‫مايكروسوفت تستحوذ على أكتيفجن بليزارد لتوفير المتعة ومجتمع الألعاب للجميع على كل جهاز

تعمل الألعاب الأسطورية والترفيه التفاعلي الغامر وخبرة النشر على تسريع النمو في تشغيل ألعاب مايكروسوفت على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم والسحابة.

ريدموند، واشنطن وسانتا مونيكا، كاليفورنيا, 20 يناير 2022 /PRNewswire/ — مع وجود ثلاثة مليارات شخص يهتمون بلعب الألعاب بنشاط اليوم ويحمسهم جيل جديد غارق في مباهج الترفيه التفاعلي، أصبحت الألعاب الشكل الأكثر والأسرع نموًا من أشكال الترفيه. أعلنت اليوم مايكروسوفت كورب (في بورصة ناسداك: “MSFT“) خططها للاستحواذ على أكتيفجن بليزارد انك (في بورصة ناسداك: “ATVI“) وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب وناشر محتوى ترفيهي تفاعلي. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع النمو في تشغيل ألعاب مايكروسوفت على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم والسحابة وسيوفر اللبنات الأساسية لميتافيرس.

ستستحوذ مايكروسوفت على أكتيفجن بليزارد مقابل 95 دولارًا لكل سهم في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 68,7 مليار دولار شاملةً صافي النقد الخاص بأكتيفجن بليزارد. عند إغلاق الصفقة، ستصبح مايكروسوفت ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من حيث الإيرادات بعد تينسنت وسوني. وتتضمن عملية الاستحواذ المخطط لها امتيازات مبدعة من استوديوهات أكتيفجن وبليزارد وكينج مثل “ووركرافت” و”ديابلو” و”أوفرواتش” و”نداء الواجب” و”كاندي كراش” بالإضافة إلى أنشطة الرياضات الإلكترونية العالمية من خلال ألعاب الدوري الرئيسي. تمتلك الشركة استوديوهات حول العالم تضم ما يقرب من 10000 موظف.

سيستمر بوبي كوتيك في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أكتيفجن بليزارد، وسيواصل هو وفريقه تركيزهم على قيادة الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الشركة وتسريع نمو الأعمال. بمجرد إتمام الصفقة، ستقدم شركة أكتيفجن بليزارد تقاريرها إلى فيل سبينسر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت جيمنج.

قال ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “تعد الألعاب أكثر الفئات ديناميكية وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات اليوم وستلعب دورًا رئيسيًا في تطوير منصات ميتافيرس.” “كما أننا نستثمر بعمق في المحتوى ذي المستوى العالمي والمجتمع والسحابة للدخول في عصر جديد للألعاب يضع اللاعبين والمبدعين في المقام الأول ويجعل اللعب آمنًا وشاملًا وفي متناول الجميع.”

وقال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت جيمنج: “يحب اللاعبون في كل مكان ألعاب أكتيفجن بليزارد ونرى أن الفرق الإبداعية تبذل قصارى جهدها في مواجهتهم.” “وسنبني معًا مستقبلًا يمكن للناس فيه ممارسة الألعاب التي يريدونها فعليًا أينما يريدون.”

وقال بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفجن بليزارد: “ابتكرت فرقنا الموهوبة بشكل لا يصدق على مدار أكثر من 30 عامًا بعض أكثر الألعاب نجاحًا.” “إن الجمع بين المواهب العالمية لأكتيفجن بليزارد والامتيازات غير العادية وتكنولوجيا مايكروسوفت وتوزيعها والوصول إلى المواهب والرؤية الطموحة والالتزام المشترك بالألعاب والشمول سيساعد على ضمان استمرار نجاحنا في مجال تنافسي بشكل متزايد.”

يُعد الهاتف المحمول أكبر شريحة في الألعاب حيث يستمتع ما يقرب من 95٪ من جميع اللاعبين على مستوى العالم بالألعاب على الهاتف المحمول. ستعمل مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد من خلال بعض الفرق الكبيرة والتقنيات الرائعة على تمكين اللاعبين من الاستمتاع بأكثر الامتيازات الغامرة مثل “هيلو” و”ووركرافت” أينما يريدون فعليًا. ومع وجود ألعاب مثل “كاندي كراش”، يمثل نشاط الهاتف المحمول الخاص بأكتيفجن بليزارد وجودًا مهمًا وفرصة لشركة مايكروسوفت في هذا القطاع سريع النمو.

كما يعزز الاستحواذ أيضًا محفظة مايكروسوفت جيم باس بالاستعانة بخطط لإطلاق ألعاب أكتيفجن بليزارد في جيم باس والتي وصلت إلى إنجاز جديد يضم أكثر من 25 مليون مشترك. مع وجود ما يقرب من 400 مليون لاعب نشط شهريًا في أكتيفجن بليزارد في 190 دولة و3 مليارات دولار من الامتيازات، سيجعل هذا الاستحواذ جيم باس واحدًا من أكثر مجموعات محتوى الألعاب إقناعًا وتنوعًا في هذا المجال. سيكون لدى مايكروسوفت عند الإغلاق 30 استوديو داخلي لتطوير الألعاب إلى جانب إمكانات نشر وإنتاج رياضات إلكترونية إضافية.

