‫لونغي تنضم إلى المبادرة العالمية آر إي 100؛ تلتزم بالطاقة المتجددة 100% عبر جميع عملياتها العالمية بحلول 2028

شيان، الصين، 16 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة لونغي لتقنية الطاقة الخضراء المحدودة (والتي يشار إليها هنا باسم “لونغي”)، وهي شركة تقنية الطاقة الشمسية الرائدة في العالم، أنها انضمت رسميا إلى مبادرة آر إي 100 العالمية التي تقودها مجموعة المناخ مع سي دي بي يوم 12 آذار/مارس 2020. وتلتزم لونغي بإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100% عبر كامل عملياتها العالمية بحلول العام 2028، مع هدف مرحلي يصل إلى 70% بحلول العام 2027.

تهدف مبادرةآر إي 100العالمية إلى توحيد شركات الـ غلوبال فورتشن 500 مثل آبل، غوغل، فيسبوك، كوكا كولا، مايكروسوفت، فيليبس وغولدمان ساكس، للالتزام بهدف استخدام طاقة متجددة بنسبة 100٪ في أقصر فترة زمنية ممكنة. من أجل تحقيق هذا الهدف المناخي، ستلتزم كل شركة فيآر إي 100بتوفير 100٪ من الكهرباء المستخدمة في عملياتها العالمية من الطاقة المتجددة.

بالانضمام إلى مبادرةآر إي 100، ستتحمللونغيمسؤولية أكبر عن التنمية العالمية للاقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الأهداف المناخية.

من العام 2006 حتى الوقت الحاضر، تنقسم إستراتيجيةلونغيللطاقة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة 1: 2006-2015، تميزت باستخدام الطاقة التقليدية لإنتاج الطاقة النظيفة.

المرحلة 2: منذ العام 2016 وحتى الوقت الحاضر، تميزت باستخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الطاقة النظيفة.

تقوملونغيبتصنيع المنتجات الكهروضوئية في مدينة يونان الصينية وكوتشينغ الماليزية – وهي مناطق غنية بالطاقة الكهرومائية. يتم تصدير المنتجات النهائية للعملاء في جميع أنحاء العالم، ليصبحوا “مكبرين وحمالين للطاقة النظيفة“.

المرحلة 3: في المستقبل، ستحققلونغيمفهومها “طاقة شمسية لطاقة شمسية” لتصنيع منتجات الطاقة النظيفة باستخدام 100٪ من الطاقة النظيفة وتحقيق كوكب الكربون السالب.

في السنوات الأخيرة، قامتلونغيبتركيب أنظمة كهروضوئية شمسية على أسطح مرافق الإنتاج الخاصة بها لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، طورتلونغيبنشاط محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج بأكثر من 2 غيغاواط من محطات الطاقة الأرضية و1.5 غيغاواط من محطات الطاقة التجارية والصناعية بشكل تراكمي. لونغيهي واحدة من أولى الشركات الكهروضوئية التي تحصل على “شهادات الكهرباء الخضراء” وقد تم إدراجها في قائمة شركات التصنيع الخضراء من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية عدة مرات.

وقالت هيلين كلاركسون، الرئيسة التنفيذية لمجموعة المناخ، “لونغيهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم. تنسجم مجموعة المناخ ولونغيتمامًا مع مفهوم التنمية المستدامة. نأمل في العمل معلونغيلتعزيز التطوير السريع للطاقة المتجددة العالمية بشكل مشترك.”

وعلق لي زينغو، مؤسس ورئيس لونغي قائلاً: “الانضمام إلى مبادرة آر إي 100 العالمية يمثل التزام لونغي بالمستقبل المستدام للعالم. سنتخذ خطوات ملموسة لضمان تحقيق التزاماتنا. لونغي على استعداد للعمل مع شركاء عالميين لدفع تحول الطاقة العالمي، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن تحقيق هدف الطاقة المتجددة بنسبة 100 ٪ في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2050، وربما حتى قبل ذلك.”