‫مايكروسوفت تعلن أنها ستكون شركة غير مولدة للكربون بتاتا بحلول العام  2030

ريدموند، واشنطن، 17 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مايكروسوفت الخميس عن هدف طموح وعن خطة جديدة لإزالة بصمتها من الكروبن تماما. وقالت الشركة إنها بحلول العام 2030 ستكون شركة غير مولدة للكربون بتاتا. وبحلول العام 2050 ستزيل مايكروسوفت من البيئة كل كميات الكربون التي ولدتها سواء بصورة مباشرة أو الناتجة عن الاستهلاك الكهربائي منذ تأسيسها في العام 1975.

وفي حدث في حرمها بريدموند، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، والرئيس براد سميث، والمديرة المالية أيمي هود، وكبير مسؤولي البيئة في الشركة لوكاس يوبا عن أهداف الشركة الجديدة وخطة مفصلة لتصبح الشركة خالية من الكربون تماما.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث: “في حين أن العالم سيحتاج إلى الوصول إلى صافي صفر من إنتاج الكربون، فإن أولئك منا القادرين على التحرك بشكل أسرع والمضي قدماً عليهم أن يفعلوا ذلك. لهذا السبب نعلن اليوم عن هدف طموح وخطة جديدة لتقليل البصمة الكربونية لـمايكروسوفت وإزالتها في النهاية كليا.” وأضاف أنه “بحلول العام 2030، ستكونمايكروسوفت غير مولدة للكربون بتاتا، وبحلول العام 2050 ستزيلمايكروسوفت من البيئة كل الكربون الذي ولدته الشركة إما مباشرة أو عن طريق الاستهلاك الكهربائي منذ تأسيسها في العام 1975.”

تحتوي مدونةمايكروسوفت الرسمية على مزيد من المعلومات حول هدف الشركة الجريء والخطة التفصيلية لإزالة بصمة الكربون الخاصة بها على: https://blogs.microsoft.com/? p=52558785 .

أعلنت الشركة عن برنامج قوي لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من النصف بحلول العام 2030، سواء بالنسبة لانبعاثاتنا المباشرة أو لسلسلة التوريد والقيمة الخاصة بنا بالكامل. يتضمن ذلك خفض انبعاثاتنا المباشرة والانبعاثات المتعلقة بالطاقة التي نستخدمها إلى ما يقرب من الصفر بحلول منتصف هذا العقد. كما أعلنت عن مبادرة جديدة لاستخدام تكنولوجيامايكروسوفت لمساعدة موردينا وعملائنا في جميع أنحاء العالم على الحد من آثار الكربون الخاصة بهم وصندوق جديد للابتكار في المناخ بقيمة مليار دولار لتسريع التطور العالمي لتقنيات الحد من الكربون والتقاطها وإزالتها. بداية من العام المقبل، ستجعل الشركة أيضًا تخفيض الكربون جزءًا واضحًا من عمليات الشراء الخاصة بنا لسلسلة التوريد الخاصة بنا. وسيفصل تقرير سنوي جديد عن الاستدامة البيئية أثر رحلة الكربون الخاصة بـمايكروسوفت والحد منها. وأخيرًا، ستستخدم الشركة صوتها والدعوة لدعم السياسة العامة التي من شأنها تسريع فرص خفض الكربون وإزالته.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع مايكروسوفت: https://news.microsoft.com/ climate

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