تخضع الصفقة لشروط إغلاق معتادة واستكمال مراجعة تنظيمية وموافقة المساهمين في أكتيفجن بليزارد. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في السنة المالية 2023 وستتراكم إلى أرباح السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند الإغلاق. تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجالس إدارة كل من مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد.

الاستشاريون

تقوم شركة جولدمان ساكس وشركاه (ش.ذ.م.م) بدور المستشار المالي لشركة مايكروسوفت، وتقوم سيمبسون ثاشر وبارتليت (إل إل بي) بدور المستشار القانوني لها. تقوم شركة ألين وشركاه (ش.ذ.م.م) بدور المستشار المالي لشركة أكتيفجن بليزارد وتقوم سكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم (ش.ذ.م.م) بدور المستشار القانوني لها.

تفاصيل البث الشبكي

سيستضيف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة أكتيفجن بليزارد بوبي كوتيك والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت جيمنج فيل سبنسر وكبير المسؤولين الماليين لمايكروسوفت آمي هود بثًا شبكيًا للمستثمرين ووسائل الإعلام في 18 يناير 2022 في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو التاسعة صباحًا بالتوقيت الشرقي بخصوص هذه الصفقة.

سيتاح تسجيل للمكالمة الجماعية بعد وقت قصير من المكالمة حتى يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022 في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. للحصول على التسجيل:

الولايات المتحدة: 6853-660 (877)

دولي: 7415-612 (201) 1+

رقم المكالمة الجماعية: 13726291

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة المدونة من فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت جيمنج. الصور ذات الصلة متاحة أيضًا. للحصول على جودة البث والصوت، يرجى الاتصال بـ XboxPress@assemblyinc.com.

حقائق سريعة عن الألعاب

يعد مجال الألعاب التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أمريكي أكبر وأسرع أشكال الترفيه نموًا.

في عام 2021 وحده، ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات ألعاب الفيديو بنسبة 64٪ مقارنة بعام 2020، وأفاد 51٪ من اللاعبين في الولايات المتحدة بأنهم يقضون أكثر من سبع ساعات في الأسبوع في اللعب عبر وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي والمحمول.

يستغرق ثلاثة مليار شخص على مستوى العالم الكثير من أوقاتهم في الألعاب اليوم، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4.5 مليار شخص بحلول عام 2030.

يلعب أكثر من 100 مليون لاعب بما في ذلك أكثر من 25 مليون عضو في إكس بوكس جيم باس ألعاب إكس عبر وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية كل شهر.

تتيح مايكروسوفت (في بورصة ناسداك “MSFT” @microsoft) التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية والحافة الذكية. وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.

نبذة عن أكتيفجن بليزارد

لم تكن مهمتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى وهي تتمثل في الاتصال بالعالم والتفاعل معه من خلال الترفيه الملحمي. نمكن مئات الملايين من الأشخاص من تجربة الفرح والإثارة والإنجاز من خلال المجتمعات التي تكمن جذورها في امتيازات ألعاب الفيديو الخاصة بنا. كما نقوم بتمكين الاتصالات الاجتماعية من خلال عدسة المرح، ونعزز الهدف من الألعاب التنافسية والمعنى الكامن بها. تستطيع ألعاب الفيديو على عكس أي وسائط اجتماعية أو ترفيهية أخرى كسر الحواجز التي يمكن أن تحول دون التسامح والتفاهم. الاحتفال بالاختلافات هو جوهر ثقافتنا ويضمن أنه يمكننا ابتداع ألعاب للاعبين من خلفيات متنوعة في 190 دولة تنتشر ألعابنا بها.

بصفتنا عضوًا في فورتشين 500 وشركة مكونة لمؤشر اس وبي 500، فإننا نتمتع بسجل حافل من الإنجازات المتميزة بتقديم عوائد ممتازة للمساهمين لأكثر من 30 عامًا. وقد مكّن نجاح الشركة المستمر من دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المرتبطة مباشرة بامتيازاتنا. على سبيل المثال، ساعدتنا مؤسسة نداء الواجب الوقفي في عثور أكثر من 90.000 شخص متمرس على وظيفة.

