‫مجموعة سي أف أي المالية تتيح تداول أجزاء الأسهم

دبي، 12 أبريل 2021 – تتيح مجموعةسي أف أي المالية، وهي شركة رائدة في مجال التداول عبر الإنترنت وحائزة على جوائز عالمية، خدمة تداول أجزاء الأسهم، وهي ميزة تداول جديدة ومبتكرة من شأنها أن تؤمن للمستثمرين مشاركة أوسع وأكثر مرونة في الأسواق المالية العالمية.

تمنح هذه الميزة المنقّحة الفرصة لصغار المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الباحثين عن مزيد من المرونة، القدرة على تداول أجزاء من السهم. يستطيع المستثمرون في سي أف أي تداول أسهم أكثر من 300 شركة بنسبة تصل إلى 10٪ من السهم الكامل، مع خطط لإضافة مجموعة أوسع من الأسواق في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن سي أف أي حاصلة على جوائز دولية عديدة آخرها جائزة “أفضل وسيط مالي للتداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط” من قبل Entrepreneur Magazine Middle East المرموقة.

من جهتهم، علّق المؤسسون والمديرون التنفيذيون لمجموعة سي أف أي المالية، السيد هشام منصور والسيد إدواردو فاخوري: “ان المشاركة الأوسع في تداول الأسواق المالية العالمية هو احدى ركائز رؤية سي أف أي ونسعى دائمًا للابتكار لتفعيل ذلك. تداول أجزاء الأسهم هي ميزة تناسب الجميع، سواء صغار المستثمرين الذين يفضلون التداول بمبالغ محددة او أولئك الذين يبحثون عن المرونة وتنويع محفظتهم المالية.

كما صرّح د. دیمیتریوس زامبوغلو، رئيس العمليات لمجموعة سي أف أي المالية:”التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة للغاية التي تتمتع بها سي أف أي توفّر خدمات جديدة من شأنها أن تفيد العملاء خلال عمليات التداول. ان تطوير خدماتنا يتمحور دائماحول العميل وإننا واثقون ان خدمة تداول أجزاء الأسهم ستفتح المجال امام خدمات أكثر تميزا وأكثر تطورا في المستقبل لتبقى مجموعة سي أف أي المالية واحدة من أكثر المزودينلخدمة التداول عبر الانترنت تنافساً.

توفر سي أف أي أكثر من ٥٠٠٠ منتج للتداول من العقود مقابل الفروقات على الأسهم العالمية، العملات، المعادن، السلع، الصناديق الاستثمارية المدرجة وذلك عبر منصة واحدة توفر بنية تحتية قوية للتداول بعمولات تبدأ من صفر، فروق أسعار تنافسية للغاية تصل إلى ٣١٪ مع بدء بعض الفروقات من صفر ونموذج مصمم لتوفير تنفيذ فائق السرعة خصوصاً خلال التقلبات المرتفعة للأسواق العالمية. بالإضافة الى ذلك، تدعمك سي أف أي من خلال مديري حسابات متخصصين، تقارير يومية، وويبنارات مجانية تتناسب مع كل المستويات.

سي أف أي تواصل تقديم خدماتها لآلاف العملاء عبر شركات مرخصة حول العالم ضمن مجموعة سي أف آي المالية.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية:

مجموعة سي أف أي المالية هي مزود عالمي حاصل على جوائز في الأسواق المالية وتتمتع بخبرة في المجال المالي لأكثر من 22 عامًا مع شركات مرخصة في لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. تركز هذه المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات ، امكانية الوصول إلى تداول متعدد الأصول، ودعم مخصص، وتحليلات يومية للسوق، وبنية تحتية للتداول متطورة للغاية بالإضافة الى مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.cfifinancial.com

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