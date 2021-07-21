‫مجموعة أن أس أو ترد على أحدث مزاعم الأخبار الكاذبة المحظورة

“هذه ليست قائمة بأهداف بيغاسوس أو أهدافا محتملة لها.

“أرقام الهواتف الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة أن أس أو بأي شكل من الأشكال.

“أي ادعاء بأن اسمًا في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف لبرمجية بيغاسوس أو هدف محتمل لها هو ادعاء خاطئ وعارية عن الصحة.”

نبذة عن مجموعة أن أس أو:

تعتبر مجموعة أن أس أو شركة تطوير تقني رائدة تقوم بترخيص الحلول البرمجية للحكومات ووكالات إنفاذ القانون للتحقيق في الأعمال الإرهابية ومنعها ومحاربة الجريمة وزيادة السلامة العامة. تم استخدام منتجات أن أس أو بنجاح من أجل:

منع الإرهاب، بما في ذلك عنف السلاح والسيارات المفخخة والمفجرين الانتحاريين في مراكز النقل والمتنزهات العامة والأسواق وأماكن الحفلات الموسيقية والساحات الرياضية والأماكن العامة الأخرى

تفكيك عصابات استغلال الأطفال والاتجار بالجنس والمخدرات وعمليات غسيل الأموال

البحث عن الأطفال المخطوفين وإنقاذهم

مساعدة فرق البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ في تحديد مكان الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة في أعقاب الكوارث الطبيعية أو فشل البناء

يتم توزيع هذا البيان من قبل شركة ميركوري للشؤون العامة، أل أل سي، وهي وكيل أجنبي مسجل، نيابة عن شركة كيو سايبر تكنولوجيز المحدودة. المزيد من المعلومات موجود في الملف لدى وزارة العدل، واشنطن العاصمة.