القاهرة، 20/10/2021/PRNewswire/– في سبتمبر من هذا العام، عقدت كلا من شركة شيري للسيارات وموزعها المصري جي بي أوتو فعالية مشتركة لإطلاق Tiggo 7 PRO لأول مرة. يمثل Tiggo 7 PRO السمات المميزة لسلسلة برو التي تلبي التوقعات الجديدة للعملاء بشأن طراز السيارات، والتكنولوجيا، والقدرة القوية.

ومنذ بداية العام، أطلقت سلسلة شيري الجديدة برو في روسيا، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، والفلبين، إلى جانب دول أخرى، حيث أعرب العملاء حول العالم عن رضاهم الكبير الذي أدى إلى ظهور اتجاه شيري “الأنيق” و”التكنولوجي” باعت شيري للسيارات 9.123 وحدة في مصر بداية من يناير وحتى أغسطس من هذا العام، بما يصل إلى 85.31% سنويًا، وبذلك تحتل المرتبة السادسة في مجال السيارات التجارية طبقًا لبيانات مبيعات مجلس معلومات سوق السيارات المصري.

وقد ارتفعت مبيعات شيري بعد الانطلاق العالمي لسلسلة برو الجديدة. في سبتمبر، صدرت شيري 22.052 وحدة، بما يصل إلى 108.7 % سنويا، وهو الرقم الذي يتخطى الرقم المسجل ب 20.000 وحدة للمرة الخامسة هذا العام. وبلغت الصادرات التراكمية بدءً من يناير وحتى سبتمبر 187.910 وحدة، وهو ما يعادل 2.55 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبينما تسجل رقمًا جديدًا، واصلت شيري احتلال الصدارة بقوة في صادرات سيارات الركاب بين العلامات التجارية الصينية.

تتمتع نماذج سلسلة برو بسمات برو المميزة: يتبنى تصميم برو الأنيق الوجة الأمامي الجديد بنجمة الشمس، مع شبكة أمامية على هيئة مصفوفة هندسية ماسية، وتصميم مصباح أمامي ليد، وجميعها تجعل سلسلة برو مميزة للغاية وعاطفية. وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم يناسب العائلة، مما يخلق مقصورة ديناميكية وعالية التقنية. تقدم “تكنولوجيا برو” تجربة ذكية متميزة بفضل شاشبة التحكم المركزية فائقة الوضوح، وغطاء صندوق الطاقة، وتصوير بانورامي بزاوية 360 درجة، والشحن اللاسلكي، والتشكيلات التقنية الأخرى التي تتفوق على نظرائها، مما يوفر للعملاء تجربة قيادة ذكية تفوق التوقعات. فضلا عن ذلك، زُودت طرازات سلسلة برو بالمحركات التي لا تتميز فقط بالقوة، ولكن أيضا بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود، حيث تتمتع شيري بتكنولوجيا لتطوير المحركات الأكثر تقدمًا في الصين، مع فوز ستة محركات بمراكز بين “أفضل 10 محركات” في الصين

حاليًا، أطلقت شيري Tiggo 7 PRO (الطراز الأول لسلسلة برو) للعملاء المصريين الذين يهتمون ببهجة الحياة، وتجربتها، ويحملون بشكل مثالي جينات “الأسلوب”، و”العلم والتكنولوجيا” التي تميز سلسلة برو، وتقود تجربة القيادة للعلامة التجارية الجديدة.

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Xuqiang Gong

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الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1664092/ Tiggo_7_PRO.jpg