف جيا (ومقرّها في دبي) لغرس المئات من الأشجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشراء أرصدة كربونية من مشروعات معتمدة. وبذلك، يمكن لمجموعة TBD Media الاستمرار في إنتاج أفلام معنية بالترويج للابتكارات المستدامة، دون القلق بشأن بصمتها الكربونية.

قال فيفيك تريباثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوليف جيا: «مع إطلاق دولة الإمارات مبادرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فمن المهم للشركات العاملة في الدولة أن تدعم هذا التوجه وأن تسعى لتحقيق الريادة في مجال الاستدامة. لذا، فمن دواعي سرورنا -في أوليف جيا- أن نعقد شراكة مع مجموعة TBD Media وصحيفة Gulf News لمساعدتهما على تنفيذ إستراتيجية الاستدامة الخاصّة بهما؛ والتي تُعدّ مبادرة رائدة تسهم في تحقيق الحياد الكربوني لقطاع إنتاج الفيديوهات في دبي».

من خلال حملتها للمساهمة في مواجهة تغيّر المناخ في المنطقة، تسعى مجموعة TBD Media إلى دعم إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام في التزامها الدائم بتعويض الانبعاثات الكربونية على الصعيدين المحلي والدولي. وتستند الحملة الجديدة إلى ما تقدّمه الإمارات من دعم قوي لزيادة الوعي البيئي، وهو ما يمثل فرصة لإيجاد مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.

وقال باولو زانيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة TBD Media: «بخبرتنا الممتدة في قطاع صناعة الأفلام، يسعدنا التعاون مع الشركات العاملة في دبي وتزويدها بما تحتاجه في هذا القطاع، مع الالتزام التام بالاستدامة في أعمالنا لنتمكّن من المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

عن مجموعة TBD Media

مجموعة TBD Media هي شركة دولية متخصّصة في الإنتاج الإعلامي تساعد الشركات والمنظمات والحكومات على ترويج علاماتها التجارية بطريقة جذابة ومباشرة. لمزيد من المعلومات عن TBD Media، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني على: https://www.tbdmediagroup.com/ cnp

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للتواصل الإعلامي:

جينا لي سوبراموني

رئيسة قسم التسويق

مجموعة TBD Media