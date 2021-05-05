‫”مجموعة أديكو” تقوم بتعيين جون مورجان رئيسًا لشركة LHH

نيويورك, 5 مايو 2021 /PRNewswire/ — قامت شركة LHH بتعيين جون مورجان رئيسًا لها اعتبارًا من 1 يوليو. السيد مورجان، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس الأسواق القائمة، كان مسؤولاً عن جميع العمليات العالمية عبر مجموعة عمليات LHH وقد قام بقيادة بعضًا من أكبر عمليات تفاعل العملاء مع الشركة على مدار الـ 16 عامًا الماضية.

قرر الرئيس الحالي، رانجيت دي سوزا، التنحي عن منصبه في نهاية يونيو. وتمت ترقية السيد دي سوزا إلى منصب رئيس LHH في عام 2018، بعد أن شغل مناصب قيادية أخرى في المؤسسة منذ عام 2005. وخلال عهده، حققت LHH نموًا رائدًا في المجال من خلال تطوير حلول جديدة ومبتكرة للشركات والأفراد، بما في ذلك إطلاق Ezra في عام 2019، وهو تطبيق تدريب للأجهزة الجوَّالة يربط الموظفين بسلاسة مع المدربين المحترفين ذوي المستوى العالمي في LHH حول العالم، وكذلك من خلال تنمية أفضل المواهب عبر المؤسسة.

قال السيد دي سوزا، “يسعدني أن جون مورجان قد وافق على تولي منصب رئيس LHH“. “لقد تعاونت أنا وجون معًا بشكل وثيق على مر السنين من أجل تقديم قيمة لعملائنا وبناء ثقافة موظفنا المؤثرة والحفاظ عليها. إنه يُجسِّد مهمتنا وهدفنا: وهما صناعة الفارق وإتاحة الفرص للناس من أجل تحقيق الازدهار في مكان العمل وجعل المستقبل مشرق للجميع. ومن خلال القيادة الحكيمة لجون، وأداؤه الذي لا مثيل له والذي عزز الأعمال التجارية في الأمريكتين وعبر العمليات العالمية، فإنه مستعد لنقل LHH إلى مستواها التالي”.

كان للسيد مورجان دورًا فعالاً في قيادة التحول الرقمي للشركة وخلق ثقافة الابتكار، مع المساعدة في تمكين النمو المستقبلي على نطاق واسع. ومع السيد دي سوزا، ساعد في تحويل LHH إلى شركة تابعة لمجموعة أديكو الأفضل أداءً، حيث كان العامان الماضيان الأفضل في تاريخ الشركة، وقد حققت الشركة نموًا مستدامًا مضاعفًا.

قال سيرجيو بيكاريلي، رئيس وحدة الأعمال العالمية لحلول المواهب التابعة لمجموعة أديكو، “على مدار الـ 16 عامًا الماضية، قام جون بتقديم القيادة الإستراتيجية والحكيمة، مع وضع العميل في بؤرة الاهتمام دائمًا. وبصفته قائدًا، فقد قاد الابتكار، وحقق أهداف الربحية وتجاوزها، وساعد في إنشاء أفضل مؤسسة توصيل عالمية في فئتها تابعة لـ LHH، والتي تصنع اليوم الفارق في حياة أكثر من نصف مليون مرشح كل عام”. “نود أيضًا أن نشكر رانجيت على بناء فريق قيادة قوي، وإعادة تهيئة LHH بما يتماشى مع تطور السوق، ودفع الابتكار والنمو الذي يقود السوق. ومع خبرة جون، سنواصل البناء على إنجازات LHH والارتقاء بالوظائف من خلال حلولنا الشاملة”.

السيد مورجان، هو مستشار إداري خبير يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الخدمات المهنية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علم النفس وماجستير في علم النفس الصناعي/المؤسسي من جامعة ولاية مونتكلير، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد (INSEAD) لإدارة الأعمال. ويعيش في شمال كالدويل بنيوجيرسي مع زوجته وطفليه.

حول شركة LHH

في سوق اليوم، تكتشف المؤسسات الحاجة إلى تحويل انتباهها إلى الداخل من أجل العثور على مواهبها المستقبلية. في LHH، نحن نساعد الشركات على رؤية الإمكانيات لدى موظفيها. من خلال التقييمات والتدريب والارتقاء بالمهارات والتحول، يمكن للشركات أن تدرك الإمكانات الغير مستغلة داخل قوتها العاملة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والروح المعنوية وأُلفة العلامة التجارية. وهي فرع من مجموعة أديكو –الشركة الرائدة في مجال استشارات المواهب وحلولها– ويعمل 4000 مدرب وزميل في LHH مع أكثر من 12000 مؤسسة في أكثر من 60 دولة حول العالم. نحن نصنع الفارق لكل شخص نعمل معه، ونقوم بذلك على نطاق عالمي. ولدينا الخبرة المحلية والبنية التحتية العالمية والتكنولوجيا الرائدة في المجال من أجل إدارة تعقيد مبادرات القوى العاملة المهمة وتحديات التحول. لهذا السبب تختار 60٪ من شركات قائمة “فورتشن 500” العمل معنا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lhh.com

حول مجموعة أديكو

Adecco Group هي شركة استشارات وحلول رائدة في مجال المواهب في العالم. نحن مدفوعون بهدف قوي –وهو جعل المستقبل مشرق للجميع– وكل يوم نُوفِّر أكثر من 3.5 مليون وظيفة. نحن نعمل على إكساب المهارات للمواهب وتنميتها وتوظيفها في 57 دولة، مما يُمكِّن الأفراد والمنظمات من التكيف مع مستقبل العمل. وبصفتنا أحد شركات قائمة “فورتشن غلوبال 500″، فإننا نقود بالقدوة، ونخلق قيمة مشتركة تغذي الاقتصادات وتبني مجتمعات أفضل. كما تدعم ثقافتنا موظفينا البالغ عددهم 30 ألف موظف، ونحن فخورون بتصنيفنا باستمرار كواحد من “أفضل أماكن العمل في العالم”.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة “أديكو جروب AG” في زيورخ بسويسرا (رقم تعريف الأوراق المالية الدولي: CH0012138605) وهي مُدرَجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز (ADEN) وتُدار بواسطة ثلاث وحدات أعمال عالمية: أديكو و Talent Solutions و Modis.

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ:

ليليانا شاكون ميناي

نائب أول لرئيس الاتصالات

LHH

703.220.6868 1+

Liliana.Chacon-Menay@lhh.com

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