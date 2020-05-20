‫مؤسسة هوبي ومنظمة غير حكومية من المنظمات التي تعمل مع الأمم المتحدة تطلقان حملة تبرعات مشتركة لمكافحة كوفيد-19

مؤسسة هوبوي الخيرية ومركز التمويل للتعاون الجنوبي-الجنوبي تجمعان 143,000 على هيئة تبرعات مالية مشفرة لتزويد أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية بمعدات الحماية الصحية الشخصية

سنغافورة، 20 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة هوبي الخيرية، وهي الذراع الخيري والمنصة الخيرية القائمة على شبكة بلوكتشين لمجموعة هوبي، اليوم عن مبادرة مشتركة joint initiative مع المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي، وهو منظمة غير ربحية دولية تتمتع بوضعية استشارية مع منظمة إيكوسوك التابعة للأمم المتحدة. ولدعم جهود الإغاثة من فيروس كورونا في دول الجنوب-الجنوب، أطلقت هوبوي حملة تبرعات تستمر لـ 15 يوما بالتعاون مع المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي لجمع 143,000 دولار على هيئة أموال مشفرة مثل البتكوين وهوبي توكن وتيثر وأتش يو أس دي.

وتأتي الحملة الجديدة new campaign في الوقت الذي تتجاوز فيه حالات فيروس كورونا المؤكدة العالمية 4 ملايين. العديد من بلدان الجنوب -الجنوب، وهي البلدان النامية الواقعة بشكل رئيسي في نصف الكرة الجنوبي عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، تعيش بها مجموعات سكانية مستضعفة بصورة خاصة. تشكل البنية التحتية الهشة نسبياً للرعاية الصحية في المنطقة خطراً جسيماً مع انتشار الوباء، كما أن المناطق الريفية تعاني من أنظمة رعاية صحية مجهدة غير مجهزة للتعامل مع تدفق حالات كوفيد-19.

وقال وو تشونغ، المدير العام للمركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي، “لقد أصبح وباء فيروس كورونا الجديد مشكلة عالمية ويجب التصدي له من قبل جميع البلدان. إنها محاولة واستكشاف مفيدان لتطبيق تقنيةبلوكتشينعلى التعاون والإشراف الدوليين على الرفاه العام.”

من خلال العمل معالمركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي، تهدفهوبويإلى توفير الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الصحية الشخصيةالتي تشتد الحاجة إليها للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في تلك البلدان الذين لا يمتلكون موارد طبية كافية لمحاربة الوباء. تهدف الحملة الخيرية إلى جمع تمويل كافٍ لتزويد ما بين 300,000 و 500,000 كمامة واقية للمناطق المتضررة.

تقودهوبويجهود التبرع العالمية على منصة Bithelp الخيرية عبر الحدود. لبدء الحملة الخيرية، ساهمتهوبويبمبلغ 17،711من عملة أتش تيبقيمة تقدر بنحو 69،000 دولار أميركي – ما يقرب من نصف ما يُخطط لجمعه من أموال. خلال الأسبوع المقبل، ستعملهوبويعلى الاستفادة من شبكتها ومجتمعبلوكتشينللمساعدة في زيادة المبلغ الباقي. سيقدم المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبيالدعم التشغيلي واللوجستي لضمان إرسال الإمدادات الطبية إلى المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا.

وقالت سيارا صن، رئيسة قسم الأعمال العالمية في مجموعةهوبوي: “إنكوفيد-19هي أزمة صحية غير مسبوقة وتتطلب تعاونًا عالميًا عبر القطاعين الخاص والعام. بصفتنا مؤسسة عالمية رائدة في مجال الأصول الرقمية وبلوكتشين، نريد أن نقوم بدورنا وحشد مجتمع التشفير وبلوكتشينحول قضية عالمية يمكن أن تساعد في إنقاذ آلاف الأرواح.”

تمثل الحملة الحالية مبادرةجمعية هوبوي الخيريةالثالثة منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. خلال تفشي الفيروس في ووهان في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، خصصتهوبوي 1.4 مليون دولار أميركي لتزويد والتبرع بمئات الآلاف من الأقنعة الطبية، والبدلات الواقية، وأجهزة قياس التأكسج، وغيرها من الإمدادات الطبية لأكثر من 135 مستشفى ومركز رعاية صحية مجتمعي في المناطق المتضررة. في الشهر الماضي، تبرعتهوبويبمبلغ 50,000 دولار أميركي بعملة أتش تيإلى الجمعية الإندونيسية الصينية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لشراء وتوزيع الإمدادات الطبية على المستشفيات الإندونيسية.

عن مجموعة هوبوي

تتكون مجموعةهوبويمن العديد من شركات المنبع والمصب، وهي شركة عالمية رائدة في مجالبلوكتشين. وإذ تأسست على يد ليون لي في العام 2013، تجاوز حجم التبادل التراكمي لشركةهوبويغلوبال 3 تريليونات دولار أميركي. تقدمهوبويبفخر خدمات تداول الأصول وإدارة الأصول الآمنة والمأمونة والمريحة في مجال العملات المشفرة لملايين المستخدمين في أكثر من 170 دولة.

حول المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي

المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي (FCSSC) هو منظمة دولية غير ربحية سُجلت وتأسست في هونغ كونغ في نيسان/أبريل 2014. منذ العام 2017، أصبح المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي ذا وضعية استشارية خاصة مع منظمة إيكوسوك التابعة للأمم المتحدة. المركز المالي للتعاون الجنوبي-الجنوبي هو مركز دولي شامل للحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتعزيز والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب العالم.