‫مؤسسة سونون الخيرية تتبرع بأكثر من 1.43 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا الجديد

شنغهاي، 19 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — فيما يتواصل انتشار فيروس كورونا الجديد في إقليم ووهان، تصرفت مؤسسة سونون الخيرية بسرعة وبصورة موحدة لمكافحة المرض. يوم 28 كانون الثاني/يناير، قدمت مؤسسة سونون مبلغ 1.43 مليون دولار كدفعة أولية لجهود الإغاثة واحتواء المرض. وباستفادتها من شبكتها العالمية ومنصة ردها السريع، وفرت المؤسسة 120,000 قناع وجه بعد بدء تفشي الفيروس.

تبرعسونونسيذهب مباشرة لدعم الأولويات الحالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في المعركة ضد وباء فيروس كورونا وللمساعدة في معالجة النقص الحاد للمواد الصحية لمكافحته.

وقال تشنغ مينغ تشي، رئيس مؤسسة سونون، في حفل التبرع: “في مواجهة هذه الحالة الطارئة، تقفسونونبشكل حازم مع البلد بأكمله. نحنسونونكشركة نتحمل مسؤولية اجتماعية وسنفعل المزيد لاحتواء انتشار هذا الوباء. علاوة على ذلك، أعتقد أن التعاون غير الربحي أكثر فعالية وكفاءة. إن الموارد المشتركة والتأثير الجماعي سيحققان تأثيرًا أوسع“.

أدت حالة الطوارئ الصحية العامة إلى زيادة الطلب على اللوازم الطبية وشراء الأقنعة الجراحية أو النظارات الواقية أو غيرها التي أصبحت تحديا في جميع أنحاء العالم.

وقالت سيندي، المديرة الإدارية لمركز سونون الدولي للأعمال: “يعمل فريقنا معًا على مدار الساعة. بعض أفراده يبحثون عن موردين طبيين رفيعي المستوى في الخارج خلال الأيام القليلة الماضية لضمان توفير إمدادات مستدامة. كما قدم بعض الشركاء الأجانب المساعدة اللازمة وعرضوا المساعدة في شراء لوازم الوقاية الطبية. في الوقت الحالي، ما زلنا نبذل قصارى جهدنا لاستخدام كل قناة ممكنة في الداخل والخارج، وسنشتري المزيد من الإمدادات الطبية.”

حتى الآن، اشترتسونون 10،000 قناع و 965 بدلة واقية من الهند، 22000 قناع من الإمارات العربية المتحدة، 4700 بدلة واقية من جنوب إفريقيا، وأكثر من 6400 بدلة من البرازيل. لا يزال فريقسونونيعمل بسرعة على شراء المزيد من الأقنعة والبدلات الواقية المتاحة.

كمورد رائد لحلول المكاتب، تلتزم شركةسونونبتحقيق النمو من خلال الممارسات المستدامة والعناية بالصحة العامة. التأثير الإيجابي على المجتمع وخلق بيئة أكثر صحة وسعادة هما جزءان أساسيان من العمل اليومي للمؤسسة. إن التعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء العالميين والمجتمع المدني هو التزامسونونبتحمل مسؤوليتها الاجتماعية ومواصلة جهودها لمكافحة هذا الوباء الناشئ.

عن مؤسسة سونون الخيرية

تشتهر مؤسسة سونون الخيرية بعملها في القطاع الخيري. خلال السنوات التسع الماضية، قدمت المؤسسة العديد من المنح للإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الطارئة. بعد زلزال ونتشوان 2008 وزلزال يان عام 2013، تبرعت المؤسسة بأربعمائة وثلاثين ألف دولار ومئتين وتسعين ألف دولار بشكل منفصل لبناء رياض أطفال. في العام 2019، ساهمت بمئتي وتسعين ألف دولار لمساعدة الأسر المتضررة من إعصار ليكيما في إعادة بناء المنازل

لمعرفة المزيد عن سونون، يرجى زيارة www.sunonglobal.com

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