‫مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن تفاصيل الدورة الرابعة من المؤتمر تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”

ينعقد المؤتمر في عدة مدن حول العالم ليناقش كيفية ولادة الاقتصاد العالمي من جديد

– تنعقد الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في عدد من المدن حول العالم ، منطلقةً من مركزها العاصمة الرياض، وتحديداً من مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، ملتزمةً بقواعد التباعد الاجتماعي

– يقوم المؤتمر بالربط بين قادة العالم والمستثمرون وصناع السياسات من حول العالم للعمل على وضع تصور جديد للاقتصاد العالمي

– أكّد نخبة من المتحدثين من كبار الشخصيات والوزراء وقيادات بارزة في مجالات الرعاية الصحية والمالية والطاقة والتعليم من جميع أنحاء العالم حضورهم للمؤتمر

الرياض, 12 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ —

تستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال هذا الشهر، الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي ينعقد في عدة مدن حول العالم، ليجمع القادة والمستثمرين وصانعي السياسات بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.

حددت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، المؤسسة العالمية غير الربحية الجديدة، يومي 27 و28 يناير موعداً لانعقاد المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض و نيويورك وباريس وبكين و مومباي عبر تقنية البث المباشر. وترعى المؤسسة هذا الحوار العالمي الذي تتجسد أهميته في الحاجة الملحة إلى حشد الجهود والموارد الدولية واتخاذ إجراءات فعلية وتعزيز التعاون للنهوض بالعالم بعد الجائحة. (لطلب استلام دعوة، إضغط هنا.)

وعن انعقاد الدورة الجديدة للمبادرة، قال معالي الأستاذ ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العام ة: “إنه التوقيت الأنسب والأهم لاجتماع القادة والمستثمرين وصناع السياسات من أجل العمل معاً لتنشيط الاقتصاد العالمي.”

ومن جدير بالذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قد حددت محاور الاستثمار المستدام، النمو الاقتصادي العالمي، مستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم، والثقافة لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر لما لها من أهمية في مجتمعاتنا. وسوف تتناول الجلسات أيضاً سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون محركاً للنمو الاقتصادي وذلك من أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجالات.

كما تتناول المبادرة في برنامجها، تصورات لإعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معاً، لزيادة حجم الإيرادات.

ومن جانبه، يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “سوف تشهد الدورة الرابعة من المبادرة، الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات، لتيسير انعقاد الجلسات والمناقشات وجعلها شاملة لصالح البشرية جمعاء. وتقوم المؤسسة بدورها الراعي المحفز في تشجيع هذا التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار التي من شأنها أن تفرض واقعاً إيجابياً جديداً. وأرى أن هذا هو أهم وقت يمكننا أن نجمع فيه العقول اللامعة من جميع أنحاء العالم، استثماراً لهذه الفرصة لوضع تصور جديد لعالمنا”.

يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تأسست في الرياض، بهدف الجمع بين قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء و صناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي فيروس كوفيد-19 الجميع جوانب الحياة في شتى أنحاء العالم.

الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار

سوف يتم البث الحي لفعاليات البرنامج الرئيسي للمبادرة من المركزالرياض، مع نقل مشاركات المتحدثين من جميع المدن الأخرى عبرالبث المباشر . وستضم المبادرة مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات العامة، بالإضافة إلى انعقاد جلسات فرعية في كافة مراكز المبادرة.

يمكنكم متابعة جميع الفعاليات ومستجدات المبادرة عبر قنواتنا في منصات التواصل الاجتماعي؛ تو يتر، لينكدإن، يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، وكذلك المشاركة في الحوار والمناقشات من خلال الوسم #FIINeoRenaissance.

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نموذج لجيل جديد من المؤسسات العالمية غير الربحية، التي تكفل أن تجد الأفكار الجادة طريقها إلى التنفيذ والتطور وإحداث تأثير إيجابي مستدام لصالح البشرية.

وتتبنى رؤية ورسالة واضحة ألا وهي تمكين العقول اللامعة في العالم من صياغة معالم مستقبل مشرق للجميع، وبمشاركة الجميع، وتسعى إلى إحداث تأثير حقيقي مستدام. وسوف تكون المؤسسة بمثابة راعٍ إيجابي فاعل وداعم في الحوار العالمي حول القضايا المجتمعية الأشد إلحاحاً بين البشر، وسوف تقدم منصات طويلة المدى بهدف صياغة مستقبل واعد للبشرية.

للمزيد عن المؤسسة، يرجى زيارة الموقع الرسمي: http://fii-institute.org . كما يمكنكم متابعة أحدث المستجدات عبر حساب المؤسسة في لينكدإن وتويتر (@FIIKSA).

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