المؤسسة تكرم ثلاث فائزات أخريات بجائزة حراس الهدف العالمية يعملن على المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

سياتل، 21 أيلول/سبتمبر 2021 / PRNewswire/ – أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم فوز فومزيل ملامبو-نغوكا، وكيلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لدائرة الأمم المتحدة للمرأة، بجائزة حارس الهدف العالمية للعام 2021. كجزء من حملتها السنوية لحراس الهدف، ، أعلنت المؤسسة أيضًا عن الفائزات بثلاث جوائز إضافية لحراس الهدف العالمية.

“من خلال تسليط الضوء على التأثير غير المتناسب للوباء على النساء والفتيات، أكدت وكيلة الأمين العام السابقة ملامبو-نغوكا أن الجهود العالمية والمحلية لمحاربة كوفيد-19 يجب أن تأخذ في الاعتبار التفاوتات الحادة التي تواجهها”، كما قالت ميليندا فرينش غيتس جيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس. وأضافت “إنها تمثل القيادة التي نحتاجها في الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.”

تُكرم جائزة العام 2021 قائدا جائزة حارس المرمى العالمية لشخص قاد التقدم على نطاق عالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. (أهداف التنمية الدولية). يتم تقديم جائزة هذا العام لميامبو نغوكا لقيادتها العالمية الثابتة في مجال المساواة بين الجنسين والدعوة المستمرة لمعالجة التأثير غير المتناسب للوباء على النساء والفتيات. كرست ملامبو نغوكا، نائبة رئيس جنوب إفريقيا السابقة، حياتها لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل مع منظمات المجتمع المدني. خلال فترة عملها كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، قادت العمل لتعزيز وتوسيع الشراكات مع الحكومة والحلفاء الذكور ووسائل الإعلام، وكل ذلك لتحقيق الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. لعبت ميلامبو نغوكا دورًا حيويًا في المساعدة على قيادة وتقديم منتدى جيل المساواة في تموز/يوليو 2021، الذي ساعد في حشد أكثر من 40 مليار دولار من التعهدات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني لدفع التغيير التحويلي للنساء والفتيات حول العالم.

وتم منح الجوائز الإضافية العالمية الثلاث الأخرى لحراس الهدف هذا العام لكل من فيروز فايزه بيثر من بنغلاديش وجينيفر كولباس من كولومبيا وساتا شريف من ليبيريا. تم تكريم كل من الفائزات بالجائزة لعملهن في دعم الأهداف العالمية في مجتمعاتهن المحلية.

جائزة حراس الهدف ، التي تحتفي بالفرد الذي ألهم التغيير باستخدام الخبرة الشخصية من منصب قيادي ما، ولذلك تُكرم فيروز فايزة بيثر من بنغلادش لعملها في تعزيز الصحة والرفاه (SDG 3). بيثر هي المؤسسة المشاركة لـ مدرسة مونير، وهي منصة على الإنترنت تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الصحة العقلية وضمان المساواة في الحصول على رعاية الصحة العقلية في جميع أنحاء البلاد.

جائزة التقدم للعام 2021، التي تكرم الأفراد الذين يدعمون التقدم عبر مبادرة علمية أو تقنية أو رقمية أو تجارية، تكرم جينيفر كولباس من كولومبيا لعملها لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي كولومبيا. (الهدف الدولي رقم 6). كولباس هي المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لتيرا غراتا، وهي مؤسسة اجتماعية تعمل على تطوير حلول منخفضة التكلفة وسهلة التطبيق توفر الوصول إلى الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات الريفية في كولومبيا.

جائزة الحملة 2021 ، التي تحتفي بحملة تهدف إلى رفع الوعي أو بناء مجتمع قائم على إلهام العمل وإحداث التغيير، تُكرم ساتا شريف من ليبيريا لعملها في الترويج للمساواة بين الجنسين (الهدف العالمي رقم 5 ). شريف هي المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ، وهي منظمة غير حكومية يقودها الشباب تأسست لمناصرة وضمان الوصول إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيريا، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة النساء والفتيات.

وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس: “تستمر التفاوتات في كل مكان في التفاقم بسبب تأثيرات كوفيد-19 . هذا العام، نتشرف بشكل خاص بتكريم أربع قائدات يظهر عملهن أن التقدم ممكن، حتى في أصعب الأوقات”.

وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس: “تُظهر الفائزات بالجوائز كيف تقود النساء الطريق في ابتكار الحلول المبتكرة اللازمة لإعادة بناء مجتمعاتنا ودولنا.” “تواصل الفائزات بجائزة هذا العام إلهامنا لأنهن يعملن بلا كلل لإقامة عالم أكثر مساواة وصلابة ورحمة”.

يأتي الإعلان عن جوائز أهداف حراس الهدف العالمية عقب إصدار تقرير لجنة بيل وميليندا غيتس السنوي الخامس الأسبوع الماضي تقرير حراس الهدف . يُظهر تقرير هذا العام، الذي شارك في وضعه بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس، أن الفوارق التي تسببها كوفيد-19 لا تزال شديدة، وأن أولئك الذين تضرروا بشدة من الوباء سيكونون الأبطأ في التعافي. لحسن الحظ، ووسط كل هذا الدمار، تكاتف العالم لتجنب بعض أسوأ السيناريوهات. وفي التقرير، سلط الرؤساء المشاركون الضوء على “الابتكار المذهل” الذي كان ممكنًا فقط بسبب التعاون العالمي والالتزام والاستثمارات على مدى عقود. كما يقرون بأن تجنب أسوأ السيناريوهات أمر يستحق الثناء، لكنهم لاحظوا أنه ليس كافيًا. لضمان التعافي العادل والحقيقي من الوباء، فإنهما يدعوان إلى استثمارات طويلة الأجل في الصحة والاقتصادات مثل تلك التي أدت إلى التطوير السريع للقاح كوفيد-19من أجل دفع جهود التعافي وإعادة العالم إلى المسار الصحيح تلبية الأهداف العالمية.

يمكن تنزيل السير الذاتية والصور وفيلم الفائزين بجائزة أهدف حراس الهدف على الرابط: www.gatesfoundation.org/ goalkeepers/about-event/awards

نبذة عن مؤسسة بيل ومليندا جيتس

مسترشدة بالاعتقاد بأن كل حياة لها قيمة متساوية، تعمل مؤسسة بيل ومليندا جيتس على مساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومثمرة. وفي البلدان النامية، تركز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. أما في الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان أن جميع الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم موارد أقل، يمكنهم الحصول على الفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة والحياة. يقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويقودها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان، تحت إشراف بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس.

نبذة عن Goalkeepers

مؤسسة Goalkeepers هي حملة تابعة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية). وبمشاركة القصص والبيانات وراء الأهداف العالمية (Global Goals) من خلال تقرير سنوي، نأمل أن نلهم جيلًا جديدًا من القادة؛ هؤلاء القادة هم مؤسسة جولكيبرز (Goalkeepers – حراس المرمى) الذين يرفعون الوعي بالتقدم ويحمل قادتهم المسؤولية ويدفعون العمل لتحقيق الأهداف العالمية.

نبذة عن الأهداف العالمية (Global Goals)

في 25 سبتمبر 2015، داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أقر 193 من قادة العالم الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 (الأهداف العالمية – Global Goals). هذه سلسلة من الأهداف والغايات الطموحة لتحقيق ثلاثة أشياء غير عادية بحلول عام 2030: القضاء على الفقر، ومحاربة عدم المساواة والظلم، ومعالجة تغير المناخ.

مؤسسة بروجكت إفري ون ( Project Everyone )، شارك في إنشاء مؤسسة Goalkeepers، من قبل الكاتب والمدير والمدافع عن أهداف التنمية المستدامة ريتشارد كيرتس مع الطموح للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية من خلال زيادة الوعي ومساءلة القادة وقيادة العمل. للمزيد يرجى زيادرة www.project-everyone.org .

الاتصال الإعلامي: media@ gatesfoundation.org