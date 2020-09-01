‫مايندتري تشترك مع مولنليكي في تطبيقات المؤسسات ورحلة التحول إلى السحابة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 1 سبتمبر/ أيلول، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التقنية، عن شراكتها مع مولنليكي “Mölnlycke” لإجراء تطوير وصيانة لتطبيقات ساب بالإضافة إلى عمليات السحابة. وستساعد مايندتري في نقل تطبيقات ساب داخل منشآت مولنليكي إلى مايكروسوفت أزور والإسراع تجاه نموذج التشغيل الخاص بالتطوير والتأمين والتشغيل “DevSecOps” القائم على المنصة مما يضمن استجابة أسرع لتغييرات الأعمال ودعم موثوق لتقنيات المعلومات.

وتعد مولنليكي بمثابة مورد رائد في السوق في مجال رعاية الجرحى والمنتجات والحلول الجراحية. ومن خلال هذه المشاركة، ستتمكن مولنليكي من تقديم الحلول على نحو سريع، وموثوق، وآمن مما يدعم وظائف الأعمال الرئيسية لتقديم منتجات جديدة إلى السوق على نحو أسرع وتقدم خبرات أفضل للمستخدم.

وبهذه المناسبة، صرح دانيل فريك “Daniel Frick“، نائب رئيس تقنيات المعلومات بمؤسسة مولنليكي، قائلاً: “يكمن هدفنا دائمًا في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، ونحن ندرك أهمية التحول الرقمي ونقل غالبية أعمالنا إلى السحابة في هذه المهمة”. ويضيف، “وتعد الشراكة مع مايندتري أحد العوامل التي تتيح لنا جعل أعمالنا أكثر سرعة، واستغلال الفرص الجديدة على نحو أكثر سرعة”.

وستدعم مايندتري وتشغل منظومة ساب من خلال تحول العملية وأتمتة تقنيات المعلومات باستخدام نموذج التشغيل الخاص بها القائم على المنصة. وكجزء من المشاركة، ستعمل مايندتري كذلك على أتمتة إجراءات الاختبار لضمان تحرير النظام على نحو أسرع.

وبدوره أشار فينو لامبو “Venu Lambu“، رئيس الأسواق العالمية في مايندتري، قائلاً: “يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات جديدة تستلزم الابتكار المتواصل. وسيدعم تعاون مولنليكي مع مايندتري رحلة الشركة نحو التحول الرقمي الذي يدور حول حلول ساب التي تعتمد على السحابة وخدمات التطوير والتأمين والتشغيل. وسيضمن هذا التحول نحو نموذج تشغيل قائم على المنصة المحافظة على تأمين عمليات مولنليكي وتوافقها مع لوائح الصناعة”. ويضيف، “كما توسع هذه الشراكة من وجود مايندتري في دول شمال أوروبا وتعزز موقعها في السوق الأوروبي”.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 290 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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