تعرف على مزيد من المعلومات حول أكتيفجن بليزارد وعلى كيفية تواصلنا ومشاركتنا للعالم من خلال الترفيه الملحمي على موقع الشركة www.activisionblizzard.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا العرض التقديمي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995 فيما يتعلق بالصفقة المقترحة ومجموعة الأعمال بين مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد بما في ذلك البيانات المتعلقة بفوائد الصفقة والتوقيت المتوقع لها ومنتجات كل شركة وأسواقها. ويتم تحديد هذه البيانات التطلعية بصفة عامة من خلال الكلمات “يعتقد” و”مشروع” و”يتنبأ” و”ميزانية” و”تنبؤ” و”يواصل” و”يتوقع” و”يستبق” و”يقدر” و”يعتزم” و”استراتيجية” و”مستقبل” و”فرصة” و”خطة” و”ربما” و “يمكن” و”ينبغي” و”سوف” و”نتمنى” و”سيكون” و”سيستمر” و”يرجح أن ينتج عن” وتعبيرات مماثلة (أو النسخ السلبية من هذه الكلمات أو التعبيرات). إن البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك فإنها تخضع للمخاطر والشكوك. وقد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق مما قد يؤثر سلبًا على أعمال أكتيفجن بليزارد وسعر السهم العادي لأكتيفجن بليزارد و(2) الفشل في تلبية شروط إتمام الصفقة التي تتضمن اعتماد اتفاقية الاندماج من قبل المساهمين في أكتيفجن بليزارد واستلام بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية و(3) حدوث أي حدث أو تغيير أو أي ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج و(4) تأثير الإعلان عن الصفقة أو تعليقها على علاقات العمل الخاصة بأكتيفجن بليزارد ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام و(5) أي مخاطر تتمثل في أن تؤدي الصفقة المقترحة إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية لشركة أكتيفجن بليزارد أو شركة مايكروسوفت والصعوبات المحتملة للاحتفاظ بموظفي أكتيفجن بليزارد نتيجة الصفقة ز(6) المخاطر المتعلقة بتحويل انتباه الإدارة من العمليات التجارية المستمرة لأكتيفجن بليزارد و(7) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد مايكروسوفت أو ضد أكتيفجن بليزارد تتعلق باتفاقية الاندماج أو الصفقة و(8) قدرة مايكروسوفت على دمج عمليات أكتيفجن بليزارد ومنتجها وخطوط إنتاجها والتكنولوجيا بها بنجاح و(9) قدرة مايكروسوفت على تنفيذ خططها وتنبؤاتها والتوقعات الأخرى فيما يتعلق بأعمال أكتيفجن بليزارد بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة وتحقيق فرص إضافية للنمو والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى المستندات التي أودعتها مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد مع لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) على النماذج 10-K و10-Q و8-K، حيث تحدد هذه النماذج المودعة مخاطر وشكوك مهمة أخرى وتعالجها وقد تتسبب هذه المخاطر والشكوك في اختلاف الأحداث والنتائج بشكل مادي عن تلك الواردة في البيانات التطلعية المنصوص عليها في هذا البيان الصحفي. تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ونُحذِّر القراء من أن يعتمدوا بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد أية التزامات، كما أنها لا تعتزم تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات إضافية وأين تجدها

فيما يتعلق بالصفقة، ستودع أكتيفجن بليزارد انك المواد ذات الصلة بلجنة الأوراق المالية والبورصات والتي تشمل بيان وكيل على جدول 14 أ. فورًا بعد إيداع أكتيفجن بليزارد لبيان الوكيل النهائي الخاص بها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، سترسل أكتيفجن بليزارد بيان الوكيل النهائي وبطاقة الوكيل بالبريد إلى كل حامل أسهم يحق له التصويت في الاجتماع الخاص المتعلق بالصفقة. يتم حث المستثمرون وحاملو السندات المالية بشركة أكتيفجن بليزارد على قراءة هذه المواد (التي تشمل أي تعديلات أو مكملات أخرى لها) وأي مستندات أخرى ذات صلة تتعلق بالصفقة ستودعها أكتيفجن بليزارد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات عندما تصبح متاحة لأنها ستتضمن معلومات مهمة عن أكتيفجن بليزارد والصفقة. يمكن الحصول على بيان الوكيل النهائي وبيان الوكيل الأولي ومواد أخرى ذات صلة فيما يتعلق بالصفقة (عندما تصبح متاحة) وأي مستندات أخرى تودعها أكتيفجن بليزارد لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات مجانًا على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات (http://www.sec.gov) أو على الموقع الإلكتروني لأكتيفجن بليزارد (https://investor.activision. com) أو عن طريق مراسلة أكتيفجن بليزارد، علاقات المستثمرين، 3100 أوشن بارك بوليفارد ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا، 90405.

يمكن اعتبار أكتيفجن بليزارد وبعض مديريها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين مشاركين في طلب وكلاء من المساهمين في أكتيفجن بليزارد فيما يتعلق بالصفقة. تتاح أي معلومات حول مديري أكتيفجن بليزارد ومسؤوليها التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية لأكتيفجن بليزارد في بيان وكيل أكتيفجن بليزارد على جدول 14أ المودع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في 30 أبريل 2021. نظرًا لتغير الحيازات من الأوراق المالية لشركة أكتيفجن بليزارد منذ تدوين المبالغ المطبوعة في بيان التوكيل الخاص بأكتيفجن بليزارد، فإن هذه التغييرات قد انعكست أو ستنعكس على بيانات التغيير في الملكية في نموذج 4 المودع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بقدر ما حدث من تغير. سيتم توضيح المعلومات المتعلقة بهوية المشاركين ومصالحهم المباشرة أو غير المباشرة في الصفقة من خلال الحيازات من الأوراق المالية أو غير ذلك في بيان الوكيل وغيره من المواد التي سيتم إيداعها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالصفقة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1728619/Microsoft_ Activision_Blizzard.jpg